Overzicht: Wielertransfers 2020 zaterdag 21 december 2019 om 07:00

Vanaf 1 augustus mogen ploegen transfers officieel bekendmaken. WielerFlits bundelt alle officiële aankondigingen van WorldTour- en ProContinental-formaties in dit wielertransferoverzicht. Daarnaast brengen we de transfers die wij zelf bevestigd hebben gekregen.

UCI WorldTeams

AG2R La Mondiale

IN:

Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec)

Lawrence Naesen (Lotto Soudal)

Harry Tanfield (Katusha-Alpecin)

Clément Champoussin (Chambéry CF) – per 1 augustus 2020

UIT:

Samuel Dumoulin (stopt)

Hubert Dupont (stopt)

Nico Denz (Team Sunweb)

Astana

IN:

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Alexander Vlasov (Gazprom-RusVelo)

Davide Martinelli (Deceuninck-Quick Step)

Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA)

Vadim Pronskiy (Vino Astana Motors)

Óscar Rodriguez (Euskadi-Murias)

Harold Tejada (Team Medellin)

UIT:

Dario Cataldo (Movistar)

Magnus Cort (EF Education First)

Pello Bilbao (Bahrain Merida)

Davide Villella (Movistar)

Andrey Zeits (Mitchelton-Scott)

Jan Hirt (CCC)

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick-Step)

Bahrain Merida (wordt Bahrain McLaren)

IN:

Mark Cavendish (Dimension Data)

Wout Poels (Team Ineos)

Mikel Landa (Movistar)

Eros Capecchi (Deceuninck-Quick-Step)

Pello Bilbao (Astana)

Rafael Valls (Movistar)

Marco Haller (Katusha-Alpecin)

Scott Davies (Dimension Data)

Kevin Inkelaar (Groupama-FDJ U23)

Fred Wright

Santiago Buitrago Sanchez (Team Cinelli)

UIT:

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Domenico Pozzovivo (nog niet bekend)

Rohan Dennis (Team Ineos)

Valerio Agnoli (nog niet bekend)

Kristijan Koren (nog niet bekend)

Meiyin Wang (nog niet bekend)

Andrea Garosio (nog niet bekend)

Antonio Nibali (Trek-Segafredo)

BORA-hansgrohe

IN:

Lennard Kämna (Team Sunweb)

Ide Schelling (SEG Racing Academy)

Martin Laas (Illuminate)

Matteo Fabbro (Katusha Alpecin)

Patrick Gamper (Tirol-KTM)

UIT:

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Formolo (UAE Emirates)

Leopold König (nog niet bekend)

Peter Kennaugh (voorlopig gestopt)

Christophe Pfingsten (Jumbo-Visma)

Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step)

CCC

IN:

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin)

Jan Hirt (Astana)

Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec)

Pavel Kochetkov (Katusha-Alpecin)

Attila Valter (CCC Development Team)

Georg Zimmermann (Tirol KTM)

Michał Paluta (CCC Development Team)

Kamil Małecki (CCC Development Team)

UIT:

Laurens ten Dam (stopt)

Riccardo Zoidl (Felbermayr-Simplon Wels)

Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic)

Amaro Antunes (W52-FC Porto)

Pawel Bernas (nog niet bekend)

Cofidis

IN:

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Guillaume Martin (Wanty-Gobert)

Nathan Haas (Katusha-Alpecin)

Julien Vermote (Dimension Data)

Fabio Sabatini (Deceuninck-Quick-Step)

Simone Consonni (UAE Emirates)

Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise)

Fernando Barceló (Euskadi-Murias)

Attilio Viviani (Arvedi Cycling ASD)

Eddy Finé (VC Villefranche Beaujolais)

UIT:

Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

Julien Simon (Total Direct Energie)

Hugo Hofstetter (Israel Cycling Academy)

Zico Waeytens (stopt)

Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick Step)

Geoffrey Soupe (Total Direct Energie)

Filippo Fortin (Felbermayr-Simplon Wels)

Loïc Chetout (stopt)

Darwin Atapuma (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Deceuninck-Quick-Step

IN:

Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli-Sidermec)

Bert Van Lerberghe (Cofidis)

Davide Ballerini (Astana)

Stijn Steels (Roompot-Charles)

Andrea Bagioli (Colpack)

Ian Garrison (Deceuninck-Quick-Step)

Jannik Steimle (Team Vorarlberg)

João Almeida (Hagens Berman Axeon)

Mauri Vansevenant (neo-prof) – vanaf 1 juli 2020

Sam Bennett (BORA-hansgrohe)

Shane Archbold (BORA-hansgrohe)

UIT:

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

Elia Viviani (Cofidis)

Maximiliano Richeze (UAE Emirates)

Eros Capecchi (Bahrain Merida)

Enric Mas (Movistar)

Petr Vakoč (Corendon-Circus)

Fabio Sabatini (Cofidis)

Davide Martinelli (Astana)

EF Education First

IN:

Jens Keukeleire (Lotto Soudal)

Magnus Cort (Astana)

Kristoffer Halvorsen (Team Ineos)

Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin)

Neilson Powless (Jumbo-Visma)

Stefan Bissegger (Swiss Racing Academy) – vanaf 1 augustus 2020

Jonas Rutsch (Lotto-Kern Haus)

Luis Ricardo Villalobos (Aevolo)

UIT:

Matti Breschel (stopt)

Sacha Modolo (Corendon-Circus)

Taylor Phinney (stopt)

Daniel McLay (Arkéa-Samsic)

Joe Dombrowski (UAE Emirates)

Nathan Brown (Rally UHC Cycling)

Groupama-FDJ

IN:

Fabian Lienhard (IAM-Excelsior)

Alexys Brunel (Conti Groupama-FDJ)

Simon Guglielmi (Conti Groupama-FDJ)

UIT:

Benoît Vaugrenard (stopt)

Steve Morabito (stopt)

Georg Preidler (ontslag ingediend na dopingbekentenis)

Daniel Hoelgaard (Uno-X)

Israel Cycling Academy (wordt Israel Start-Up Nation)

IN:

André Greipel (Arkéa-Samsic)

Dan Martin (UAE Emirates)

Daniel Navarro (Katusha-Alpecin)

Alex Dowsett (Katusha-Alpecin)

Rory Sutherland (UAE Emirates)

Nils Politt (Katusha-Alpecin)

Hugo Hofstetter (Cofidis)

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin)

Rick Zabel (Katusha-Alpecin)

Reto Hollenstein (Katusha-Alpecin)

Patrick Schelling (Vorarlberg Santic)

Jenthe Biermans (Katusha-Alpecin)

James Piccoli (Elevate-KHS)

Alexis Renard (Côtes d’Armor)

Norman Vahtra (Cycling Tartu)

Travis McCabe (Floyd’s Pro Cycling)

UIT:

Rubén Plaza (stopt)

Kristian Sbaragli (n.n.b.)

Sondre Holst Enger (Riwal Readynez)

Edwin Ávila (Israel Start-Up Nation Development Team)

Zakkari Dempster (stopt)

Dennis van Winden (n.n.b)

August Jensen (Riwal Readynez)

Riccardo Minali (Delko Marseille Provence)

Nathan Earle (n.n.b)

Ben Perry (Israel Start-Up Nation Development Team)

Daniel Turek (Israel Start-Up Nation Development Team)

Conor Dunne (n.n.b)

Awet Gebremedhin (Israel Start-Up Nation Development Team)

Clément Carisey (n.n.b)

Hamish Schreurs (n.n.b.)

Roy Goldstein (stopt)

Jumbo-Visma

IN:

Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Christophe Pfingsten (BORA-hansgrohe)

Chris Harper (BridgeLane)

Tobias Foss (Uno-X)

UIT:

Danny van Poppel (Wanty-Gobert)

Floris De Tier (Corendon-Circus)

Neilson Powless (EF Education First)

Daan Olivier (stopt)

Katusha-Alpecin (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Jenthe Biermans (Israel Cycling Academy)

Steff Cras (Lotto Soudal)

Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept)

Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe)

José Gonçalves (Delko Marseille Provence)

Ruben Guerreiro (EF Education First)

Nathan Haas (Cofidis)

Marco Haller (Bahrain Merida)

Marcel Kittel (stopt)

Pavel Kochetkov (CCC)

Vyacheslav Kuznetsov (Gazprom-RusVelo)

Willie Smit (Burgos-BH)

Simon Špilak (stopt)

Dmitry Strakhov (Gazprom-RusVelo)

Ilnur Zakarin (CCC)

Enrico Battaglin (n.n.b.)

Ian Boswell (n.n.b.)

Alex Dowsett (Israel Cycling Academy)

Reto Hollenstein (Israel Cycling Academy)

Daniel Navarro (Israel Cycling Academy)

Nils Politt (Israel Cycling Academy)

Harry Tanfield (AG2R La Mondiale)

Mads Würtz Schmidt (Israel Cycling Academy)

Rick Zabel (Israel Cycling Academy)

Lotto Soudal

IN:

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick-Step)

John Degenkolb (Trek-Segafredo)

Jon Dibben (Madison Genesis)

Steff Cras (Katusha-Alpecin)

Stefano Oldani (Kometa)

Matthew Holmes (Madison Genesis)

Kobe Goossens (Lotto Soudal U23)

UIT:

Maxime Monfort (stopt)

Tiesj Benoot (Team Sunweb)

Jens Keukeleire (EF Education First)

Jelle Vanendert (Wallonie-Bruxelles)

Adam Blythe (stopt)

Victor Campenaerts (NTT)

Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex)

Lawrence Naesen (AG2R La Mondiale)

Mitchelton-Scott

IN:

Andrey Zeits (Astana)

Barnabás Peák (SEG Racing Academy)

Alexander Konychev (Dimension Data for Qhubeka)

Kaden Groves (SEG Racing Academy)

UIT:

Matteo Trentin (CCC)

Mathew Hayman (stopt)

Movistar

IN:

Dario Cataldo (Astana)

Enric Mas (Deceuninck Quick-Step)

Davide Villella (Astana)

Mathias Norsgaard (Riwal-Readynez)

Juri Hollmann (Heizomat Rad-Net)

Gabriel Cullaigh (Wiggins)

Matteo Jorgenson (Chambéry CF)

Johan Jacobs (Lotto Soudal U23)

Einer Rubio (Vejus-TMF-Cicli Magnum)

Sergio Samitier (Euskadi-Murias)

Inigo Elosegui (Lizarte)

Juan Diego Alba (Coldeportes Zenu)

UIT:

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

Daniele Bennati (stopt)

Mikel Landa (Bahrain Merida)

Richard Carapaz (Team Ineos)

Carlos Barbero (NTT)

Jasha Sütterlin (Team Sunweb)

Rafael Valls (Bahrain Merida)

Winner Anacona (Arkéa-Samsic)

Rubén Fernández (Fundación Euskadi)

Jaime Roson (contract ontbonden na dopingschorsing)

Jaime Castrillo (Kern Pharma)

Team Ineos

IN:

Richard Carapaz (Movistar)

Ethan Hayter

Carlos Rodriguez

Brandon Smith Rivera (GW-Shimano)

Rohan Dennis (Bahrian Merida)

UIT:

Wout Poels (Bahrain Merida)

David De la Cruz (UAE Emirates)

Diego Rosa (Arkéa-Samsic)

Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)

Kristoffer Halvorsen (EF Education First)

Dimension Data (wordt NTT)

IN:

Carlos Barbero (Movistar)

Victor Campenaerts (Lotto Soudal)

Max Walscheid (Sunweb)

Benjamin Dyball (Team Sapura)

Michael Gogl (Trek-Segafredo)

Samuele Battistella (Dimension Data for Qhubeka)

Andreas Stokbro (Riwal Readynez)

Matteo Sobrero (Dimension Data for Qhubeka)

Dylan Sunderland (Team BridgeLane)

Shotaro Iribe (Team NTT)

UIT:

Mark Cavendish (Bahrain Merida)

Bernhard Eisel (n.n.b.)

Lars Bak (stopt)

Mark Renshaw (stopt)

Tom-Jelte Slagter (Vital Concept-B&B Hotels)

Stephen Cummings (n.n.b.)

Julien Vermote (Cofidis)

Jacques Janse van Rensburg (stopt met wegwielrennen)

Jaco Venter (stopt met wegwielrennen)

Scott Davies (Bahrain Merida)

Team Sunweb

IN:

Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

Jasha Sütterlin (Movistar)

Ilan Van Wilder (Lotto Soudal U23)

Nils Eekhoff (Development Team Sunweb)

Felix Gall (Development Team Sunweb)

Nico Denz (AG2R La Mondiale)

Mark Donovan (Wiggins Le Col)

Alberto Dainese (SEG Racing Academy)

Martin Salmon (Development Team Sunweb)

Thymen Arensman (SEG Racing Academy) – per 1 juli 2020

UIT:

Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Roy Curvers (stopt)

Johannes Fröhlinger (stopt)

Max Walscheid (NTT)

Lennard Kämna (BORA-hansgrohe)

Louis Vervaeke (Corendon-Circus)

Trek-Segafredo

IN:

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida)

Kenny Elissonde (Team Ineos)

Alexander Kamp (Riwal Readynez)

Quinn Simmons (Lux Cycling)

Emils Liepins (Wallonie Bruxelles)

Michel Ries (Kometa)

Antonio Nibali (Bahrain Merida)

Charlie Quarterman (Holdsworth-Zappi)

Juan Pedro Lopez (Kometa)

UIT:

John Degenkolb (Lotto Soudal)

Fabio Felline (Astana)

Jarlinson Pantano (gestopt na dopingschorsing)

Peter Stetina (stopt met wegwielrennen)

Markel Irizar (stopt)

Fumiyuki Beppu (Delko Marseille Provence)

Michael Gogl (NTT)

UAE Emirates

IN:

Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick-Step)

Davide Formolo (BORA-hansgrohe)

David De la Cruz (Team Ineos)

Brandon McNulty (Rally UHC)

Joe Dombrowski (EF Education First)

Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon)

Alessandro Covi (Team Colpack)

Andres Camilo Ardila (EPM Scott)

UIT:

Dan Martin (Israel Cycling Academy)

Manuele Mori (stopt)

Roberto Ferrari (stopt)

Rory Sutherland (n.n.b)

Kristijan Đurasek (n.n.b.)

Simone Consonni (Cofidis)

Simone Petilli (Wanty-Gobert)

UCI ProTeams

Androni Giocattoli-Sidermec

IN:

Jhonatan Restrepo (Manzana Postobon)

Luca Chirico

Luca Pacioni (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM)

Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Simon Pellaud (IAM Excelsior)

Davide Gabburo (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM)

Simone Ravanelli (Biesse Carrera)

Mattia Bais (Friuli)

Nicola Venchiarutti (Friuli)

Jefferson Alexander Cepeda (Movistar Ecuador)

Filippo Conca (Biesse Carrera) – vanaf 2021

Kevin Colleoni (Biesse Carrera) – vanaf 2021

UIT:

Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Pelucchi (Bardiani-CSF)

Matteo Montaguti (stopt)

Fausto Masnada (CCC)

Marco Benfatto (Bardiani-CSF)

Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale)

Arkéa-Samsic

IN:

Nairo Quintana (Movistar)

Nacer Bouhanni (Cofidis)

Diego Rosa (Team Ineos)

Daniel McLay (EF Education First)

Thomas Boudat (Total Direct Energie)

Winner Anacona (Movistar)

Lukasz Owsian (CCC)

Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise)

Dayer Quintana (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM)

Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise)

Donavan Grondin (Vendée U)

Matis Louvel (VC Rouen 76)

UIT:

André Greipel (Israel Cycling Academy)

Amaël Moinard (stopt)

Brice Feillu (stopt)

Robert Wagner (stopt)

Maxime Daniel (stopt)

Jérémy Maison (stopt)

Bardiani-CSF (wordt Bardiani-CSF-Faizanè)

IN:

Matteo Pelucchi (Androni Giocattoli-Sidermec)

Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec)

Iuri Filosi (Delko Marseille Provence)

Filippo Zana (Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis)

Fabio Mazzucco (Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis)

Giovanni Lonardi (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Filippo Zaccanti (Nippo Vini Fantini Faizanè)

Alessandro Monaco (Casillo Maserati)

Nicolas Dalla Valle (Tirol-KTM)

Filippo Fiorelli (Gragnano SC-Natali-Olmo)

UIT:

Andrea Guardini (Giotti Victoria-Palomar)

Luca Wackermann (n.n.b.)

Enrico Barbin (n.n.b.)

Lorenzo Rota (n.n.b.)

Paolo Simion (n.n.b.)

Marco Maronese (n.n.b)

Michael Bresciani (n.n.b)

Burgos-BH

IN:

Alex Molenaar (Monkey Town-à Bloc)

Willie Smit (Katusha-Alpecin)

Juan Felipe Osorio (UD Oliveirense/InOutbuild)

Isaac Cantón (Kometa)

Pablo Guerrero (Radio Popular Boavista)

Carlos Canal (junioren)

Ángel Fuentes (Gomur-Cantabria Infinita) – per 1 augustus 2019

UIT:

Nuno Bico (stopt)

Caja Rural-Seguros RGA

IN:

Orluis Aular (Matrix Powertag)

Aritz Bagües (Euskadi-Murias)

Héctor Sáez (Euskadi-Murias)

Jhojan García (Medellín)

Alejandro Osorio (Nippo Vini Fantini Faizanè)

Sergio Martín (Caja Rural-opleidingsploeg)

Juan Fernando Calle (Caja Rural-opleidingsploeg)

Oier Lazkano (Caja Rural-opleidingsploeg)

Carmelo Urbano (Caja Rural-opleidingsploeg)

UIT:

Sergio Pardilla (stopt)

Sergei Chernetckii (Gazprom-RusVelo)

Alex Aranburu (Astana)

Alan Banaszek (n.n.b.)

Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas)

Domingos Gonçalves (n.n.b.)

Antonio Molina (stopt)

Mauricio Moreira (n.n.b.)

Sebastián Mora (n.n.b.)

Corendon-Circus

IN:

Ben Tulett (IKO Beobank)

Antoine Benoist (Chazal Canyon)

Oscar Riesebeek (Roompot-Charles)

Senne Leysen (Roompot-Charles)

Floris De Tier (Jumbo-Visma)

Petr Vakoč (Deceuninck-Quick-Step)

Louis Vervaeke (Team Sunweb)

Sacha Modolo (EF Education First)

UIT:

Stijn Devolder (stopt)

Joeri Stallaert (Vorarlberg Santic)

Tom Meeusen (Group Hens-Maes Containers)

Maarten van Trijp (stopt)

Delko-Marseille Provence (wordt Nippo Delko Provence)

IN:

Justin Jules (Wallonie-Bruxelles)

José Gonçalves (Katusha-Alpecin)

Fumiyuki Beppu (Trek-Segafredo)

Dušan Rajović (Adria Mobil)

Riccardo Minali (Israel Cycling Academy)

Biniyam Ghirmay

Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole)

Hideto Nakane (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Masahiro Ishigami (AVC Aix-en-Provence-Chazal)

Atsushi Oka (Utsunomiya Blitzen)

José Manuel Diaz (Vorarlberg Santic)

Mulu Hailemichael (Dimension Data for Qhubeka)

UIT:

Javier Moreno (stopt)

Iuri Filosi (Bardiani-CSF)

Joseph Areruya (La Pédale Pilotine)

Jérémy Leveau (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole)

Brenton Jones (Canyon dhb)

Alexis Guerin (Vorarlberg Santic)

Euskadi-Murias (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Beñat Intxausti (n.n.b)

Enrique Sanz (Kern Pharma)

Garikoitz Bravo (Fundación Euskadi)

Mikel Bizkarra (Fundación Euskadi)

Óscar Rodriguez (Astana)

Mikel Iturria (Fundación Euskadi)

Mikel Aristi (Fundación Euskadi)

Fernando Barceló (Cofidis)

Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA)

Héctor Sáez (Caja Rural-Seguros RGA)

Mario González (n.n.b)

Cyril Barthe (Vital Concept-B&B Hotels)

Juan Antonio López-Cózar (n.n.b)

Sergio Samitier (Movistar)

Julen Irizar (Fundación Euskadi)

José Daniel Viejo (n.n.b)

Sergio Rodríguez (n.n.b)

Ander Barrenetxea (n.n.b)

Urko Berrade (Kern Pharma)

Gotzon Udondo (n.n.b)

Fundación Euskadi

IN:

Juan José Lobato (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Rubén Fernández (Movistar)

Garikoitz Bravo (Euskadi-Murias)

Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias)

Mikel Iturria (Euskadi-Murias)

Mikel Aristi (Euskadi-Murias)

Joan Bou (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Julen Irizar (Euskadi-Murias)

Antonio Angulo (Efapel)

Iker Ballarin (Laboral Kutxa)

UIT:

Gazprom-RusVelo

IN:

Sergei Chernetckii (Caja Rural-Seguros RGA)

Marco Canola (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Vyacheslav Kuznetsov (Katusha-Alpecin)

Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia)

Dmitry Strakhov (Katusha-Alpecin)

Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Imerio Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

Cristian Scaroni (Groupama-FDJ U23)

Anton Kuzmin (Astana City)

UIT:

Ildar Arslanov (stopt)

Aleksander Vlasov (Astana)

Sergey Vorobyev (Aviludo-Louletano)

Evgeny Kobernyak (stopt)

Hagens Berman Axeon (wordt continentaal)

IN:

Michael Garrison

Jens Reynders (Wallonie Bruxelles Development)

Jarrad Drizners

Pedro Andrade

UIT:

Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

Karel Vacek (Colpack)

Maikel Zijlaard (SEG Racing Academy)

Ian Garrison (Deceuninck-Quick-Step)

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step)

Manzana Postobón (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec)

Carlos Quintero (n.n.b)

Daniel Jaramillo (n.n.b)

Wilmar Paredes (n.n.b)

Yecid Sierra (n.n.b)

Diego Antonio Ochoa (EPM)

Aldemar Reyes (GW-Shimano)

Bernardo Suaza (n.n.b)

Juan Felipe Osorio (Kelly-InOutBuild-UD Oliveirense)

Bryan Gómez (n.n.b)

Omar Alberto Mendoza (n.n.b)

Jordan Parra (n.n.b)

Jhojan García (Medellin)

Juan José Amador (n.n.b)

Luis Carlos Chia (n.n.b)

Nicolas Saenz (Efapel)

Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (wordt Vino Zabù KTM)

IN:

Veljko Stojnic (UCI World Cycling Centre)

Mattia Bevilacqua (Team Franco Ballerini-Albion)

Alessandro Iacchi (Team Franco Ballerini-Albion)

UIT:

Simone Velasco (Gazprom-RusVelo)

Dayer Quintana (Arkéa-Samsic)

Luca Pacioni (Androni Giocattoli-Sidermec)

Davide Gabburo (Androni Giocattoli-Sidermec)

Sebastian Schönberger (Vital Concept-B&B Hotels)

Nippo-Vini Fantini-Faizanè (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Juan José Lobato (Fundación Euskadi)

Moreno Moser (stopt)

Marco Canola (Gazprom-Rusvelo)

Ivan Santaromita (stopt)

Nicola Bagioli (Androni Giocattoli-Sidermec)

Damiano Cima (Gazprom RusVelo)

Imerio Cima (Gazprom RusVelo)

Hideto Nakane (Delko Marseille Provence)

Giovanni Lonardi (Bardiani-CSF)

Filippo Zaccanti (Bardiani-CSF)

Hayato Yoshida (n.n.b)

Sho Hatsuyama (stopt)

Masakazu Ito (n.n.b)

Hiroki Nishimura (n.n.b)

Joan Bou (Fundación Euskadi)

Alejandro Osorio (Caja Rural-Seguros RGA)

Ruben Dario Acosta (n.n.b)

Novo Nordisk

IN:

Gerd de Keijzer (opleidingsploeg Novo Nordisk)

Hamish Beadle (opleidingsploeg Novo Nordisk)

UIT:

Fabio Calabria

Emanuel Mini

Rally-UHC

IN:

Nathan Brown (EF Education First)

Nickolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling)

Stephen Bassett (Wildlife Generation p/b Maxxis)

UIT:

Svein Tuft (stopt)

Brandon McNulty (UAE Emirates)

Evan Huffman (stopt)

Riwal Readynez

IN:

Piotr Havik (BEAT Cycling Club)

Nick van der Lijke (Roompot-Charles)

Sondre Holst Enger (Israel Cycling Academy)

August Jensen (Israel Cycling Academy)

Elmar Reinders (Roompot-Charles)

Arvid de Kleijn (Metec-TKH)

Christoffer Lisson (BHS-Almeborg-Bornholm)

Martijn Budding (BEAT Cycling Club)

James Shaw (SwiftCarbon Pro Cycling)

Kristian Aasvold (Coop)

Jesper Schultz (Waoo)

UIT:

Alexander Kamp (Trek-Segafredo)

Jonas Aaen (stopt)

Troels Vinther (n.n.b.)

Mathias Norsgaard (Movistar)

Andreas Stokbro (NTT)

Nicolai Brøchner

Krister Hagen (stopt)

Roompot-Charles (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Lars Boom (stopt met wegwielrennen)

Pieter Weening (n.n.b)

Michael Van Staeyen (Tarteletto-Isorex)

Sean De Bie (Wallonie-Bruxelles)

Maurits Lammertink (Wanty-Gobert)

Huub Duijn (stopt)

Boy van Poppel (Wanty-Gobert)

Nick van der Lijke (Riwal-Readynez)

Oscar Riesebeek (Corendon-Circus)

Jesper Asselman (Metec-TKH)

Elmar Reinders (Riwal-Readynez)

Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling Club)

Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

Sjoerd van Ginneken (stopt)

Senne Leysen (Corendon-Circus)

Matthias De Witte (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole)

Arjen Livyns (Wallonie-Bruxelles)

Justin Timmermans (VolkerWessels-Merckx)

Sport Vlaanderen-Baloise

IN:

Cédric Beullens

Sander De Pestel (Lotto Soudal U23)

Fabio Van den Bossche (EFC-L&R-Vulsteke)

Julian Mertens

Gilles De Wilde

UIT:

Preben Van Hecke (stopt)

Dries Van Gestel (Total Direct Energie)

Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic)

Christophe Noppe (Arkéa-Samsic)

Piet Allegaert (Cofidis)

Moreno De Pauw (stopt)

Total Direct Energie

IN:

Julien Simon (Cofidis)

Lorrenzo Manzin (Vital Concept-B&B Hotels)

Dries Van Gestel (Sport Vlaanderen-Baloise)

Geoffrey Soupe (Cofidis)

Leonardo Bonifazio (Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis)

Valentin Ferron (Vendée U)

Jérémy Cabot (Roubaix Lille Métropole)

Florian Maitre

Marlon Gaillard (Vendée U)

UIT:

Thomas Boudat (Arkéa-Samsic)

Yohann Gène (stopt)

Alexandre Pichot (stopt)

Angelo Tulik (stopt)

Perrig Quemeneur (stopt)

Bryan Nauleau (stopt)

Axel Journiaux (stopt)

Vital Concept-B&B Hotels

IN:

Jens Debusschere (Katusha-Alpecin)

Tom-Jelte Slagter (Dimension Data)

Frederik Backaert (Wanty-Gobert)

Luca Mozzato (Dimension Data for Qhubeka)

Sebastian Schönberger (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM)

Cyril Barthe (Euskadi-Murias)

UIT:

Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie)

Yoann Bagot (stopt)

Patrick Müller (stopt)

Steven Lammertink (stopt)

Marc Fournier (stopt)

Uno-X

IN:

Niklas Larsen (ColoQuick)

Julius Johansen (ColoQuick)

Daniel Hoelgaard (Groupama-FDJ)

Jacob Hindsgaul Madsen (ColoQuick)

Erlend Blikra (Team Coop)

Morten Alexander Hulgaard (ColoQuick)

Frederik Rodenberg (ColoQuick)

Syver Waersted

Casper von Folsach (ColoQuick)

UIT:

Tobias Foss (Jumbo-Visma)

Kristoffer Skjerping (stopt)

W52-FC Porto (wordt continentaal)

IN:

José Mendes (Sporting Clube de Portugal/Tavira)

Amaro Antunes (CCC)

Raúl Rico (Vito-Feirense-Pnb)

UIT:

Rafael Reis (Vito-Feirense-Pnb)

Antonio Carvalho (Efapel)

Joaquim Silva (Miranda-Mortágua)

Ángel Sánchez (Miranda-Mortágua)

Wallonie-Bruxelles

IN:

Jelle Vanendert (Lotto Soudal)

Sean De Bie (Roompot-Charles)

Laurens Huys

Jonas Castrique (Wallonie Bruxelles Development Team)

Luc Wirtgen (Wallonie Bruxelles Development Team)

Joël Suter (AKROS-Thömus)

Boris Vallée (Wanty-Gobert)

Arjen Livyns (Roompot-Charles)

UIT:

Kenny Dehaes (stopt)

Justin Jules (Delko-Marseille Provence)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Lukas Spengler (stopt)

Wanty-Gobert (wordt Circus-Wanty Gobert)

IN:

Danny van Poppel (Jumbo-Visma)

Maurits Lammertink (Roompot-Charles)

Boy van Poppel (Roompot-Charles)

Simone Petilli (UAE Emirates)

Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions)

Corné van Kessel (Telenet Fidea Lions)

Théo Delacroix (CC Etupes)

Alexander Evans

Jasper De Plus (Home Solution-Soenens)

Jérémy Bellicaud (CC Etupes)

UIT:

Guillaume Martin (Cofidis)

Jérôme Baugnies (Canyon dhb p/b Bloor Homes)

Bart De Clercq (stopt)

Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles)

Frederik Backaert (Vital Concept-B&B Hotels)

Marco Minnaard (stopt)

UCI Women Teams

Alé BTC Ljubljana

IN:

Mavi Garcia (Movistar)

Marta Bastianelli (Virtu)

Maaike Boogaard (BTC City Ljubljana)

Urška Bravec (BTC City Ljubljana)

Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana)

Anastasiia Chursina (BTC City Ljubljana)

Tatiana Guderzo (BePink)

Jutatip Maneephan (Thailand Women’s Cycling Team)

Urša Pintar (BTC City Ljubljana)

Urška Žigart (BTC City Ljubljana)

UIT:

Soraya Paladin (CCC-Liv)

Jelena Erić (Movistar Team Women)

Karlijn Swinkels (Parkhotel Valkenburg)

Romy Kasper (Parkhotel Valkenburg)

Marjolein van ’t Geloof (Drops)

Chloe Hosking (Rally UHC)

Nadia Quagliotto (Casa Dorada)

Jessica Raimondi (n.n.b.)

Giorgia Bariani

Na Ah-Reum

Diana Peñuela

Arkéa Pro Cycling Team

IN:

Pauline Allin (Charente-Maritime)

Lea Curinier

Fatima Zahra El Hayani

Amandine Fouquenet

Coralie Houdin

Lucie Journier

Thyphaine Laurance

Sandra Levenez

Anais Morichon (Charente-Maritime)

Gladys Verhulst (Charente-Maritime)

UIT:

n.v.t.

Aromitalia Basso Bikes Vaiano

IN:

Nicole D’Agostin (Bizkaia Durango)

Elena Lucchinelli

Sofia Collinelli

Anastasia Carbonari

UIT:

Astana Women’s

IN:

UIT:

BePink

IN:

Marketa Hajkova (Servetto-Piumate-Beltrami TSA)

Giorgia Catarzi

Camilla Alessio

UIT:

Nicole Steigenga (Doltcini-Van Eyck)

Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana)

Tereza Medvedova (World Cycling Centre)

Biehler

IN:

Maike van der Duin (SWABO U19 Team)

Laura van Regenmortel (SWABO Elite Team)

Inez Beijer (SWABO Elite Team)

Senna Feron (Jos Feron Lady Force)

UIT:

Natalie van Gogh (Chevalmeire)

Teuntje Beekhuis (Lotto Soudal Ladies)

Bigla

IN:

Clara Koppenburg (Bigla)

Marlen Reusser (World Cycling Centre)

Kathrin Stirnemann

UIT:

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

Julie Leth (WNT-Rotor)

Bizkaia Durango

IN:

Amaia Lartitegi (CAF Turnkey Engineering)

Irati Puigdefabregas

Alice Maria Arzuffi (Valcar Cylance)

Yurani Blanco (Sopela)

Paula Sanmartín (Eneicat)

Elizabeth Holden (Drops)

Amy Monkhouse (Storey Racing Team)

UIT:

Enara López (Casa Dorada)

Sandra Alonso (Casa Dorada)

Nicole D’Agostin (Aromitalia Basso Bikes Vaiano)

Ainara Elbusto (Bizkaia Durango)

Cristina Martinez (Casa Dorada)

Asja Paladin (Casa Dorada)

Isabel Martín (Massi-Tactic)

Boels-Dolmans

IN:

Lonneke Uneken (Hitec Products)

UIT:

BTC City Ljubljana (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Maaike Boogaard (Alé BTC Ljubljana)

Urška Bravec (Alé BTC Ljubljana)

Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana)

Anastasiia Chursina (Alé BTC Ljubljana)

Špela Kern (n.n.b.)

Anja Longyka (n.n.b.)

Hanna Nilsson (Parkhotel Valkenburg)

Urša Pintar (Alé BTC Ljubljana)

Mia Radotic (n.n.b.)

Rossella Ratto (Chevalmeire)

Monique van de Ree (n.n.b.)

Maja Savić (n.n.b.)

Hayley Simmonds (Ale-Cipollini)

Urška Žigart (Alé BTC Ljubljana)

CAMS-Tifosi

IN:

Rebecca Durrell

Illi Gardner

Jo Tindley

Jenny Powell

Katie Scott

Charmaine Porter

Jessica Finney

Gabriella Shaw

UIT:

n.v.t.

Canyon-SRAM

IN:

Jessica Pratt (Zwift Academy)

UIT:

Casa Dorada

IN:

Małgorzata Jasinska (Movistar Team Women)

Enara López (Bizkaia Durango)

Rachel Neylan (Virtu)

Roxane Fournier (Movistar Team Women)

Sandra Alonso (Bizkaia Durango)

Ainara Elbusto (Bizkaia Durango)

Cristina Martinez (Bizkaia Durango)

Alessia Vigilia (Valcar Cylance)

Asja Paladin (Valcar Cylance)

Josie Talbot (Tibco-SVB)

Margaux Vigie

Lydia Iglesias

Nadia Quagliotto (Alé-Cipollini)

UIT:

CCC-Liv

IN:

Soraya Paladin (Alé Cipollini)

Aurela Nerlo

Marta Jaskulska

Sofia Bertizzolo (Virtu)

UIT:

Charente-Maritime

IN:

Coralie Demay (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

Célia Le Mouel

Alice Cobb (Tibco-SVB)

Sarah Ingelbrecht (Mexx-Watersley)

Séverine Éraud (Doltcini-Van Eyck)

UIT:

Anaïs Morichon (Arkéa Pro Cycling Team)

Iris Sachet

Anna-Gabrielle Traxler

Gladys Verhulst (Arkéa Pro Cycling Team)

Pauline Allin (Arkéa Pro Cycling Team)

Chevalmeire

IN:

Nathalie Bex (Rogelli-Gyproc-APB)

Demmy Druyts (Doltcini-Van Eyck Sport)

Kelly Druyts (Doltcini-Van Eyck Sport)

Lenny Druyts (Doltcini-Van Eyck Sport)

Natalie van Gogh (Biehler)

Demi de Jong (Lotto Soudal Ladies)

Puck Moonen (Lotto Soudal Ladies)

Sara Mustonen (HealthMate-CycleLive)

Rossella Ratto (BTC City Ljubljana)

Febe Schokkaert (Wielerclub De Sprinters Malderen)

Kelly Van den Steen (Lotto Soudal Ladies)

Thalita de Jong (Experza-Footlogix)

UIT:

China-Liv

IN:

UIT:

Team Ciclotel

IN:

Kirstie van Haaften (HealthMate-CycleLive)

Kathrin Schweinberger (HealthMate-CycleLive)

Antri Christoforou (Cogeas-Mettler)

Bryony van Velzen (Doltcini-Van Eyck Sport)

Valeriya Kononenko (Lviv Cycling Team Women)

Kim de Baat (Doltcini-Van Eyck Sport)

Olha Kulynych

Hayley Simmonds (BTC City Ljubljana)

Alice Sharpe (World Cycling Centre)

Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck)

Sara Van de Vel (Leie Triathlon Team Deinze)

Stephanie Duprez

UIT:

Cogeas-Mettler-Look

IN:

Victoire Barbe

Annabel Fisher

Iuliia Galimullina

Aigul Gareeva

Katharina Hechler

Daria Malkova

Mariia Miliaeva

Noemi Rüegg

Alena Rytseva

Elea Schneeberger

UIT:

Antri Christoforou (Ciclotel)

Anastasiia Pliaskina (Eneicat)

Conceria Zabri-Fanini

IN:

UIT:

DNA Pro Cycling

IN:

Heather Fischer

Hanna Muegge

Michaela Drummond

Kimberly Lucie

Brenna Wrye-Simpson

Margot Clyne (Sho-Air TWENTY20)

Katie Clouse

Mia Kilburg-Manganello

Liza Rachetto (Hagens Berman-Supermint)

Sarah Kaufmann

Nicole Shields

Maggie Coles-Lyster

Doltcini-Van Eyck Sport

IN:

Kaat Hannes

Christina Schweinberger (Health Mate-CycleLive)

Marieke van Witzenburg (Jos Feron Lady Force)

Minke Bakker (Jan van Arckel)

Nicole Steigenga (BePink)

Dina Scavone

Zsófia Szabó (Health Mate-CycleLive)

Jenna Merrick

UIT:

Anisha Vekemans (stopt)

Jesse Vandenbulcke (Lotto Soudal Ladies)

Bryony van Velzen (Team Ciclotel)

Kelly Druyts (Chevalmeire)

Lenny Druyts (Chevalmeire)

Demmy Druyts (Chevalmeire)

Kim de Baat (Team Ciclotel)

Pascale Jeuland (stopt)

Séverine Éraud (Charente-Maritime)

Daniela Reis (Team Ciclotel)

Drops

IN:

Emilie Moberg (Virtu)

Elise Marie Olsen (neoprof)

Marjolein van ’t Geloof (Ale-Cipollini)

Finja Smekal

Elizabeth Bennett

April Tacey

Maria Martins (Sopela)

UIT:

Lizzie Holden (n.n.b.)

Abby-Mae Parkinson (Lotto Soudal Ladies)

Eneicat

IN:

Anastasiia Pliaskina (Cogeas-Mettler)

María Paula Tobías

Maria Brizuela

Sofia Martinez

Eukene Larrarte

Paula Llacer Soler

UIT:

Paula Sanmartín (Bizkaia Durango)

Sandra Santos (n.n.b.)

Saioa Gil (n.n.b.)

Andrea Fraile (n.n.b.)

Cristina Pujol (n.n.b.)

Fie Østerby (n.n.b.)

Eurotarget-Bianchi-Vittoria

IN:

UIT:

Arianna Fidanza (Lotto Soudal Ladies)

Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo)

FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope

IN:

Brodie Chapman (Tibco-SVB)

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

UIT:

Greta Richioud (Hitec Products)

Coralie Demay (Charente-Maritime)

Hagens Berman-Supermint (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Lily Williams (Rally UHC)

Leigh Ann Ganzar (Rally UHC)

Liza Rachetto (DNA Pro Cycling)

Whitney Allison-Schultz (n.n.b.)

Jessica Cerra (n.n.b.)

Lindsay Goldman (n.n.b.)

Julie Kuliecza (n.n.b.)

Harriet Owen (n.n.b.)

Starla Teddergreen (n.n.b.)

Aimee Vasse (n.n.b.)

Health Mate-CycleLive (stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Sara Mustonen (Chevalmeire) (per 1 april 2019)

Chloë Turblin (per 6 maart 2019)

Esther Meisels (per 12 juni 2019)

Kirstie van Haaften (Ciclotel)

Kathrin Schweinberger (Ciclotel)

Flavia Oliveira (Memorial Santos)

Christina Schweinberger (Doltcini-Van Eyck)

Lara Defour (Multum Accountants)

Fien Delbaere (Multum Accountants)

Laura Süßemilch (Multum Accountants)

Kylie Waterreus (Multum Accountants)

Veronika Anna Kormos

Elodie Kuijper (n.n.b.)

Marga López (n.n.b.)

Laura Camila Lozano (n.n.b.)

Christina Perchtold (n.n.b.)

Lotte Rotman (n.n.b.)

Zsófia Szabó (Doltcini-Van Eyck)

Suzanne Verhoeven (n.n.b.)

Hitec Products-Birk Sport

IN:

Silje Mathisen (Halden Cycling Club)

Mieke Kröger (Virtu)

Greta Richioud (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope)



UIT:

Lonneke Uneken (Boels-Dolmans)

Chanella Stougje (stopt)

Illuminate

IN:

UIT:

InstaFund La Prima

IN:

Ngaire Barraclough

Isabella Bertold

Esta Bovill

Claire Cameron

Gillian Ellsay (Rally UHC)

Elizabeth Gin

Kristen Kit

Rachel Langdon

Beth-Ann Orton (DNA Pro Cycling)

Anna Talman

Sonia Taylor

Anna-Gabrielle Traxler (Charente-Maritime)

UIT:

Lotto Soudal Ladies

IN:

Jesse Vandenbulcke (Doltcini-Van Eyck Sport)

Christina Siggaard (Virtu)

Arianna Fidanza (Eurotarget-Bianchi-Vittoria)

Teuntje Beekhuis (Biehler)

Lone Meertens (Keukens Redant)

Abby-Mae Parkinson (Drops)

UIT:

Kelly Van den Steen (Chevalmeire)

Puck Moonen (Chevalmeire)

Demi de Jong (Chevalmeire)

Chantal Hoffmann (stopt)

Lviv Cycling Team

IN:

UIT:

Massi-Tactic

IN:

Gabrielle Pilote-Fortin (WNT-Rotor)

Chloë Turblin

Karolina Perekitko

Lauren Creamer

Agua Marina Espínola (World Cycling Centre)

Isabel Martín (Bizkaia-Durango)

Ariadna Trias (Sopela)

Mireia Trias (Sopela)

Nerea Nuño

UIT:

Elisabet Llabres

Cristina Aznar Torres

Sandra Moral

Sofia Barrriguete

Dolores Gómez

Elisabet Escursell

Memorial Santos

IN:

Sharon Dommanschet (per 1 september)

UIT:

Minsk Cycling Club

IN:

UIT:

Mitchelton-Scott Women

IN:

Sofie De Vuyst (Parkhotel Valkenburg)

Jessica Roberts

Janneke Ensing (WNT-Rotor)

UIT:

Movistar Team Women

IN:

Barbara Guarischi (Virtu)

Jelena Erić (Alé Cipollini)

Katrine Aalerud (Virtu)

UIT:

Małgorzata Jasinska (Casa Dorada)

Roxane Fournier (Casa Dorada)

Mavi Garcia (Alé Cipollini)

Lorena Llamas (stopt)

Multum Accountants

IN:

Amber Aernouts

Anna Badegruber

Lara Defour (HealthMate-CycleLive)

Fien Delbaere (HealthMate-CycleLive)

Alicia Evans

Céline van Houtum

Hanna Johansson

Désirée Ehrler (Mexx-Watersley)

Josie Shepherd

Eeva Sarlin

Bronwyn MacGregor (Mexx-Watersley)

Kim van den Steen

Julie Stockman (Jos Feron Lady Force)

Laura Süßemilch (HealthMate-CycleLive)

Kylie Waterreus (HealthMate-CycleLive)

NXTG Racing

IN:

Rozemarijn Ammerlaan (Elite-clubteam Rogelli-Gyproc-APB)

Shari Bossuyt (Elite-clubteam Rogelli-Gyproc-APB)

Cathalijne Hoolwerf (Elite-clubteam Rogelli-Gyproc-APB)

Eva Jonkers (Elite-clubteam Rogelli-Gyproc-APB)

Britt Knaven (Elite-clubteam Rogelli-Gyproc-APB)

Charlotte Kool (Jan van Arckel)

Emily Wadsworth

Julia Borgström

Rhona Callander

UIT:

Nathalie Bex (Chevalmeire)

Parkhotel Valkenburg

IN:

Amber van der Hulst (Jan van Arckel)

Karlijn Swinkels (Alé Cipollini)

Nancy van den Burg (Jose Feron Lady Force)

Romy Kasper (Ale-Cipollini)

Anouska Koster (Virtu)

UIT:

Roxane Knetemann (stopt)

Sofie De Vuyst (Mitchelton-Scott)

Loes Adegeest (Jan Van Arckel)

Rally UHC Women

IN:

Lily Williams (Hagens Berman-Supermint)

Leigh Ann Ganzar (Hagens Berman-Supermint)

Chloe Hosking (Alé Cipollini)

UIT:

Kirsti Lay (stopt)

Erica Allar

Gillian Ellsay

Katherine Maine

Abigail Mickey

Summer Moak

Servetto – Piumate – Beltrami TSA

IN:

Milagro Mena

Nicole Fede

Francesca Baroni

UIT:

Marketa Hajkova (Bepink)

Sho-Air TWENTY20

IN:

UIT:

Margot Clyne (DNA Pro Cycling)

Sopela

IN:

Naia Amondarain

María Banlles

Garazi Erostarbe

Emma Ortíz

Claire Steels

UIT:

Yurani Blanco (Bizkaia Durango)

Ariadna Trias (Massi-Tactic)

Mireia Trias (Massi-Tactic)

Maria Martins (Drops)

Elné Owen

Ariadna Nevado

Julia Casas

Team Sunweb vrouwen

IN:

Alison Jackson (Tibco-SVB)

Wilma Olausson

Anna Henderson (Tibco-SVB)

UIT:

Lucinda Brand (Trek-Segafredo)

Swapit-Agolico

IN:

Jennifer Morales Milanes

UIT:

Teika-VIB DFM Renta Car

IN:

Kubra Bektas

Sara Bonillo

Raquel Gisbert

Melisa Gomiz

Pilar Jiménez

Zahrra Mousad

Jenifer Neenan

Jennifer Tatiana

Somayeh Yazdani

Tibco-SVB

IN:

UIT:

Alison Jackson (Team Sunweb)

Alice Cobb (Charente-Maritime)

Brodie Chapman (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope)

Anna Henderson (Sunweb)

Top Girls Fassa Bortolo

IN:

Gaia Masetti

Debora Silvestri (Eurotarget-Bianchi-Vittoria)

UIT:

Trek-Segafredo vrouwen

IN:

Lucinda Brand (Team Sunweb)

Elynor Bäckstedt

UIT:

n.v.t.

Valcar Cylance

IN:

Teniel Campbell (World Cycling Centre)

UIT:

Alessia Vigilia (Casa Dorada)

Alice Maria Arzuffi (Bizkaia Durango)

Maria Giulia Confalonieri (WNT-Rotor)

Virtu (Stopt)

IN:

n.v.t.

UIT:

Barbara Guarischi (Movistar Team Women)

Rachel Neylan (Casa Dorada)

Mieke Kröger (Hitec Products)

Anouska Koster (Parkhotel Valkenburg)

Sofia Bertizzolo (CCC-Liv)

Katrine Aalerud (Movistar Team Women)

Marta Bastianelli (Alé Cipollini)

Christina Siggaard (Lotto Soudal Ladies)

Emilie Moberg (Drops)

Sara Penton (n.n.b.)

Louise Norman Hansen (n.n.b.)

Birgitte Krogsgaard (n.n.b.)

Katarzyna Pawlowska (n.n.b.)

World Cycling Centre

IN:

Tereza Medvedova (BePink)

Roni Fisher

Magdeleine Valieres

Veronika Jandova

Catalina Anaïs Soto

Amber Joseph

UIT:

Alice Sharpe (Ciclotel)

Teniel Campbell (Valcar Cylance)

Marlen Reusser (Bigla)

Desiet Kidane

Alice Sharpe (Ciclotel)

Agua Marina Espínola (Massi-Tactic)

Fernando Yapura

WNT-ROTOR

IN:

Julie Leth (WNT-Rotor)

Maria Giulia Confalonieri (Valcar Cylance)

UIT:

Janneke Ensing (Mitchelton-Scott)

Clara Koppenburg (Bigla)

Gabrielle Pilote-Fortin (Massi-Tactic)

Mochten we een transfer gemist hebben in het overzicht, laat het weten in de reacties met een link naar de bron.