‘Intxausti kondigt maandag afscheid aan als prof’ zondag 19 januari 2020 om 17:45

Beñat Intxausti zet maandag een punt achter zijn carrière. Dat meldt Marca, nadat de Baskische wielrenner een persconferentie heeft aangekondigd. Volgens de Spaanse krant maakt de 33-jarige Intxausti daar bekend dat hij gaat stoppen.

Op de uitnodiging vertelde Intxausti dat het een ‘heel speciale datum’ voor hem zou zijn. Liefst twaalf jaar was hij prof, eerst bij Fuji-Servetto en later bij Euskaltel-Euskadi (een jaar), Movistar (vijf jaar) en Team Sky (drie jaar). Afgelopen seizoen stond Intxausti onder contract bij Euskadi-Murias, maar daar waren zijn veertien opgaves het meest in het oog springend.

“Beñat is afgelopen jaar een zeer belangrijk onderdeel van de ploeg geweest”, zegt ploegbaas Jon Odriozola van Euskadi-Murias tegen Marca. “Ondanks dat hij zijn beste niveau als wielrenner niet meer heeft bereikt, heeft hij met zijn ervaring veel bijgedragen. Hij was de leider van het team en heeft de jongeren op sleeptouw genomen.”

Sinds de Baskische klimmer in 2016 de Ziekte van Pheiffer (ook wel klierkoorts) opliep, werd hij nooit meer de oude. In het verleden won Intxausti onder meer de Tour of Beijing, twee ritten in de Giro d’Italia en de Vuelta a Asturias. Ook werd hij eens achtste in de Giro en tiende in de Vuelta a España.