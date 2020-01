NTT maakt komst Michael Carbel bekend zondag 12 januari 2020 om 10:34

Het Zuid-Afrikaanse NTT Pro Cycling heeft zich versterkt met Michael Carbel. De transfer van de jonge Deen hing al een tijdje in de lucht, maar is nu definitief beklonken. Carbel tekent een contract voor één seizoen. “Dit is een droom die uitkomt!”, zo laat hij weten via Instagram.

Carbel begon zijn carrière in 2014 bij het Deense Cult en reed vervolgens nog voor Stölting, Virtu, Fortuneo-Samsic en Waoo. Hij won als 19-jarige renner de Rabobank Dorpenomloop Rucphen, terwijl hij vorig jaar de beste was in een etappe van de Flèche du Sud. Als belofte veroverde hij bovendien een bronzen medaille op het WK in Bergen.

Carbel zal voor het eerst in zijn loopbaan uitkomen voor een WorldTour-ploeg. “Ik zal nog aan heel veel dingen moeten wennen, maar ik leer elke dag weer wat bij. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze ploeg. Ik moet echt iedereen bedanken die me heeft gesteund in mijn carrière, want anders had ik het niet gered.”

Carbel is alweer de twaalfde aanwinst van NTT Pro Cycling, na het eerdere aantrekken van Victor Campenaerts, Carlos Barbero, Max Walscheid, Benjamin Dyball, Michael Gogl, Samuele Battistella, Andreas Stokbro, Matteo Sobrero, Dylan Sunderland, Shotaro Iribe en Domenico Pozzovivo.