Pieter Weening op weg naar Trek-Segafredo Door Youri IJnsen, zondag 10 mei 2020 om 19:30

Lange tijd leek het erop dat de carrière van Pieter Weening zou doven als een nachtkaars, maar niets blijkt minder waar. De Fries, die vorige maand zijn 39ste verjaardag vierde, ondertekent namelijk op korte termijn een contract bij Trek-Segafredo. Meerdere bronnen laten dat aan WielerFlits weten. Weening zat in 2020 nog zonder ploeg nadat Roompot-Nederlandse Loterij eind vorig seizoen de stekker uit de ploeg trok.

In tijden van coronacrisis is het opvallend dat het Amerikaanse team een extra renner toevoegt. Ploegleider Steven de Jongh liet afgelopen week bij de NOS ontvallen dat zijn formatie net vóór het uitbreken van het coronavirus in Europa een overeenkomst had gesloten met een nieuwe coureur. Volgens onze bronnen gaat het dus om Weening, die in Noord-Nederland reeds gesignaleerd is in zijn nieuwe tenue.

Door vertraging bij de UCI is het contract nog niet ondertekend. Het is te hopen dat het virus zich de komende maanden wat gedeisd houdt en dat Weening in 2020 nog in competitie treedt voor zijn nieuwe ploeg.

‘Nog een jaartje door’

De ervaren hardrijder liet in een interview met WielerFlits begin november nog weten een avontuur niet uit de weg te gaan. “Vind ik nog iets leuks, dan wil ik zeker nog een jaartje fietsen”, klonk het toen. “Dient dat zich aan het eind van deze maand of zelfs in december nog aan, dan is dat voor mij ook prima. Ik houd daarom alle opties open, maar gestopt ben ik zeker nog niet. ‘Druk op zoek’ naar iets nieuws is dan ook weer overdreven, maar je snapt me wel. Dat leuks hoeft overigens ook niet per se in Europa te zijn. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht en eigenlijk zie ik meerdere plannen wel zitten.”

Gezien zijn ambities en leeftijd, is het aannemelijk dat Weening een contract tot het einde van 2020 tekent bij de ploeg van de Italiaanse teammanager Luca Guercilena. De Nederlander komt er onder meer zijn landgenoten Bauke Mollema en Koen de Kort tegen, maar ook Vincenzo Nibali, Richie Porte, wereldkampioen Mads Pedersen en de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns.

Bij Trek-Segafredo stonden tot op heden 27 renners onder contract, het vereiste minimum voor een WorldTour-ploeg. Er ontbrak de nodige ervaring; slechts zeven renners zijn dertig jaar of ouder.

Carrièreverloop

Weening begon zijn profloopbaan in 2004 bij Rabobank, waar hij ook zijn opleiding genoot. Een jaar later boekte hij zijn eerste zege bij de beroepsrenners, nota bene in de Tour de France. In de achtste etappe vloerde hij Andreas Klöden in een millimeterspurt met twee. In dienst van de bankiersformatie sloeg hij in de Giro d’Italia van 2011 een dubbelslag, waarna hij enkele dagen de roze trui droeg.

Na dat jaar stapte hij over naar de toen nieuwe Australische ploeg Orica-GreenEdge. Namens dat team won hij in 2013 de Ronde van Polen en weer een seizoen daarna kraaide hij nogmaals victorie in de Giro d’Italia.

In 2016 deed hij een stapje terug en voegde hij zich bij Roompot-Oranje Peloton. Een bewuste keuze: Weening kon daar meer voor eigen kans rijden. Het bleek hem geen windeieren te leggen, want de montere Fries boekte bij die formatie zes overwinningen in vier jaar tijd. De mooiste was ongetwijfeld zijn solo in zesde etappe van de Ronde van Zwitserland in 2016.

Zijn laatste zege pakte Weening in de Ronde van Luxemburg 2019. In een zinderende slotfase liet hij een jagend peloton nipt achter zich. Op het jongste WK in Yorkshire reed hij nog in dienst van kopman Mathieu van der Poel.