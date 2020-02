Andrey Amador zet carrière voort bij Team Ineos woensdag 12 februari 2020 om 11:49

Zoals verwacht heeft Team Ineos Andrey Amador als aanwinst gepresenteerd. De Costa Ricaan, die gisteren zijn contract bij Movistar verbrak, tekende een verbintenis voor drie seizoenen bij de ploeg van Dave Brailsford.

Nu Amador zich officieel bij de Britse ploeg heeft vervoegd komt er een einde aan een heuse transfersoap. Movistar maakte in juli 2019 bekend dat de 33-jarige Amador had bijgetekend bij de Spaanse WorldTour-formatie, maar eind september kwam naar buiten dat de renner een streep had gezet door het akkoord en naar Team Ineos zou vertrekken. Amador wil dolgraag voor de Britse sterrenformatie koersen en werd onlangs al gespot in het tenue van Team Ineos, maar Movistar wilde zijn steunpilaar niet zomaar laten gaan. Gisteren kwam er dan toch een akkoord tussen de partijen.

In het communiqué dat Team Ineos verspreidde begint Amador met een dankwoord aan zijn oude werkgever. “Ik heb mijn hele sportieve carrière voor Movistar gereden en ik heb veel aan hen te danken, maar het voelt nu als het juiste moment om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

“Alles geven voor het team”

“Ik ben blij om samen met Richard Carapaz onderdeel uit te maken van deze ploeg. Ik ben blij dat we samen kunnen rijden na wat we vorig jaar tijdens de Giro d’Italia hebben bereikt. Ik ga in elke race alles geven voor het team. Ik heb nog steeds een hoop te leren en ik kan nog verbeteren als renner. Team Ineos is de perfecte plek voor mij om dat te doen.

Dave Brailsford zegt in het perspraatje dat hij een groot bewonderaar is van Amador. “Zijn continue inzet voor doelen van de ploeg, zijn vermogen als allrouder en zijn vrolijke persoonlijkheid zijn exact de dingen die ik zoek in een renner van onze ploeg.”