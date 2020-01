Pelikán maakt promotie, alternatieve kalender EF Education First dinsdag 21 januari 2020 om 14:17

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over EF Education First en János Pelikán.

János Pelikán

Epowers, het team waarvoor János Pelikán dit jaar zou gaan rijden, trok nog voor het begin van het seizoen de stekker eruit. Toch bestaat de kans nog altijd dat de 24-jarige Hongaar aan de start staat van de Giro d’Italia. Pelikán tekende namelijk een contract bij Androni Giocattoli-Sidermec.



Pelikán boekte afgelopen seizoen drie overwinningen in .2-koersen.

EF Education First

Met hun zogenoemde ‘alternatieve koerskalender’ zet EF Education First haar renners niet alleen in tijdens de grootste koersen op de weg. Het geeft het team de gelegenheid om ook bij andere evenementen op te duiken. De ploeg van Jonathan Vaughters heeft bekendgemaakt dat het dit jaar in elk geval aan de start zal staan van de Cape Epic, Dirty Kanza, LeadBoat en de Brasil Ride. Waarschijnlijk worden hier nog wedstrijden aan toegevoegd.

