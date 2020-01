Jan Bakelants vindt onderdak bij Circus-Wanty Gobert maandag 6 januari 2020 om 19:08

Jan Bakelants heeft voor 2020 onderdak gevonden bij Circus-Wanty Gobert. De 33-jarige coureur kreeg geen nieuw contract bij Team Sunweb en was sindsdien op zoek naar een nieuwe werkgever. Nu heeft Bakelants vroeg in het jaar alsnog een eenjarig contract getekend bij het Belgische ProTeam.

Met de komst van Bakelants heeft Circus-Wanty Gobert, de wielerploeg van ploegleider Hilaire Van der Schueren, nu 26 renners in de selectie voor 2020. Renner en ploeg zijn al sinds oktober in gesprek met elkaar.

“Ik kan de toprenner in mezelf opnieuw heruitvinden in deze omgeving waarin een agressieve koersstijl graag gezien wordt. De uitdagende wedstrijdkalender met een uitgebreid WorldTour-programma deed me lonken naar dit Belgische ProTeam”, zegt Bakelants.

‘We kunnen hem niet zonder ploeg laten’

Van der Schueren zat regelmatig aan tafel met een gemotiveerde coureur. “We geloven sterk in zijn meerwaarde om onze jonge neoprofs in het profpeloton wegwijs te maken en om onze oudere garde in de klassiekers en hopelijk de Tour de France bij te staan”, laat de ploegleider weten.

Manager Jean-François Bourlart was bang dat Bakelants zou moeten stoppen. “We hebben lang nagedacht, maar we kunnen een groot renner als Jan Bakelants, ritwinnaar en drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk, niet zonder ploeg laten. Hij heeft getoond dat hij na zijn zware valpartij op een goed niveau teruggekomen is en zal bij Circus-Wanty Gobert een pak wedstrijden die hem liggen kunnen rijden”, aldus Bourlart.