Bagdonas weg uit profpeloton, Cavendish bedankt Eisel

Gediminas Bagdonas verdwijnt na zeven seizoenen van het hoogste podium van de wielersport. Dit jaar gaat de Litouwer in zijn geboorteland rijden voor het Klaipėda Cycling Team. “Een nieuw jaar, een nieuwe ploeg”, schrijft hij op zijn social media. “Weliswaar niet op professioneel niveau, maar het is een goede ploeg in mijn thuisstad. Ik begon hier mijn carrière en die eindigt hier ook.”

Bagdonas reed de afgelopen zeven seizoenen voor AG2R La Mondiale, nadat hij eerder al in het continentale circuit koerste. In zijn profcarrière reed hij tweemaal de Vuelta a España.

Mark Cavendish heeft op zijn social media gereageerd op het afscheid van Bernhard Eisel. Gisteren maakte de Oostenrijker bekend dat hij een streep zet onder zijn profcarrière. “Bedankt voor alles dat je hebt betekend voor mij, het peloton en de wielersport”, schrijft Cavendish.

Cavendish’ carrière is sterk verbonden met die van Eisel. Liefst tien seizoenen reden ze bij elkaar in de ploeg. Eerst bij T-Mobile, Colombia en HTC-High Road, dan bij Sky en uiteindelijk de vorige vier jaar bij Dimension Data. “Ik heb gehuild toen ik het las”, schrijft de Brit over het afscheid van de Oostenrijker. “Meer nog dan ploegmaats en vrienden zijn we broers.”

“Ik kon nooit een discussie van je winnen en had nooit zoveel wedstrijden kunnen winnen zonder jou. Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor mij, het peloton en de wielersport. Ik hou van je!”

Genuinely cried reading this. Closer than teammates, closer than friends, we’re brothers. I could never win an argument with you, but I could never win anywhere near the races I have without you. Thank you for all you’ve done for me, the peloton and cycling. Love you mate ❤️ https://t.co/FfVzWeXd2J

