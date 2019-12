Wielertransfers 2020: Marco Frapporti, Luca Wackermann zaterdag 21 december 2019 om 17:39

Er zijn al verschillende ploegen die hun selectie hebben gepresteerd voor het nieuwe wielerseizoen, maar dat betekent niet dat er geen transfers meer worden afgerond. WielerFlits zet ze op een rijtje in de rubriek Wielertransfers 2020.

Marco Frapporti

Er komt een einde aan de samenwerking tussen Marco Frapporti en Androni Giocattoli-Sidermec. De Italiaan verlaat na zeven seizoenen de ploeg van manager Gianni Savio, zo laat hij weten op Instagram. De 34-jarige renner was dit jaar nog een van de smaakmakers van de Giro d’Italia, aangezien hij veelvuldig voor de aanval koos. Hij won in zijn eerste jaar bij de ploeg bovendien een etappe in de Route du Sud.

“Het was een intensieve periode in mijn leven”, zo kijkt Frapporti terug. “Ik heb mooie en mindere momenten met de ploeg beleefd, maar ook vriendschappen opgebouwd. Ik vind het jammer dat ik niet meer samen zal koersen met mijn broer (Mattia Frapporti is ook profrenner bij Androni, red.), maar dat is nu eenmaal het leven.” De verwachting is dat de oudere Frapporti zal tekenen bij Vini Zabù-KTM.

Luca Wackermann

We blijven bij Vini Zabù-KTM, aangezien de Italiaanse formatie Luca Wackermann heeft aangetrokken. De 27-jarige renner komt over van Bardiani-CSF. “Ik heb een moeizaam seizoen achter de rug, maar ik hoop in 2020 wat meer geluk te hebben. Ik ben een sprinter, maar ik moest het altijd alleen opknappen. Ik weet nog steeds niet waar mijn grenzen liggen”, zo vertelt Wackermann in een interview met TuttoBiciWeb.

De Italiaan hoopt zich volgend jaar weer in de schijnwerpers te fietsen. “Ik mik in 2020 op enkele overwinningen. Ik hoop verder op een specifiek programma en vrijheid in de sprints”, aldus Wackermann, die vorig jaar nog een etappe in de Tour du Limousin wist te winnen.