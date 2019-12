Domenico Pozzovivo tekent tweejarig contract bij NTT dinsdag 31 december 2019 om 10:08

De transfer van Domenico Pozzovivo van Bahrain Merida naar NTT hing al een paar dagen in de lucht, maar deze is nu door NTT bevestigd. De Italiaanse pocketklimmer heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

De carrière van Pozzovivo (37) leek als een nachtkaars uit te gaan. Afgelopen augustus brak Pozzovivo een arm en een been bij een aanrijding tijdens een trainingsrit. Hij moest liefst vijf keer onder het mes en pas na drie weken kon mocht hij het ziekenhuis verlaten. In oktober kwam daar het nieuws overheen dat hij volgend seizoen niet meer voor Bahrain Merida zou rijden.

Einde carrière, tenminste, dat dachten velen. Maar NTT ziet nog wel wat in de ervaren Italiaanse klimgeit. Hij zal in ieder geval tot het einde van 2021 in dienst van de opvolger van Dimension Data rijden.

Pozzovivo is het management van de ploeg dankbaar, zo stelt hij in een persbericht. “Vanaf het moment dat ik in het ziekenhuis lag ben ik aan mijn herstel gaan werken. Komende maanden zal het genezingsproces doorgaan. Ik kan niet wachten om mijn ploegmaten en de staff te ontmoeten op het eerstvolgende trainingskamp en daarna terug te keren in het peloton.”

Ploegbaas Douglas Ryder is blij met de gerekruteerde Italiaan. “We hadden een klimspecialist met klassementsambities nodig om ons team voor 2020 aan te vullen. Met zijn ervaring zal Domenico van waarde zijn voor de jongere klimmers in ons team.”