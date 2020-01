Ian Boswell zegt wegwielrennen vaarwel woensdag 15 januari 2020 om 11:27

Ian Boswell heeft een punt gezet achter zijn profcarrière op de weg. De Amerikaan kon tekenen bij een nieuw team, maar besloot zich na zeven jaar op het hoogste niveau te gaan toeleggen op het rijden van gravelraces.

Boswells laatste wedstrijdkilometers dateren van tien maanden geleden, toen hij Tirreno-Adriatico vroegtijdig moest verlaten na een zware valpartij. Daarbij liep de renner van Katusha-Alpecin een zware hersenschudding op. Achteraf gezien luidde die crash het einde van zijn profcarrière in. De Amerikaan hoopte zich via de Tour of California klaar te stomen voor een tweede deelname aan de Tour de France, maar bij de eerste de beste training bleek dat hij nog verre van hersteld was.

“Het is midden in het seizoen, een jaar waarin ik mijn nieuwe contract moest verdienen. Je hebt een hersenschudding, maar je wilt zo snel mogelijk weer racen”, vertelt hij nu aan CyclingTips. Dan wilde hij via de Clásica San Sebastián toewerken naar de Vuelta a España, maar opnieuw kwamen symptomen als dubbel zien, duizeligheid en extreme vermoeidheid terug. “Het was anders dan de vermoeidheid die ik zou hebben door normale training.”

Beslissing

Naarmate de zomer vorderde vroeg hij zich af wat zijn kansen waren op een contract voor 2020. Destijds was er nog veel onduidelijkheid over het voortbestaan van zijn ploeg. In september had Boswell de interesse gewekt bij een ploeg en die wilde de transfer snel in orde maken. “Plotseling moest ik een beslissing nemen”, vertelt hij. Hij contacteerde de betreffende teammanager en zei hem dat hij in 2020 niet langer op de weg zou fietsen.

“Ik wil geen plek in een team innemen terwijl ik er niet 100 procent bij ben, want ik weet hoe hard atleten werken om dat niveau te bereiken”, licht de Amerikaan zijn besluit toe. “Ik weet wat het voor mensen betekent en wat het voor mij heeft betekent de afgelopen vijftien jaar van mijn leven. Ik hou nog altijd van wielrennen, maar ik kwam op een punt in mijn leven en mijn carrière waar ik besloot dat ik volgend jaar geen wegwedstrijden meer wil rijden.”

Boswell werd bij de beloften tweede in Luik-Bastenaken-Luik en vijfde in de Tour de l’Avenir. Daarna maakte hij bij Team Sky zijn WorldTour-debuut en met die ploeg reed hij tweemaal naar de top tien in de Tour of California. In 2018 stapte hij over naar Katusha-Alpecin. De Amerikaan gaat zich nu toeleggen op het rijden van gravelraces, zoals de Amerikaanse Dirty Kanza. Alle details over zijn nieuwe wedstrijdprogramma maakt hij later deze week bekend.