Bernhard Eisel (38) hangt fiets aan de haak dinsdag 14 januari 2020 om 12:42

Na negentien jaar is er een einde gekomen aan de profcarrière van Bernhard Eisel. De Oostenrijker kon geen nieuwe ploeg meer vinden en kondigde vandaag zijn afscheid aan. Wel zal hij actief blijven in de wielersport, zo laat via social media weten.

“Het was een absoluut voorrecht om voor de grootste ploegen te mogen rijden en in de grootste wedstrijden te mogen uitkomen. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt en heb over de hele wereld gereisd, maar nu is het tijd om een volgende stap te maken in mijn reis”, opent Eisel zijn afscheidsrelaas.

“Het wielrennen is een geweldige sport, maar ze heeft ook gevaarlijke kanten”, weet de winnaar van Gent-Wevelgem van 2010. “In 2018 had ik een blessure die heel goed het einde van mijn carrière had kunnen betekenen. Ik ben blij dat ik nog een seizoen heb kunnen koersen, dat maakt dat ik trots en content de sport verlaat. Waar ik misschien nog het meest trots om ben, is dat ik 16 keer Parijs-Roubaix heb uitgereden.”

“Ik ben ploegmaats, stafleden, wedstrijdofficials, organisatoren, mediavertegenwoordigers en de fans dankbaar. Ook wil ik mijn familie bedanken voor alle opofferingen die ze hebben gedaan en de liefde die jullie me altijd hebben gegeven. Ik hoop dat ik jullie trots heb gemaakt. Tot slot ben ik blij om te zeggen dat ik de sport niet zal verlaten”, besluit de wielerveteraan.

In 2001 maakte Eisel zijn profdebuut namens Mapei-QuickStep. Daarna volgden dienstverbanden bij Française des Jeux (2003-2006), T-Mobile en diens opvolger HTC (2007-2011), Team Sky (2012-2015) en Dimension Data (2016-2019). Op het palmares van de Oostenrijker staan onder meer vijf ritzeges in de Ronde van de Algarve, twee etappeoverwinningen in de Ronde van Zwitserland en een rit in de Driedaagse De Panne. Ook won hij de Franse 1.1-koers Parijs-Bourges. De Gent-Wevelgem van 2010 is de mooiste en grootste koers op zijn erelijst. Dit is tevens zijn laatste overwinning.