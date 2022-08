Transfermarkt 2023: wie gaat waar naartoe en wat zijn de laatste geruchten?

Overzicht

Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat teams inkomende transfers officieel mogen aankondigen. Een aantal teams is daar al mee begonnen, maar het merendeel moet nog naar buiten komen. Welke deals er gesloten zijn, welke geruchten er gaan en welke stagiairs zich bij de ploegen hebben aangesloten, bundelt WielerFlits in een groot overzicht.

In het onderstaande overzicht kiezen we voor de huidige achttien WorldTeams, met daarnaast de twee ProTeams (Alpecin-Deceuninck & Arkéa Samsic) die op dit moment gaan promoveren. In onderstaand overzicht linken we naar bestaande nieuwsberichten. Wanneer dit bij een transfer of gerucht niet zo is, hebben wij daar onze eigen bronnen voor. We beginnen met de twee Nederlandse ploegen, gevolgd door de vier Belgische formaties en daarna komen tot slot alle andere World- en ProTeams op alfabetische volgorde aan bod.

Jumbo-Visma

Jumbo-Visma is al zo goed als klaar op de transfermarkt. De Nederlandse formatie heeft de vijf gewenste versterkingen reeds binnen en ziet voorlopig datzelfde aantal renners niet meer terug. Tom Dumoulin stopt er na dit seizoen mee, Mike Teunissen en Pascal Eenkhoorn jagen eigen kansen na bij respectievelijk Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Dstny, terwijl ook Chris Harper en David Dekker andere oorden opzoeken. Daartegenover staat de komst van Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Tom Gloag, Jan Tratnik en Attila Valter. Meer over de eventuele zoektocht naar een extra renner lees je in dit grote artikel over de ploeg.

IN

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

Tom Gloag (Trinity Racing)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

Atilla Valter (Groupama-FDJ)

UIT

David Dekker (geruchten: BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Arkéa Samsic)

Tom Dumoulin (stopt)

Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)

Chris Harper (gerucht: BikeExchange-Jayco)

Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Team DSM

Er zijn veel veranderingen op til bij Team DSM. De andere Nederlandse ploeg ziet een flink aantal goede renners vertrekken, waaronder Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Cees Bol (B&B Hotels-KTM) en Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceunink). Daarnaast krijgt onder meer Nikias Arndt geen nieuw contract aangeboden. Omdat er veel sterke renners vertrekken, is er financieel ruimte voor het aantrekken van een topper. Team DSM zette daarom vol in op Stefan Küng, die zijn contract bij Groupama-FDJ leek te willen verbreken. Dat gaat echter niet gebeuren. Sterker nog: de Zwitser gaat waarschijnlijk zelfs verlengen.

Iwan Spekenbrink moet dus op zoek naar een tweede kopman, naast Romain Bardet. Het lijkt er alleen op dat de écht grote namen nu al van de markt af zijn. Tegen het vertrek van alle ervaren mannen staat wel de komst van drie renners vanuit de eigen opleidingsploeg. Waar per 1 augustus 2022 Pavel Bittner en Casper van Uden al prof werden, komen daar volgend jaar Max Poole, Oscar Onley en Hannes Wilksch bij. Die eerste was al een tijdje duidelijk, maar volgens onze bronnen maken ook de andere twee beloften de overstap.

IN

Oscar Onley (Team DSM Development)

Max Poole (Team DSM Development)

Hannes Wilksch (Team DSM Development)

UIT

Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Nikias Arndt

Cees Bol (B&B Hotels-KTM)

Asbjørn Kragh Andersen

Søren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck)

Casper Pedersen (Soudal-Quick-Step)

Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck maakt komend seizoen de overstap naar de WorldTour. De ploeg rondom Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen heeft al een ferme slag geslagen op de transfermarkt. Zij verzekerden zich van de diensten van de sterke sprinter Kaden Groves, puncheur Quinten Hermans en klassiekerspecialist Søren Kragh Andersen. Inzetten op een klassementsrenner gaan de gebroeders Roodhooft komend jaar niet doen en dus lijkt het erop dat ze vooraleerst een goede beurt maken. Wel verliezen ze hun andere topsprinter. Tim Merlier heeft getekend bij de ploeg uit zijn jongensdroom, Soudal-Quick-Step.

IN

Kaden Groves (BikeExchange)

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

Søren Kragh Andersen (Team DSM)

Corné van Kessel (gerucht: Intermarché-Wanty-Gobert)

UIT

Tim Merlier (Soudal-Quick-Step)

Intermarché-Wanty-Gobert

Quinten Hermans trok dus naar Alpecin-Deceuninck en dat kon op weinig goedkeuring rekenen van zijn huidige ploeg, dat door de trage onderhandelingen andere renners in de wacht hield. Toch heeft het team van Aike Visbeek al een mooie transfer afgerond. Na twee jaren waarin de bescheiden Waalse formatie sterk presteerde, komt Mike Teunissen de ploeg versterken. Ook sterke talenten Dries De Pooter en Madis Mihkels komen erbij. In het geruchtencircuit circuleren nog een aantal namen die de ploeg zouden versterken. Wel verliezen ze sterke mannen als Alexander Kristoff, Jan Hirt en de ervaren Andrea Pasqualon.

IN

Lilian Calmejane (gerucht: AG2R Citroën)

Rui Costa (UAE Emirates)

Dries De Pooter (Hagens Berman Axeon)

Rune Herregodts (gerucht: Sport Vlaanderen-Baloise)

Madis Mihkels (Ampler-Tartu 2024)

Laurenz Rex (gerucht: Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

UIT

Jan Hirt (Soudal-Quick-Step)

Alexander Kristoff (Uno-X)

Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious)

Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck)

Corné van Kessel (gerucht: Alpecin-Deceuninck)

Stagiairs

Dries De Pooter

Madis Mihkels

Lotto Dstny

Geen grote verrassingen bij Lotto Dstny, luidt daar de boodschap. Toch zal het verlies van de afscheidnemende Philippe Gilbert, sterkhouder Tim Wellens en klimmer Steff Cras vervelend aankomen bij de Belgische ploeg. Wel hevelen ze toptalent Lennert Van Eetvelt over van het eigen opleidingsteam. Daarnaast komt ook Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn de troepen van John Lelangue versterken en trekt er met Matthijs Paasschens zelfs een tweede Nederlander naar de ploeg. Arjen Livyns en sprintloods Jacopo Guarnieri komen er ook bij.

IN

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma)

Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ)

Arjen Livyns (Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

Matthijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauces-WB)

Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal U23)

UIT

Steff Cras (TotalEnergies)

Philippe Gilbert (stopt)

Tim Wellens (UAE Emirates)

Soudal-Quick-Step

Patrick Lefevere heeft weinig hoofdpijndossiers dit jaar. Met Yves Lampaert is een mondeling akkoord om met elkaar verder te gaan, maar het is wel duidelijk dat Mark Cavendish niet bij deze ploeg blijft. Dat geldt ook voor Iljo Keisse, die ermee stopt. Zdeněk Štybar kan ook niet direct op een nieuwe verbintenis rekenen en eist bij andere ploegen bovendien een significant salaris. Met Tim Merlier heeft de ploeg zijn gewenste Belgische sprinter, die met Casper Pedersen meteen een lead out heeft gekregen. Jan Hirt komt erbij in de kern rond Remco Evenepoel, terwijl ook de naam van Mikkel Bjerg rondzingt.

Opvallend dan toch: na het desastreus verlopen voorjaar in de kasseienklassiekers, is daar tot op heden nog niet in geïnvesteerd door Lefevere. Bjerg zou dat op papier moeten kunnen, maar dan moet hij zich wel omscholen. In de jongste Tour maakte hij net juist veel indruk in de bergen. De Deen werd bij de beloften drie keer wereldkampioen tijdrijden.

IN

Mikkel Bjerg (gerucht: UAE Emirates)

Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert)

Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

Casper Pedersen (Team DSM)

UIT

Mark Cavendish (geruchten: EF Education-EasyPost, B&B Hotels-KTM, Israel-Premier Tech)

Iljo Keisse (stopt)

Zdeněk Štybar

Stagiairs

Simone Raccani

AG2R Citroën

Bij AG2R Citroën is het tot op heden nog niet heel druk qua geruchten. Wel kampt de Franse ploeg met een aflopend contract van Bob Jungels, die na zijn zesde plek in het Critérium du Dauphiné en zijn ritzege in de Tour de France over interesse niet te klagen heeft. Tot op heden is er sprake van twee inkomende transfers: klassiekertalent Valentin Retailleau komt over van de eigen opleidingsploeg, terwijl de grillige klimmer Alex Baudin de overstap maakt van Tudor. Die laatste renner reed in 2021 overigens nog wel voor de opleidingsploeg van AG2R Citroën. Naar verluidt raken ze wel Lilian Calmejane en Clément Champoussin kwijt. Ook is het nog op zoek naar een nieuwe fietsleverancier; BMC gaat Vincent Lavenu verlaten.

IN

Alex Baudin (Tudor)

Valentin Retailleau (AG2R Citroën U23)

UIT

Lilian Calmejane (gerucht: Intermarché-Wanty-Gobert)

Clément Champoussin (Arkéa-Samsic)

Stagiairs

Thomas Delphis

Pierre Gautherat

Bastien Tronchon

Arkéa Samsic

Die laatste renner – Clément Champoussin, dus – werd al aangekondigd bij Arkéa Samsic. De Franse ploeg zou ook de Spanjaard Christian Rodríguez hebben weggeplukt bij TotalEnergies. Met Louis Barré halen ze een Frans klassiekertalent over van de beloften, terwijl ze ook zijn landgenoten Ewen Costiou en Mathis Le Berre diezelfde kans bieden. Bovendien zou de Franse ploeg sterke interesse hebben in David Dekker van Jumbo-Visma. Of dat tot een daadwerkelijke transfer komt, valt te bezien. Wel lijken ze Nairo Quintana kwijt te raken. Onder meer UAE Emirates is een van de geïnteresseerde teams, al maakt de Franse media nu ook gewag van een mogelijk langer verblijf bij Arkéa-Samsic.

IN

Louis Barré (Nantes Atlantique)

Clément Champoussin (gerucht: AG2R Citroën)

Ewen Costiou (Côtes d’Armor-Marie Morin)

David Dekker (gerucht: Jumbo-Visma)

Mathis Le Berre (Côtes d’Armor-Marie Morin)

Cristian Rodríguez (gerucht: TotalEnergies)

UIT

Nairo Quintana (gerucht: UAE Emirates)

Stagiairs

Toon Clynhens

Ewen Costiou

Pierre Thierry

Astana Qazaqstan

Astana Qazaqstan is bezig aan misschien wel het slechtste seizoen in jaren. Op de achtergrond speelt ook nog altijd dat onderzoek naar de financiële huishouding bij het Luxemburgs parket en betalingsproblemen aan de renners deden zich ook dit jaar al voor. Behoudens Vincenzo Nibali die stopt, is er nog niets duidelijk over het lot van de renners die met een aflopend contract zitten. Wel is er sprake van een aantal nieuwe namen. Zo hevelen ze de klimmer Harold Martín López uit Ecuador over van de eigen opleidingsploeg naar het WorldTeam. Kazachs talent Igor Chzhan zou ook de overstap maken en er is sprake van een terugkeer van Luis León Sánchez.

IN

Igor Chzhan (gerucht: Almaty Cycling)

Harold Martín López (Astana Qazaqstan Development)

Luis León Sánchez (gerucht: Bahrain Victorious)

UIT

Vincenzo Nibali (stopt)

Stagiairs

Igor Chzhan

Gleb Syritsa

Bahrain Victorious

Teammanager Milan Eržen krijgt het druk bij Bahrain Victorious. Met Luis León Sánchez, Domen Novak, Jan Tratnik, Stephen Williams en Dylan Teuns vertrekken vijf sterke renners naar andere teams. Ondanks dat de meeste kopmannen nog vastliggen, zal de ploeg uit het Midden-Oosten toch voor adequate vervanging moeten zorgen. Met sprintloods Andrea Pasqualon is er in ieder geval gehoor gegeven aan de onvrede van Phil Bauhaus, die ondersteuning mist.

Verder hebben ze volgens de geruchten neoprof Fran Miholjević aangetrokken. Ook Rainer Kepplinger komt erbij. De 24-jarige Oostenrijker was tot voor twee jaar een van ’s werelds grootste roeitalenten, maar hij is tijdens de coronapandemie overgestapt op wielrennen. Kepplinger maakt dit seizoen vooral bergop indruk en dat heeft geresulteerd in een contract voor drie jaar bij Bahrain Victorious.

IN

Rainer Kepplinger (Hrinkow Advarics)

Fran Miholjević (gerucht: CT Friuli)

Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert)

UIT

Domen Novak (gerucht: UAE Emirates)

Luis León Sánchez (gerucht: Astana Qazaqstan)

Dylan Teuns (geruchten: Israel-Premier Tech & BikeExchange-Jayco)

Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

Stephen Williams

BikeExchange-Jayco

Het belangrijkste nieuws bij BikeExchange-Jayco is dat teameigenaar Gerry Ryan de komende drie jaar zekerheid heeft geboden aan de Australische ploeg. Daarmee is BEX de transfermarkt opgegaan en tot op heden heeft dat ze geen windeieren gelegd. Klimmers Edward Dunbar en Rudy Porter, sprinter Blake Quick en hardrijder Elmar Reinders werden al vastgelegd en aangekondigd. Daarnaast is er ook serieuze belangstelling voor Jumbo-Visma-klimmer Chris Harper, die in ieder geval vertrekt bij de Nederlandse ploeg. Ook Italiaans kampioen en klimtalent Filippo Zana staat op de nominatie om zich bij dit team te voegen.

Maar de grootste klapper zit er mogelijk nog aan te komen. Nadat tijdens de Tour de France het bijtekenen van Michael Matthews en Simon Yates bekendgemaakt werd, lijkt het er sterk op dat Adam Yates zijn teamgenoot weer komt vergezellen. Hij vertrok twee jaar geleden nog naar INEOS Grenadiers, maar zou nu opteren voor een terugkeer bij de Australiërs. Tegenover alle nieuwkomers staat het spijtige vertrek van Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Daarnaast stopt Sam Bewley ermee, terwijl ook Tanel Kangert met die gedachte speelt. Nick Schultz zou dan weer naar B&B Hotels-KTM gaan.

IN

Edward Dunbar (INEOS Grenadiers)

Felix Engelhardt (Tirol)

Chris Harper (gerucht: Jumbo-Visma)

Rudy Porter (Trinity Racing)

Blake Quick (Trinity Racing)

Elmar Reinders (Riwal)

Filippo Zana (gerucht: Bardiani-CSF-Faizanè)

Adam Yates (gerucht: INEOS Grenadiers)

UIT

Sam Bewley (stopt)

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Tanel Kangert

Nick Schultz (gerucht: B&B Hotels-KTM)

BORA-hansgrohe

Vorig jaar was BORA-hansgrohe spekkoper op de transfermarkt, maar nu is het opvallend stil bij de Duitsers. Het is inmiddels wel duidelijk dat Oostenrijkers Felix Großschartner en Lukas Pöstlberger voor een andere ploeg hebben gekozen voor 2023. Daarnaast vertrekt ook Wilco Kelderman naar Jumbo-Visma. Ralph Denk wil daarvoor in de plaats graag een ervaren klimmer aantrekken. In de wandelgangen zingt ook de naam van Daniel Felipe Martínez rond, die ondanks een doorlopend contract zou kunnen vertrekken bij INEOS Grenadiers.

Daarnaast zouden de Duitsers ook opnieuw een of twee renners vanuit hun juniorenteam meteen willen overhevelen naar de profs. Emil Herzog zou daar volgens de wandelgangen in ieder geval een van zijn. Ook voormalig biatleet Florian Lipowitz – die nu al als stagiair bij de ploeg zit – zou de gelederen voor volgend jaar komen versterken. Hij is een rondetalent. Tot slot ligt ook de optie om David Dekker over te nemen van Jumbo-Visma nog op tafel.

IN

David Dekker (gerucht: Jumbo-Visma)

Emil Herzog (gerucht: Auto Eder)

Florian Lipowitz (gerucht: Tirol-KTM)

Daniel Felipe Martínez (gerucht: INEOS Grenadiers)

UIT

Felix Großschartner

Wilco Kelderman (Jumbo-Visma)

Lukas Pöstlberger

Stagiairs

Florian Lipowitz

Cofidis

Een van de ploegen waar het nog opmerkelijk stil is, is Cofidis. De Franse ploeg wist onlangs wel het contract van kopmannen Guillaume Martin en Ion Izagirre te verlengen. Tot op heden zijn er weinig geruchten rondom de Franse equipe, over zowel uitgaande als inkomende transfers. Eerder werd al wel melding gemaakt van een mogelijke komst van Sylvain Moniquet, die een sterk jaar aan het afwerken is bij Lotto Soudal. Dat vond ook John Lelangue, want die heeft zijn contract intussen met twee jaar verlengd.

IN

–

UIT

–

Stagiairs

Sebastian Kolze Changizi

Florentin Lecamus-Lambert

Harrison Wood

EF Education-EasyPost

Hoewel EF Education-EasyPost nog druk verwikkeld is in de degradatiestrijd, is teammanager Jonathan Vaughters wel bezig met lijfsbehoud. Waarschijnlijk maken toptalent Andrea Piccolo en klimmer Jefferson Alexander Cepeda de komende weken al de overstap van Drone Hopper. Voor komend seizoen is in ieder geval al Richard Carapaz vastgelegd, de grootste vis die dit jaar op de transfermarkt beschikbaar was. Daarmee lijkt Vaughters in ieder geval zeker van een wildcard in een van de grote rondes, mocht zijn ploeg degraderen. De Ecuadoraan neemt ook zijn huidige ploegmaat Andrey Amador mee.

Daarnaast is er ook van deze ploeg interesse in David Dekker. De Nederlander zou er samen met landgenoot Marijn van den Berg uitgespeeld kunnen worden als sprinter, want die heeft Vaughters nog niet tot zijn beschikking. Alex Howes en Lachlan Morton zullen dan weer bij de ploeg weggaan, waarschijnlijk al op korte termijn. Beiden richten zich op een alternatief programma en kwamen dit jaar al amper in wegkoersen voor EF Eduction-EasyPost uit.

IN

Andrey Amador (gerucht: INEOS Grenadiers)

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

Jefferson Alexander Cepeda (Drone Hopper-Androni Giocattoli)

David Dekker (gerucht: Jumbo-Visma)

Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli)

UIT

Alex Howes

Lachlan Morton

Groupama-FDJ

Naar verluidt heeft Marc Madiot komend jaar te maken met een kleine budgetverlaging, omdat FDJ meer geld wil steken in de Olympische Spelen. Mede daarom zou de ploeg ook afscheid nemen van de wat meer ervaren mannen in de selectie, al werd Stefan Küng dan wel weer binnen boord gehouden. Desalniettemin kiezen de Fransen voor een verjonging van de sprinttrein rondom Arnaud Démare. Hij raakt zijn vaste wagons Ramon Sinkeldam (B&B Hotels-KTM) en Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny) kwijt. Ook Attila Valter gaat vertrekken. De veelbelovende Hongaarse kampioen is ingegaan op een bod van Jumbo-Visma.

Qua inkomende transfers zit Madiot met een luxeprobleem. De opleidingsploeg van Groupama-FDJ barst van het talent. Klimmer Reuben Thompson werd vorig jaar al vastgelegd voor 2023 en sprinter Paul Penhoët maakte afgelopen week zelfs al officieel de overstap. In hun kielzog volgen volgens de geruchten ook het Britse klassiekertalent Sam Watson (die ook massaspurts kan winnen) en toptalenten Lenny Martinez (dat is de zoon van oud-mountainbiketopper Miguel Martinez) en Romain Grégoire. Maar daar zitten óók Joe Pidcock (het broertje van), Finlay Pickering (die afgelopen week de Tour Alsace won), de snelle Laurence Pithie, de beste U23-sprinter van het moment Jensen Plowright en meer…

IN

Romain Grégoire (gerucht: Groupama-FDJ U23)

Lenny Martinez (gerucht: Groupama-FDJ U23)

Paul Penhoët (Groupama-FDJ U23)

Reuben Thompson (Groupama-FDJ U23)

Sam Watson (gerucht: Groupama-FDJ U23)

UIT

Jacopo Guarnieri (Lotto Soudal)

Ramon Sinkeldam (B&B Hotels-KTM)

Sébastien Reichenbach (Tudor)

Attila Valter (Jumbo-Visma)

INEOS Grenadiers

Een behoorlijke leegloop dreigt bij INEOS Grenadiers. Dylan van Baarle vertrekt naar Jumbo-Visma, Richard Carapaz is de nieuwe leider van EF Education-EasyPost, Adam Yates keert waarschijnlijk terug bij BikeExchange en Richie Porte stopt ermee. Dat is nog niet alles, want onlangs een doorlopend contract horen we van verschillende ploegen dat ook Daniel Felipe Martínez op de markt is voor 2023. Hij heeft onder meer aanbiedingen van BORA-hansgrohe en Movistar, waar hij een belangrijkere rol kan krijgen dan bij de Britse ploeg. In hun kielzog verlaten ook Andrey Amador en Eddie Dunbar de ploeg. Toch een fikse aderlating, dus.

Naast de reeds genoemde namen lopen ook de contracten van Jhonatan Narváez, Brandon Smith Rivera (een vertrouweling van kopman Egan Bernal) en Cameron Wurf af. Van die laatste (Wurf is al 38) was afgelopen jaar al het vermoeden dat het zijn laatste werd, omdat hij zich vooral focust op het WK Ironman. Of Rivera kan blijven, is nog een vraagteken. Wel zijn er naar verluidt veel ploegen die azen op Narváez, zonder dat wij weten welke. Tegenover alle (mogelijke) vertrekkers staat tot op heden alleen de komst van Thymen Arensman en het Britse klimtalent Leo Hayter, het broertje van.

IN

Thymen Arensman (Team DSM)

Leo Hayter (Hagens Berman Axeon)

UIT

Andrey Amador (gerucht: EF Education-EasyPost)

Dylan van Baarle (Jumbo-Visma)

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost)

Edward Dunbar (BikeExchange-Jayco)

Daniel Felipe Martínez (geruchten: BORA-hansgrohe, Movistar)

Richie Porte (stopt)

Carlos Rodríguez (gerucht: Movistar)

Adam Yates (geruchten: BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, B&B Hotels-KTM)

Stagiairs

Leo Hayter

Israel-Premier Tech

Israel-Premier Tech zit in de gevarenzone. De Israelische ploeg staat op dit moment twintigste op de driejarenranking van de UCI en krijgt op basis van die sportieve gronden geen WorldTour-licentie aangeboden voor de komende drie seizoenen. Ze staan er nu op de wildcard-ranking ook niet goed voor, waardoor ze volgend jaar best eens alle grote rondes kunnen gaan missen. Dat is terug te zien in het transferbeleid. Tot op heden werden slechts drie talenten uit de eigen opleidingsploeg vastgelegd: Marco Frigo, Mason Hollyman en Derek Gee. Daryl Impey en Simon Clarke verlengen wel hun aflopende contracten.

Verder zingen wel de namen van Dylan Teuns en Adam Yates rond, maar die klinken ook bij BikeExchange-Jayco. Daarnaast zou Mark Cavendish een optie zijn, al is het de vraag of de Brit dat zelf ziet zitten. Naar verluidt hapt hij toe op een voorstel van het nieuwe project rondom B&B Hotels-KTM. Dat terwijl ploegeigenaar Silvan Adams toch de nodige financiële overtuigingskracht met zich mee heeft. Hij heeft dus wel werk aan de winkel.

IN

Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl)

Marco Frigo (Israel Cycling Academy)

Mason Hollyman (Israel Cycling Academy)

Derek Gee (Israel Cycling Academy)

Dylan Teuns (gerucht: Bahrain Victorious)

Adam Yates (gerucht: INEOS Grenadiers)

UIT

–

Stagiairs

Matthew Riccitello

Movistar

Movistar zal in 2023 weer het Movistar zijn van meer dan twintig jaar geleden. Dat heeft namelijk alles te maken met het stoppen van Alejandro Valverde. De 42-jarige klasbak gaat na meer dan twintig jaar op het hoogste niveau afzwaaien. Zoals bekend staat de opvolging in Spanje niet meteen klaar. Juan Ayuso ligt voor langere tijd vast bij UAE Emirates en ook Carlos Rodríguez heeft voor 2023 een contract bij INEOS Grenadiers. Toch zou de Spaanse kampioen wel oren hebben naar een vertrek naar Movistar, waar hij een veel belangrijkere rol kan krijgen dan hij nu bij de Britten heeft. De vraag is alleen of die ploeg dat accordeert.

In datzelfde schuitje zit naar verluidt Daniel Felipe Martínez. Hij zou alleen wel op de markt zijn, ondanks een doorlopend contract. De Colombiaan heeft in ieder geval een aanbod van BORA-hansgrohe op zak, maar ook teammanager Eusebio Unzué zou Martínez maar wat graag aan zich binden. Sterker nog: de ronderenner zou samen met Enric Mas de nieuwe kopman van de ploeg zijn. De Duitse ploeg kan dat niet in dezelfde mate aanbieden. Wel een zekerheidje bij de Spanjaarden: talent Iván Romeo komt over van Hagens Berman Axeon. Ze wilden niet opnieuw een talent van het kaliber Ayuso of Rodríguez laten schieten.

IN

Daniel Felipe Martínez (gerucht: INEOS Grenadiers)

Carlos Rodríguez (gerucht: INEOS Grenadiers)

Iván Romeo (Hagens Berman Axeon)

UIT

Alejandro Valverde (stopt)

Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft haar schaapjes redelijk op het droge. Onlangs werden de contracten van kopmannen Bauke Mollema, Mads Pedersen en Jasper Stuyven al met meerdere jaren verlengd. Daarnaast lijken er niet meteen grote mutaties bij de Amerikanen plaats te vinden. We weten intussen dat Thibau Nys (de zoon van) per 1 januari 2023 volledig wegprof bij Trek-Segafredo is. Naast hem is er met allroundtalent Mathias Vacek een overeenstemming bereikt en voegt volgens de geruchten ook Natnael Tesfatsion (van alweer Drone Hopper-Androni Giocattoli) zich bij het team van Luca Guercilena. Over vertrekkers is niets bekend.

IN

Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

Natnael Tesfatsion (gerucht: Drone Hopper-Androni Giocattoli)

Mathias Vacek (gerucht: Tirol-KTM)

UIT

–

Stagiairs

Thibau Nys

Mathias Vacek

UAE Emirates

Bij UAE Emirates waren ze erop gebrand om een nieuwe kopman voor de Vlaamse klassiekers in te lijven. Nadat ze eerder bakzeil haalden bij Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen, Dylan van Baarle en Stefan Küng, is die versterking er tot op heden nog niet. Wel werd Tim Wellens aangetrokken en doet het gerucht de ronde dat de Sloveen Domen Novak de overstap maakt van Bahrain Victorious naar UAE Emirates. Wat betreft de vertrekkers is duidelijk dat Rui Costa naar Intermarché-Wanty-Gobert gaat, dat Fernando Gaviria op zeker vertrekt (naar TotalEnergies, zeggen onze bronnen) én trekt Mikkel Bjerg naar verluidt naar Quick-Step-Alpha Vinyl.

IN

Domen Novak (gerucht: Bahrain Victorious)

Nairo Quintana (gerucht: Arkéa Samsic)

Tim Wellens (Lotto Soudal)

OUT

Mikkel Bjerg (gerucht: Soudal-Quick-Step)

Rui Costa (gerucht: Intermarché-Wanty-Gobert)

Fernando Gaviria (gerucht: TotalEnergies)

Stagiairs

ArthurKluckers

Oliver Knight

Dit artikel; is verschenen op 3 augustus 2022 en kan ingehaald zijn door de realiteit.