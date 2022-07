Quick-Step haalt met Casper Pedersen opvolger van Michael Mørkøv als nieuwe lead out

Het is al een tijdje bekend: Patrick Lefevere is op zoek naar een nieuwe lead out ter vervanging van Michael Mørkøv. De 37-jarige Deen geldt als beste sprintaantrekker van de wereld, maar raakt op leeftijd. Quick-Step Alpha Vinyl heeft nu zijn vervanger in huis, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe: Casper Pedersen.

De Deen kreeg geen nieuw contract aangeboden bij Team DSM en daarmee was de weg vrij voor Pedersen om andere oorden op te zoeken. Lefevere vertelde ons eerder al dat hij een nieuwe lead out gevonden had ‘van het niveau van Mørkøv, maar dat hij eerst nog een jaar van hem moet leren’. Inmiddels is duidelijk dat het dus om een landgenoot van hem gaat. De 26-jarige Pedersen is sinds 2019 prof bij de Nederlandse ploeg, die toen nog door het leven ging als Team Sunweb.

Als belofte werd hij in 2017 nog Europees kampioen op de weg, door in een sprint met vier Benoît Cosnefroy en Marc Hirschi te verslaan. In zijn periode bij de ploeg van Iwan Spekenbrink won de snelle Deen één wedstrijd. Dat was wel meteen een heel mooie. In een sprint met twee vloerde hij in 2020 – net als tijdens dat EK U23 drie jaar eerder – Cosnefroy in Parijs-Tours. Dit seizoen rijdt de Deen tot op heden vooralsnog geen grote ronde. De afgelopen twee jaar reed hij de Tour de France.