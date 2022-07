‘Jan Hirt verlaat Intermarché-Wanty-Gobert voor Quick-Step Alpha Vinyl’

Jan Hirt werd al een tijdje in verband gebracht met Quick-Step Alpha Vinyl en volgens de doorgaans goed geïnformeerde La Gazzetta dello Sport-journalist Ciro Scognamiglio is de deal nu in kannen en kruiken. De 31-jarige Tsjech komt nu nog uit voor Intermarché-Wanty-Gobert.

Hirt kent een succesvol seizoen in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert. De Tsjechische klimmer won in februari de Tour of Oman en was in mei een van de opvallende figuren in de Giro d’Italia. Hirt eindigde als zesde in het algemeen klassement, maar won bovenal de bergetappe met aankomst in Aprica, voor Thymen Arensman.

Het is geen geheim dat Quick-Step Alpha Vinyl zijn klimkern rond Remco Evenepoel wil versterken met het oog op de komende jaren. Met Hirt heeft de Belgische sterrenformatie een gewenste versterking binnen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Quick-Step Alpha Vinyl gaat in 2023 overigens verder als Soudal-Quick-Step, aangezien Soudal de overstap maakt naar het team van Patrick Lefevere.

