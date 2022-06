Elmar Reinders beloont zichzelf met contract bij BikeExchange-Jayco

Elmar Reinders komt de komende twee seizoenen uit voor BikeExchange-Jayco. De 30-jarige Nederlander van het Deense Riwal is bezig aan een sterk seizoen op Continental-niveau en dat is ook de nodige profteams opgevallen. Sterker nog: BikeExchange-Jayco heeft hem vastgelegd voor de komende twee seizoenen, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe.

De uit Emmen afkomstige hardrijder won dit seizoen in barre weersomstandigheden de Visit Fryslân Elfstedenrace en de Arno Wallaard Memorial, alsmede ritten in de Tour de Bretagne, Circuit des Ardennes en Olympia’s Tour. In die laatste rittenkoers ging hij ook soeverein aan de leiding, maar pech in de slotrit kostte hem uiteindelijk de eindzege. In de Deense Fyen Rundt kon alleen ex-wereldkampioen Mads Pedersen hem dan weer voorblijven. Hoewel al deze koersen van het UCI .2-niveau zijn, heeft Reinders zich de laatste jaren bewezen.

Het is overigens niet de eerste keer dat de ervaren baroudeur in het bezit is van een profcontract. Na een aantal sterke jaren op conti-niveau in Nederland, maakte Reinders in 2017 zijn profdebuut bij Roompot-Nederlandse Loterij. Daar bleef hij tot de ploeg eind 2019 ophield te bestaan. De Nederlander – die zonder zaakwaarnemer werkt – tekende daarna bij Riwal-Securitas, maar ook dat hield een jaar later op te bestaan nadat ze de financiën niet op tijd in orde konden maken. Riwal maakte daarna op Continental-niveau wel een doorstart.

Riwal wil terugkeren als ProTeam

Sindsdien komt Reinders dus uit voor de oranjehemden, waar nu Sebastian Andersen de scepter zwaait. Hij is de zoon van Trek-Segafredo-ploegleider Kim en samen met directeur Mogens Tveskov wil hij met Riwal voor 2023 weer een ProTeam-licentie aanvragen. Reinders zelf gaf eerder aan het ontzettend naar zijn zin te hebben bij de Deense ploeg, maar voor een langer verblijf is hij dus niet te vangen. BikeExchange-Jayco heeft hem verleid voor een tweejarig contract, waardoor Reinders tot eind 2024 zeker is van een profcontract. Er waren meer WorldTour-teams voor hem in de markt.