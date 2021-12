Intermarché-Wanty Gobert legt voor 2023 talenten De Pooter en Mihkels vast

Intermarché-Wanty Gobert heeft voor 2023 al een eerste slag geslagen op de transfermarkt. De Belgische WorldTour-ploeg verwelkomt na het komende seizoen namelijk talenten Dries De Pooter (19) en Mahdis Mihkels (18). De Belg reed dit jaar voor SEG Racing Academy, was al stagiair bij het Waalse team en rijdt komend seizoen bij talentenfabriek Hagens Berman Axeon. De Est werd dan weer derde op het WK voor junioren op de weg.

Beide talenten hebben SEG Cycling als manager en zullen ook komend jaar actief zijn op beloftenniveau. De Pooter dus bij de Amerikaanse ploeg van Axel Merckx, Mihkels blijft in eigen land rijden voor Ampler Development. Teammanager Aike Visbeek is trots op het contracteren van beide talenten, vertelt hij in het persbericht. “Om de stap naar de WorldTour voor hen zo optimaal mogelijk te maken, hebben we een op maat gemaakt traject voor Dries en Madis uitgestippeld. Wij zijn ervan overtuigd dat de jaren in het U23-circuit belangrijk zijn en blijven voor de progressie van jonge renners.”

Intermarché-Wanty Gobert werkt komend seizoen nauw samen met de ploegen van de twee talenten, op onder meer training, voeding en het coördineren van beide wedstrijdprogramma’s. Daarnaast zullen De Pooter en Mihkels een aantal keer tijdens het seizoen met de Waalse formatie mee op trainingskamp gaan, waarvan zij in de beloftenkoersen de vruchten kunnen plekken. Aan het eind van het wielerseizoen 2022 zullen de Belg en de Est zich ook als stagiair vervoegen bij de equipe van teammanager Jean-François Bourlart en de iconische ploegleider Hilaire Van der Schueren.

“Dries heeft een goede indruk bij ons achtergelaten in lastige, Belgische klassiekers”, vertelt Visbeek, die dat onlangs ook al benoemde in het interviewtweeluik op onze website. “Madis heeft excellente fysieke tests afgelegd afgelopen jaar en hij bevestigde zijn talent op het EK en WK voor junioren. We volgen beiden al een lange tijd en gezien hun resultaten zijn wij ervan overtuigd dat we hun potentieel kunnen ontplooien. Het laatste seizoen hebben we aangetoond dat renners bij ons kunnen groeien, vooral dankzij de perfecte balans tussen de focus op presteren en de familiaire sfeer in ons team.”

De Pooter en Mihkels in hun nopjes

De Pooter kent het team dus al vanuit zijn stageperiode, waar hij goede indrukken opdeed. “Na mijn Belgische titel bij de junioren, heb ik het laatste jaar grote stappen in mijn ontwikkeling gemaakt door mijn trainer Ioannis Tamouridis en de mensen rondom mij. Dat ik het afgelopen najaar stagiair bij Intermarché-Wanty Gobert kon zijn, was een eer voor me. Ik ben trots op wat we bereikt hebben in die periode, met de zege (van Danny van Poppel, red.) in de Egmont Cycling Race als hoogtepunt. Bij de relaxte sfeer van het team voel ik me thuis. Ik ben erg ambitieus en bij dit team krijg ik de kans mijn dromen waar te maken.”

Waar de Belg vooral indruk maakt op het klassieke vlak, staat Mihkels te boek als een sterke coureur met een vlijmscherp eindschot. Hij pakte daarmee al brons op het WK U19 en werd op het EK zevende. “Ik ben trots dat ik me bij dit team mag voegen. Tijdens de laatste twee jaren bij de junioren heb ik (door coronarestricties, red.) niet veel kansen gehad. Tijdens het WK heb ik laten zien waartoe ik in staat ben. Het is een fantastische kans om straks te kunnen bouwen op het advies van Rein Taaramäe, een grootheid in mijn land. Hij is een goede mentor en hij zal mij goed helpen.”

Look who joined the adventure with IWG! Trainee Dries De Pooter 🇧🇪 & Junior World Championships medal winner Madis Mihkels 🇪🇪 will discover the World Tour with us in 2023 ✍️ Learn more about these 2 young talents 👉🏼 https://t.co/vNFd36oxwD 🎥 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/0j8VDEKlFC — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) December 15, 2021