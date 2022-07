Mark Cavendish praat met EF Education-EasyPost over mogelijke transfer

Mark Cavendish heeft de eerste verkennende gesprekken gevoerd met Jonathan Vaughters over een mogelijke transfer naar EF Education-EasyPost. Dat bevestigt de ploegbaas van het Amerikaanse team aan VeloNews. Cavendish mag na dit seizoen vertrekken bij Quick-Step-Alpha Vinyl.

Cavendish past niet in de plannen van Patrick Lefevere vanaf het seizoen 2023, maar de Britse sprinter wil nog niet stoppen. Hij hoopt nog een etappe te winnen in de Tour de France, om zo het recordaantal ritzeges in de Tour alleen op zijn naam te zetten. Cavendish staat sinds vorig jaar op gelijke hoogte met Eddy Merckx: 34 ritzeges.

EF Education-EasyPost staat open voor gesprekken met Cavendish. “Ik denk dat het een geweldig verhaal kan worden. Hij is een erg interessante optie voor de ploeg, maar een contract ligt er nog niet”, zegt Vaughters. Er zijn nog wat meningsverschillen tussen beide partijen. “We kunnen tot een overeenkomst komen, maar nu lijkt het erop dat we niet dichter bij elkaar gaan komen.”

Daarnaast is het niet duidelijk of het roze team van Vaughters de juiste omkadering heeft om Cavendish te helpen. EF Education-EasyPost heeft al enkele jaren geen pure sprintkopman in de ploeg gehad. “We kunnen altijd plaats inruimen voor hem, maar er zijn ook veel vragen. Hebben we de juiste renners om hem een lead-out te geven? Jagen op die ene ritzege in de Tour is ook niet makkelijk”, aldus Vaughters.

Volgens VeloNews heeft Cavendish ook al met Israel-Premier Tech en INEOS Grenadiers gesproken over een mogelijke overstap.