Patrick Lefevere heeft met Tim Merlier zijn Belgische sprinter beet

Tim Merlier (29) staat op het punt een contract bij Soudal – Quick-Step, de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl, te ondertekenen. Onze bronnen bevestigen dat de deal rond is. Zo vist zowel zijn huidige ploeg Alpecin-Fenix als een aantal andere teams achter het net.

De interesse voor Merlier, einde contract bij Alpecin-Fenix, was groot. Onder meer UAE Team Emirates, Israël Premier Tech en uiteraard Quick-Step Alpha Vinyl wilden de 29-jarige sprinter inlijven. Lefevere maakte Merlier de voorbije weken zelfs het hof via de media. Dat hij nog eens een Belgische topsprinter in zijn ploeg wilde, klonk het.

Die liefde blijkt dus wederzijds, al sleepten de onderhandelingen wat aan. Naar verluidt zijn de gesprekken pas eind vorige week in een stroomversnelling geraakt. Merliers huidige team Alpecin-Fenix deed nog een extra inspanning, maar de keuze van de Oost-Vlaming is uiteindelijk toch op Quick-Step gevallen. Hij zou een mondelinge overeenkomst hebben voor twee jaar.

Dat betekent meteen ook zo goed als zeker ook het einde van Mark Cavendish bij Quick-Step. Met Fabio Jakobsen en Tim Merlier heeft Lefevere de komende jaren sowieso twee van de snelste renners van het hele peloton in huis. Cav wordt door zijn management intussen bij andere teams aangeboden.