Voorbeschouwing: Luik-Bastenaken-Luik U23

Na de zege van Sam Watson in Gent-Wevelgem U23 en het verdwijnen van de Ronde van Vlaanderen U23, is de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik (UCI 1.2U) de volgende belangrijke eendagskoers voor U23-renners in onze contreien. Zaterdag 16 april krijgt Wallonië weer een aantal van ’s werelds grootste talenten over de vloer. Wie volgt Leo Hayter op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De eerste versie van dit mini-monument vond plaats in 1986. In de eerste edities was de wedstrijd uitsluitend voor amateurs. In die hoedanigheid schreef de toen 21-jarige Frans Maassen (nu ploegleider bij Jumbo-Visma) de eerste uitgave op zijn naam. In de twee jaren erna wonnen er met Stephan Rakers en Marcel Derix nog eens twee Nederlanders. Naderhand wonnen ook enkele iets oudere renners deze wedstrijd. Dat veranderde in 1996, toen de UCI niet langer sprak van amateurs en de beloftencategorie in het leven riep.

Vanaf dat jaar doet de koers Luik-Bastenaken-Luik U23 eer aan, want sinds dat seizoen is de wedstrijd enkel en alleen toegankelijk voor renners onder de 23 jaar. De wedstrijd maakte ook welgeteld één seizoen deel uit van de UCI Nation’s Cup U23. Grega Bole won die editie in 2008, voor Anthony Roux en Andris Buividas uit Litouwen. Eerste Belg was Dimitri Claeys op plek acht, Lars Boom was op de dertiende plaats de eerste Nederlander. Nog een opvallende naam in die uitslag: ene Chris Froome werd 28ste, op ruim één minuut van Bole.

Belgische renners wonnen (via onder meer Johan Vansummeren, Jan Bakelants en de veel te vroeg gestorven Bjorg Lambrecht) deze koers het vaakst. Zij stonden in 35 edities negen keer op het hoogste schavot. Frankrijk won zeven keer en Nederland (Kai Reus won bijvoorbeeld in 2006) deelt de derde plek met Denemarken (Martin Pedersen, Rasmus Guldhammer en twee keer Michael Valgren) met elk vier zeges. Diezelfde Valgren en Raivis Belohvoščiks zijn de enige renners die twee keer wisten te winnen en daardoor dus recordhouder zijn.

Een opvallende statistiek als je het lijstje met winnaars bekijkt. Sinds de eeuwwisseling in 2000, werden alle winnaars vroeg of laat in hun carrière beroepsrenner. Scoren in deze wedstrijd is sowieso een voorbode voor een contract bij de profs. Als we 2018 buiten beschouwing laten, zijn de cijfers in de vijf voorgaande editie heel indrukwekkend. In 2013 werden zeventien renners in de top-25 prof. In 2014, 2015, 2017 en 2018 waren dat er negentien, van de top-25 in 2016 zijn inmiddels 21 renners prof en in 2019 twintig stuks.

Laatste tien winnaars Luik-Bastenaken-Luik U23

2021: Leo Hayter

2020: geen editie vanwege coronapandemie

2019: Kevin Vermaerke

2018: João Almeida

2017: Bjorg Lambrecht †

2016: Logan Owen

2015: Guillaume Martin

2014: Anthony Turgis

2013: Michael Valgren

2012: Michael Valgren

2011: Tosh Van der Sande

Vorig jaar

In de coronaproof editie van 2021 ging alles anders dan anders. Luik-Bastenaken-Luik voor beloften levert – getuige de erelijst – louter sterke winnaars op, die na een zware wedstrijd in de finale overblijven. Dat scenario kwam echter niet voor dit keer, want de film van 2016 hadden ze in de dvd-speler gedrukt. Toen bleef vroege vluchter Logan Owen over, waarna hij solo won op de wielerbaan in Ans. Ook nu misrekende de topfavorieten zich in de slotfase, waardoor de sterkste renners uit de vroege vlucht zouden overblijven en in een gevecht met z’n drieën zouden uitmaken wie zich tot winnaar van dit mini-monument mocht kronen.

In de slotfase kregen de renners de Côte de la Redoute tweemaal onder de wielen, waarna onderaan de laatste keer de finishstreep was getrokken. Leo Hayter (het jongere broertje van Ethan) kende een mentaal lastig 2021, waarin hij zelfs even afstand van de sport nam. Al die negatieve energie zette hij op de voorlaatste keer La Redoute om in een pijlsnelle aanval. Hij schudde daarmee op 17 kilometer voor het einde Rick Pluimers en Jarrad Drizners af. Wat het duo daarna ook probeerde, ze kwamen geen steek meer dichterbij. Hayter kwam solo over de meet en schreeuwde het uit van vreugde. Pluimers werd kort daarna tweede.

De Nederlander had op de laatste hellende stroken van La Redoute afstand genomen van een ingestorte Drizners, die tot overmaat van ramp in de laatste honderden meters ook de favorieten uit het gereduceerde peloton over zich heen kreeg. De Australiër werd pas achttiende. Tobias Halland Johannessen – die net daarvoor de Tour de l’Avenir had gewonnen; LBL U23 werd door de pandemie uitgesteld van april naar september – mocht als derde mee het podium op, nadat hij Louis Barré had afgehouden in het sprintje bergop. De Fransman heeft overigens naar verluidt voor 2023 al getekend bij het Franse Arkéa Samsic.

Luik-Bastenaken-Luik U23 2021

1. Leo Hayter (Team DSM Development)

2. Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development)

3. Tobias Halland Johannessen (DARE Development)

4. Louis Barré (UC Nantes Atlantique)

5. Lennert Van Eetvelt (Lotto Soudal U23)

Volledig verslag + uitslag

Parcours

In tegenstelling tot wat de naam van de koers (Luik-Bastenaken-Luik) doet vermoeden, doet deze wedstrijd de bekende Waalse arbeidersstad Luik helemaal niet aan. De start is komende zaterdag 16 april dan wel weer in Bastenaken. Wel is het parcours weer terug bij dat wat het pre-corona was, nadat de koers vorig seizoen finishte op de Côte de la Redoute. Toen werd er begonnen met een omloop in en rond Bastenaken, die twee keer gereden werd. Daardoor doemde de eerste helling pas op na zestig kilometer koers. In totaal zouden er daarna nog zes volgen, waaronder – dankzij ook een finale-omloop – twee keer de befaamde La Redoute.

De editie van 2021 was hertekend vanwege de toen geldende corona-regels in België. Nu zijn die er vrijwel niet meer en keert de organiserende wielerclub Royal Cyclist’s Pesant Club Liégeois terug naar het ‘oude’ parcours, al was daar ook pas één jaar sprake van. Voorheen finishte deze wedstrijd namelijk op de Vélodrome Militaire de Alleur in Ans. Over die wijziging zei koersdirecteur Christian Deby in 2019: “Luik-Bastenaken-Luik voor beloften zal niet makkelijker zijn dan vorig jaar. Hier wint alleen een beest.” Nu is het waar mogelijk nóg zwaarder. Toen waren er namelijk acht beklimmingen, nu zijn het er niet minder dan elf.

De meeste daarvan kennen we allemaal uit de grote broer van deze wedstrijd. De eerste klim doet zich na ruim veertig kilometer aan: Côte de Saint-Roch. Een aantal kilometer later volgt met de Côte de Houffalize een tweede, wat langere helling. Als er nog geen kopgroep weggereden is tot dit punt, dan lijkt deze tweetrapsraket daar een ideale springplank voor. Daarna volgt een fase waarin het peloton eventjes de voet van het gaspedaal kan halen, in aanloop naar een lange finale. Die begint op net iets meer dan negentig kilometer voor het einde met de Côte de Wanne, kort daarop gevolgd door de bekende Mur de Stockeu.

Vanaf dat moment krijgen de meer pure klimmers een aantal hellingen voor zich die hen beter zouden moeten liggen. In een tijdsbestek van 25 kilometer volgen dan namelijk de wat langere beklimmingen van de Côte de la Haute-Levée, de Col du Rosier en de Côte de la Vecquée. Deze drie hellingen hebben allen een lengte van tussen de drie en vier kilometer. Daar zullen de topfavorieten weten hoe hun benen ervoor staan voor de diepe finale, die op veertig kilometer voor de streep losbarst. Dan staat de traditionele scherprechter Côte de la Redoute op het menu. Daarna zoekt men andere wegen op dan bij de profversie van La Doyenne.

Waar de renners bij Sprimont normaal verder richting het westen rijden om de Roche-au-Faucons te beklimmen, trekken de beloften in noordelijke richting naar de finishplaats Blegny. Ze rijden zodoende als het ware om Luik heen. In die laatste twintig kilometer liggen vervolgens nog eens drie hellingen: Côte de Nessonvaux, Côte de José en tot slot de Côte de Bolland. Op een van deze drie zal uiteindelijk de beslissing moeten vallen. Zo niet, dan rijden er zoals in 2019 bijvoorbeeld drie renners door naar Blegny, waar de laatste kilometer ook nog oploopt. Timing is daar key, mocht het uitlopen op een sprint met een klein groepje.

Start: 12.15 uur

Finish: ≠ 16.34 uur

Afstand: 174,3 kilometer

Hoogtemeters: 2955

Hellingen tijdens Luik-Bastenaken-Luik U23 2022 Côte de Saint-Roch (900 meter aan 10,2%, na 41,5 kilometer)

Côte de Houffalize (2,9 kilometer aan 4,5%, na 49 kilometer)

Côte de Wanne (2,9 kilometer aan 6,3%, na 82,5 kilometer)

Mur de Stockeu (1 kilometer aan 12,4 %, na 89 kilometer)

Côte de la Haute-Levée (3,7 kilometer aan 5,6%, na 94,5 kilometer)

Col du Rosier (3,9 kilometer aan 6%, na 107 kilometer)

Côte de la Vecquée (3,2 kilometer aan 5,9%, na 119,5 kilometer)

Côte de la Redoute (2,1 kilometer aan 8,3%, na 137,5 kilometer)

Côte de Nessonvaux (3,3 kilometer aan 4,2%, na 159 kilometer)

Côte de José (1 kilometer aan 6,4%, na 164,5 kilometer)

Côte de Bolland (600 meter aan 8,8%, na 170 kilometer)

Favorieten

Twee van de meest spraakmakende namen uit het beloftencircuit van dit seizoen zullen zaterdag waarschijnlijk niet winnen. Sprinter Laurence Pithie staat hier weliswaar aan de start, maar deze wedstrijd moet normaal gesproken veel te zwaar zijn voor de Nieuw-Zeelandse snelheidsduivel. Normaal zien we ook Sam Watson in de finale afhaken. De jonge Brit won vorige maand nog Gent-Wevelgem/Kattekoers U23, maar de Vlaamse wedstrijden passen hem doorgaans beter dan de Waalse Ardennen. Omdat er de laatste twee jaar niet veel koersen in deze categorie zijn geweest, is het voorspellen niet altijd even makkelijk.

Toch doen we een poging, al zal onze beoogde topfavoriet Thomas Gloag niet aan de start verschijnen. Hij werd ziek voor Tour de Bretagne en werkt op dit moment een trainingsblok af. Daarom hebben we de favorietenrol toegespeeld aan Lennert Van Eetvelt. De 20-jarige Belg kende een zeer sterk seizoen in 2021 met de Belgische tijdrittitel voor beloften, een achtste plek in de Tour Alsace, een vijfde stek op het lastige EK in Trente én een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik U23. Het rondetalent van Lotto Soudal U23 weet dus hoe hij deze koers moet aanpakken. Gezien zijn klimvermogen, het nog zwaardere parcours dit seizoen én zijn zesde plaats in de recente Tour de Normandie, schuiven we hem naar voren.

Voor beloften is Luik U23 de eerste echte klimkoers, waardoor een echte graadmeter nog wat ontbreekt. Maar we hebben al wel kunnen zien welke mannen in vorm zijn en wie niet. Wat dat betreft mogen we ook het sterke Groupama-FDJ U23 niet over het hoofd zien. Zij brengen hier eerstejaars belofte Romain Grégoire aan het vertrek. De 19-jarige coureur geldt in Frankrijk als een van de grootste talenten in jaren. De klasse druipt van hem af. Afgelopen week maakte hij een sterke indruk in het Circuit des Ardennes. Hij miste in de eerste rit de voorste waaier, waardoor hij in het klassement pas elfde werd. Explosiviteit is het grote wapen van Grégoire, die ook Frans U23-kampioen veldrijden is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door leo hayter (@haytersgonnahate)

Hoewel hij vorig jaar de klus vanuit de vroege vlucht klaarde, staat onomwonden vast dat Leo Hayter minstens net zo veel talent heeft als zijn oudere broer Ethan (INEOS Grenadiers). De 20-jarige Brit leverde deze winter zijn contract bij Team DSM in, om vervolgens te tekenen bij Hagens Berman Axeon. Die ploeg weet hoe ze hier moeten winnen, want in de laatste vijf edities lukte dat drie keer. Voor Hayter – die in januari op Mallorca werd gesignaleerd tijdens het trainingskamp van INEOS Grenadiers – betekent Luik zijn debuut voor de Amerikaanse ploeg. Wel reed hij voor de Britse selectie dit jaar al de Tour of Rwanda, waarin hij als tiende eindigde. Naar eigen zeggen had hij toen geen goede benen.

De opleidingsploeg van Jumbo-Visma was bij haar eerste deelname vorig jaar heel dichtbij winst. Rick Pluimers moest alleen zijn meerdere erkennen in Hayter. Logisch ook, want de Nederlander moet het normaal hebben van de wat minder zware klassiekers. Bij de geel-zwarten kunnen we beter uitkijken naar Johannes Staune-Mittet. De 20-jarige Noor is een goede klimmer en in dit veld zou hij zo maar eens tot de besten kunnen behoren. Vorig jaar werd hij immers al tiende in deze wedstrijd. Daarnaast werd hij ook vierde in de zware Ronde de l’Isard, waar hij tevens een bergetappe wist te winnen. Dit seizoen mocht hij al bij de profs meedoen in de Algarve en reed hij op het tweede plan sterk in Coppi & Bartali.

Ook opleidingsploeg Israel Cycling Academy staat hier aan het vertrek en zij brengen een aantal goede renners aan de start. Denk dan aan de sterke Britse klimmer Mason Hollyman, die vorig jaar een profzege behaalde in de Ronde van Portugal. Maar in Luik kijken we vooral naar Marco Frigo. De Italiaan is een product van SEG Racing Academy, waar hij liet zijn de vermogens te hebben om uit te groeien tot een goede klassementsrenner. Vorig jaar werd Frigo onder meer elfde in de Ronde van de Toekomst en won hij solo een rit in de Isard. Ook nu heeft hij alweer een zege te pakken; hij won de slotrit in het Circuit des Ardennes, nadat hij een week eerder al tweede werd in de heuvelachtige beloftenkoers Trofeo PIVA.

Waar het lastig was om de Belgen te zoeken die konden presteren in Gent-Wevelgem, lijkt het wat klimmers betreft iets beter bezaaid bij de beloften op dit moment. Naast Van Eetvelt en profs als Remco Evenepoel, Ilan Van Wilder en Henri Vandenabeele, is er ook nog de 21-jarige Toon Clynhens. Oké, hij heeft een stuk minder allure dan die andere jongens. Maar onderschat de renner van Elevate p/b Soenens Home Solutions absoluut niet. Clynhens werd vorig jaar toch derde in de Vredeskoers, al was die startlijst wel ietwat uitgekleed. Maar met een vijfde plek in een Franse nationale rittenkoers in de Pyreneeën én een zevende plaats in de Ronde van Lombardije U23, toont hij aan dat hij ook in Luik zeker groots kan uitpakken.

Axel Merckx heeft naast Hayter nog meerdere troeven in zijn Hagens Berman Axeon-ploeg. Ze starten onder meer met Iván Romeo en Darren Rafferty. De 18-jarige Spanjaard maakte vorig jaar bij de junioren vooral indruk tijdens (zware) nationale wedstrijden, maar internationaal was hij iets minder overtuigend. Toch heeft hij al een voorcontract getekend bij Movistar en dat wil toch wat zeggen. Zijn Ierse leeftijdsgenoot was dan alweer mee op trainingskamp met Quick-Step Alpha Vinyl deze winter. Hij toonde zich vorig jaar wél op internationaal niveau. Hij won drie nationale rittenkoersen in Frankrijk én zegevierde in de GP Plouay U19. In de lastige slotrit van Le Triptyque werd hij onlangs ook al achtste.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Matthew Riccitello (@matthewriccitello)

Namens de Amerikanen was ook Dries De Pooter al op dreef de voorbije koersen, maar door pech kon hij naar eigen zegen die goede benen nog niet laten zien. Luik-Bastenaken-Luik U23 lijkt voor hem echter net iets te zwaar. Nee, het is bij Hagens Berman Axeon vooral uitkijken naar Matthew Riccitello (foto links, naast Hayter). De 20-jarige klimmer heeft ook al een winterstage bij een WorldTour-team achter de rug (UAE Emirates) en Michiel Elijzen vertelde ons eerder dat we op hem moeten letten. “Op training is die kleine Amerikaan een soort machine. Dat ventje weegt maar 54 kilo en heeft zijn aanpassingsjaren bij de U23 heel hard nodig.” Verwacht hem zaterdag alvast, want in maart won hij meteen de Istrian Spring Trophy.

Naast HBA zijn er nog een aantal sterke blokken van waaruit meerdere renners kunnen winnen. Misschien wel de sterkste van allemaal: Swiss Racing Academy. Zij brengen Alex Baudin aan de start. De 20-jarige Franse coureur uit Albertville, aan de voet van de Alpen, komt bovendrijven zodra de weg omhoogloopt. In een aantal zware U23-koersen stak hij vorig jaar al zijn neus aan het venster. Dit voorjaar won hij nog de zwaarste rit in de Istrian Spring Trophy, waar hij in het eindklassement alleen Riccitello voor zich hoefde te dulden. Hij deed daarnaast mee in twee lastige Franse 1.1-koersen, waar hij de forcing steeds overleefde. Hij werd elfde in de Classic Loire Atlantique en dertiende in La Roue Tourangelle.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Alex Baudin (@baudinou)

Naast Baudin hebben ze nog meer ijzers in het vuur. Denk aan de sterke maar grillige Tsjech Petr Keleman. Maar ook Aloïs Charrin staat op de voorlopige startlijst. De Franse laatstejaars belofte won in 2021 nog een lastige rit in de Giro d’Italia U23 en hij pakte de bolletjestrui in de Ronde de l’Isard. Charrin komt in dit soort koersen ook goed tot zijn recht. Dat geldt iets minder voor Sean Flynn. De Brit moet het net als zijn landgenoot Watson vooral hebben van de iets minder zware eendagskoersen. Maar daarin deed Flynn het vorig jaar in het shirt van SEG Racing Academy zeer verdienstelijk, ook tussen de profs. Gezien zijn stormachtige ontwikkeling én goede vorm, mogen we ook geen topresultaat in Luik uitsluiten.

In een zware koers als deze komt het ook aan op hardheid. Waar de meeste eerdergenoemde renners dus jonge beloften zijn, is Arthur Kluckers al 22 jaar en dus een wat meer ervaren U23-renner. De laatstejaars van Leopard groeit gestaag verder en reed in 2022 een zeer degelijk, constant seizoen. De Luxemburger werd onder meer vierde in de Vredeskoers en achttiende in de Tour Alsace. Die lijn lijkt hij in de eerste maanden van het jaar te hebben doorgezet; Kluckers werd tussen de profs dertiende in de Tour of Antalya en hij werd vijfde in Le Triptyque des Monts et Chateaux. Een gevaarlijke klant voor zaterdag. Ook zijn ploegmaat Tim Torn Teutenberg is in vorm, maar Luik lijkt voor hem te zwaar.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SRO (@siebe_roesems)

Geen Gloag dus bij Trinity, maar de Britse ploeg komt alsnog met een interessante selectie naar Wallonië. Daarbij springen twee namen in het oog: Alexander Hajek en Siebe Roesems. De 18-jarige Oostenrijker stond vorig jaar bij de juniorenploeg van BORA-hansgrohe te boek als een talentvol klimmer, maar wellicht heeft hij nog wat aanpassingstijd nodig. De Belg is intussen derdejaars en lijkt vanaf dit jaar door te kunnen stoten. Hij is de zoon van voormalig stoemper Bert Roesems, ooit winnaar van Nokere Koerse en de GP de Denain. Siebe komt meer tot zijn recht in heuvelachtige wedstrijden. Zo werd hij vorig jaar in deze koers al zeventiende en eindigde hij als vijfde in de Ronde van Lombardije voor beloften.

Wat betreft andere outsiders is het kijken naar de grotere opleidingsploegen en een aantal talentjes bij de clubteams. Zo brengt Uno-X’ opleidingsploeg DARE de klimmers Magnus Brynsrud en Magnus Kulset aan het vertrek, alsmede eendagscoureur Marcus Sander Hansen. Die laatste moet het normaal echter hebben van de wat vlakkere klassiekers. Lotto Soudal brengt dan nog eerstejaars Alec Segaert en Liam Slock (21) aan het vertrek. Segaert geldt als groot talent die net overkomt van de junioren, terwijl Slock de laatste jaren net buiten het zicht van de top-10 goed presteert. Hij was al op dreef in Rondes van Normandië (derde) en Circuit des Ardennes. In beide koersen verzekerde hij zich van ‘t bergklassement.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Liam Slock (@liamslock)

Team DSM Development won de koers dus vorig jaar, maar dat ligt nu niet in de lijn der verwachting. Op basis van zijn resultaten als junior in 2021, zou de 18-jarige Joost Brinkman de vooruitgeschoven pion kunnen zijn. Maar hij is nog jong, net als Lenny Martinez van Groupama-FDJ U23. De pocketklimmer gaan we ongetwijfeld van voren zien dit jaar; samen met Grégoire vormt hij een sterk duo. Tot slot nog drie talenten buiten de geijkte ploegen. De sterke Antoine Devanne kan hier namens Vendée U (opleidingsclub van TotalEnergies) hoge ogen gooien, net als Gwen Leclainche (CC Etupes). Zij zijn de laatste weken op dreef. Beide laatstejaars beloften kunnen zo in de voetsporen treden van Louis Barré vorig jaar.

Als laatste nog Sander De Vet van Basso Team Flanders. Hij is eveneens laatstejaarsbelofte, maar mist dit jaar nog een beetje de voeling. Maar pas op: vorig jaar eindigde hij in Luik-Bastenaken-Luik U23 als veertiende en won hij korte tijd later de vijfdaagse Arden Challenge.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lennert Van Eetvelt

*** Romain Grégoire, Leo Hayter

** Johannes Staune-Mittet, Marco Frigo, Toon Clynhens

* Matthew Riccitello, Alex Baudin, Arthur Kluckers, Siebe Roesems

Weer & tv

Het weercijfer in Blegny krijgt van Weeronline voor zaterdag een negen. Beter kan dus bijna niet. Er staan windkracht drie uit het oosten tot noordoosten. Er is ondanks wat bewolking geen regen voorspeld. De zon zal met andere woorden de nodige ruimte krijgen en dat is terug te zien in de temperatuur. Die kan stijgen tot wel achttien graden Celsius. Voor wie niets van deze koers wil missen, kun je bij WielerFlits terecht voor een Volg Hier. De wedstrijd is namelijk niet live te zien op televisie.