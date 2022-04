Manager Teuns ziet weinig beweging bij Bahrain: “Bij andere teams blijkbaar meer vertrouwen en respect”

Dylan Teuns, de winnaar van de Waalse Pijl, heeft een aflopend contract bij Bahrain-Victorious. Die ploeg zou weinig interesse hebben om de Belg langer aan zich te binden, ging eerder al het gerucht. De manager van Teuns, Billy Reynders, bevestigt nu in gesprek met Sporza inderdaad dat de kans klein is dat Teuns verlengt bij zijn huidige team.

“Het is eventueel wel een optie, want Dylan apprecieert de ploegleiders, de staf, de renners en het materiaal, maar wij hebben het gevoel dat dit verhaal stopt van hun kant. Ik vind dat ongelukkig”, aldus Reynders. “De ploeg laat duidelijk verstaan: als je elders aan dezelfde voorwaarden kunt tekenen, dan mag je dat doen. Of het een kwestie van inleveren is? Zij zeggen gewoon: het staat je vrij om te onderhandelen.”

Vertrouwen en respect

Teuns zelf zou nochtans wel willen blijven, en is dus teleurgesteld over de houding van Bahrain. “Ja, maar dat is een menselijke reactie van de winnaar van de Waalse Pijl en een rit in Romandië, een renner met een geweldige spreidstand”, aldus zijn manager, die er echter op wijst dat Teuns op genoeg interesse van andere ploegen kan rekenen. “De wereldtop van de ploegen is geïnteresseerd en contacteert ons. Daar is – blijkbaar – meer vertrouwen en respect.”

“Er zijn nu onderhandelingen aan de gang met andere teams. Ik noem het nog verkennende gesprekken, al worden er ook concrete voorwaarden besproken. Dat gaat dan over zijn rol in de ploeg, het programma en in mindere mate het salaris. Dat is bij Dylan altijd de derde toetssteen geweest. Wij denken eerst aan de ploeg, het materiaal en de staf. Dan komt het wedstrijdprogramma en zijn rol. En dan pas het financiële.”

INEOS en Israel-Premier Tech

De klassiekeroverwinning van Teuns in de Waalse Pijl en zijn ritzege in de Ronde van Romandië hebben niet voor een omslag bij Bahrain gezorgd, volgens Reynders. “Hun standpunt was voor die overwinningen al duidelijk”, vertelt hij. “Ik zeg zeker niet dat er geen menselijke waardering is, maar het voelt een beetje raar aan.”

Teuns kwam in 2019 bij Bahrain, in het spoor van Rik Verbrugghe, die ook de overstap maakte van BMC. Later kwam Rod Ellingworth nog in dienst bij Bahrain, waar Teuns een goede match mee had. Maar inmiddels zijn Verbrugghe en Ellingworth actief bij respectievelijk Israel-Premier Tech en INEOS Grenadiers. “Bij Bahrain is er na hem (Ellingworth, red.) een switch gekomen. Ik heb het gevoel dat de communicatie tussen het Hageland en de Balkan-link soms fout loopt.”

WorldTour-licenties

Een overstap naar Israel-Premier Tech of INEOS lijkt zodoende voor de hand te liggen, maar Reynders stelt dat er ook andere kandidaten zijn. “Dylan kiest voor een ploeg waar hij warmte voelt en dat gegeven zal er ook bij andere teams zijn”, aldus de manager, die er ook nog op wijst dat Israel-Premier Tech in de gevarenzone zit wat betreft de UCI-rangschikking. “Je moet ook kijken naar wat er met de WorldTour-licenties gebeurt.”

“Ik lees dat Lotto-Soudal genoemd wordt, maar zij zitten met hetzelfde verhaal. Persoonlijk zou ik Dylan positief adviseren over Lotto, want ik heb ook gewerkt met ploegleiders Mario Aerts en Marc Wauters. Ik weet dat hij er goed opgevangen zou worden, maar blijven zij wel in de WorldTour?”