Søren Kragh Andersen vertrekt bij Team DSM, ook geen plek in Tourploeg

De wegen van Søren Kragh Andersen en Team DSM scheiden na dit jaar. Dat laat de ploeg weten aan WielerFlits. Daarnaast zal de 27-jarige Deen geen deel uitmaken van de Tour de France-selectie van het Nederlandse team. Kragh Andersen mist daardoor de start in eigen land.

“We zijn druk met het versterken van onze ploeg voor volgend seizoen. En we kunnen bevestigen dat aan het einde van het jaar Søren Kragh Andersen een andere weg inslaat”, aldus Team DSM. “We hebben genoten van onze samenwerking van zeven jaar met Søren en wensen hem het beste voor de toekomst. We kijken ernaar uit om het jaar en onze tijd samen goed af te sluiten.”

Dat zal in ieder geval niet in de Tour de France zijn voor Kragh Andersen. “De ploeg die we geselecteerd hebben, is gemotiveerd en heeft hetzelfde doel. We hebben nog ambities met Søren voor de rest van het seizoen. Hij zal ook nog een geweldig programma rijden waarin we succes najagen”, klinkt het. Eerder liet Romain Bardet al weten dat hij de Tour gaat rijden met ritzeges als doel.

Volgens onze bronnen staat Alpecin-Deceuninck (zoals Alpecin-Fenix vanaf 1 juli gaat heten, red.) op pole position om Søren Kragh Andersen binnen te halen voor 2023. Team DSM zou dan weer een renner ‘met gelijke kwaliteiten’ aantrekken als vervanger van de Deense klassiekerspecialist.