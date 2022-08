INEOS Grenadiers versterkt zich met Giro U23-revelatie Leo Hayter

Leo Hayter, het jongere broertje van Ethan Hayter, is de nieuwste aanwinst van INEOS Grenadiers. De 20-jarige Brit, die dit seizoen met overmacht de Giro d’Italia voor beloften wist te winnen, tekent voor drie jaar bij de Britse sterrenformatie.

Hayter zal vanaf 1 augustus ook al stagelopen bij INEOS Grenadiers. De transfer van de jonge renner naar INEOS zat er al een tijdje aan te komen: de beloftevolle Brit was recentelijk al op trainingskamp met enkele renners van de Britse formatie in Andorra. Rod Ellingworth, directeur bij INEOS Grenadiers, spreekt vol lof over Hayter. “We hebben onze focus de laatste jaren verlegd naar het ontdekken en ontwikkelen van jong talent.”

“Ik voel me na enkele trainingskampen al echt thuis”

“Leo is een zeer getalenteerde en jonge renner die al indruk heeft gemaakt in de U23-versie van de Giro d’Italia. Ik kijk uit naar zijn verdere groei de komende jaren.” Hayter is vanzelfsprekend ook erg blij, nu hij zijn handtekening heeft gezet onder een driejarig contract. “Ik ben echt supertrots en opgewonden. Ik wil graag doorgroeien naar het hoogste niveau. Ik voel me na enkele trainingskampen al echt thuis en kan niet wachten om te beginnen.”

Eerder dit seizoen maakte Hayter dus indruk in de Ronde van Italië voor beloften. Hij won er met groot machtsvertoon twee etappes en het eindklassement. De renner werd dit jaar ook al Brits beloftenkampioen tegen de klok en liet vorig jaar zijn klasse zien met winst in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Hayter is nu vooral gebrand op een goede prestatie in de komende Tour de l’Avenir (18-28 augustus), waar hij zal uitkomen voor de Britse beloftenselectie.