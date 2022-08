Jacopo Guarnieri lijkt op weg naar Lotto Dstny

In de wandelgangen zingt al een tijdje rond dat Caleb Ewan niet tevreden is over zijn sprinttrein bij Lotto Soudal. De boodschap heeft teammanager John Lelangue verstaan. Verschillende bronnen laten aan WielerFlits weten dat Lotto Dstny – zoals de ploeg volgend jaar zal heten – een nieuwe wagon voor Ewans sprinttrein heeft aangetrokken: Jacopo Guarnieri.

Roger Kluge en Jasper De Buyst behoren al jaren tot de kern rondom The PocketRocket. Afgelopen winter kwamen daar de jonge Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon) en Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig (beiden van BORA-hansgrohe) bij. Aanvankelijk liep die samenwerking goed. Tot aan de Giro d’Italia boekte de Australiër in iedere etappekoers minstens één zege, maar in Italië stokte plots de teller.

Opvallend ook: niemand van zijn eigen kern ging met Ewan mee naar de Tour de France, mede door blessures bij De Buyst en Drizners. Toeval of niet: de Australiër kwam er in geen enkele massasprint aan te pas, terwijl Lotto Soudal wel vol op haar enige kopman had ingezet. Het resultaat was een teleurstellende Tour. Om Ewans kern verder te versterken is de Belgische ploeg nu uitgekomen bij Guarnieri.

Verjonging bij Groupama-FDJ

De Italiaan viert deze maand zijn 35ste verjaardag; hij is sinds 2008 prof bij achtereenvolgens Liquigas, Astana, Katusha en Groupama-FDJ. Daar is hij sinds 2017 een van de vaste lead outs van Arnaud Démare. Met de Fransman werkte hij succesvol samen, waaronder nog in de afgelopen Giro d’Italia. Démare won in de Italiaanse ronde drie etappes, waardoor hij in Verona ook het puntenklassement won.

Guarnieri is overigens al de tweede renner de uit de kern van Démare vertrekt. Eerder werd al duidelijk dat Ramon Sinkeldam verhuist naar het nieuwe project rondom B&B Hotels-KTM. Marc Madiot kiest voor verjonging van de sprinttrein rondom zijn Franse sprinter. Daarin zou onder meer een rol voor de Nederlander Bram Welten zijn weggelegd, net als voor Miles Scotson en Lewis Askey.

Bij Lotto Dstny hebben ze zich voor volgend jaar al versterkt met Nederlands kampioen Pascaal Eenkhoorn, Arjen Livyns en Mathijs Paasschens.