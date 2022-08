Tegenvaller voor Team DSM: Stefan Küng lijkt toch te blijven bij Groupama-FDJ

De grote vis die Team DSM hoopte aan de haak te slaan, lijkt toch niet te happen. Het Nederlandse WorldTeam had haar zinnen gezet op de komst van Stefan Küng, maar de Zwitser lijkt nu toch te blijven bij zijn huidige ploeg Groupama-FDJ.

Voor Team DSM een grote tegenvaller. Met Küng hoopten ze een slag te slaan op de transfermarkt en daarmee het vertrek van klassiekerkopman Søren Kragh Andersen op te vangen. Inmiddels gaan ze er vanuit dat de 28-jarige tijdritspecialist bij zijn huidige Franse werkgever blijft.

Volgens Velonews was Küng op zoek naar een driejarig contract met een salaris van 1,2 tot 1,5 miljoen per seizoen. Hoewel hij bij Groupama-FDJ nog een doorlopend contract had tot eind 2023, kon hij vanwege een clausule toch op zoek naar een nieuwe ploeg.

Clausule

In andere media verschenen berichten over interesse van ploegen als UAE Emirates, BORA-hansgrohe en Trek-Segafredo, maar onafhankelijke bronnen bevestigden tijdens de Tour de France aan WielerFlits dat Team DSM in pole position lag voor de handtekening van de Zwitser.

Hoewel het nog niet bevestigd is, lijkt Küng nu toch te blijven bij Groupama-FDJ. Zijn huidige contract bevat ook een clausule die hem binnenboord kan houden wanneer zijn ploeg dezelfde of betere voorwaarden biedt dan het beste voorstel.