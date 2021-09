Groupama-FDJ bindt klimtalent Reuben Thompson langer aan zich

Groupama-FDJ heeft het contract van Reuben Thompson (20) met drie seizoenen verlengd, tot eind 2024. De klimmer uit Nieuw-Zeeland mag nog een jaar langer rijpen in de opleidingsploeg van het Franse team voor hij in 2023 de stap naar de hoofdmacht zet.

“Reuben is een investering voor de toekomst”, zegt ploegleider Yvon Madiot van het WorldTeam van Groupama-FDJ. “Hij won dit jaar met de Giro Valle d’Aosta een echte klimkoers. Hij moet zijn leerproces verbeteren en vooral op technisch vlak nog vooruitgang boeken. Daarom hebben we ervoor gekozen om hem nog een jaar bij de opleidingsploeg te laten rijden om hieraan te werken. Tijdens het seizoen wordt hij geleidelijk in het WorldTeam geïntegreerd, meer dan dit jaar, om hem voor 2023 klaar te hebben.”

Voor Thompson komt een droom uit. “Ik voel mij heel goed bij Groupama-FDJ. Bij de continentale ploeg kan ik mij in een geweldige omgeving ontwikkelen. Ik wist al dat ik een klimmer was, maar met de hulp van de ploeg heb ik gewerkt aan de klassiekers en vooral aan het koersen in waaiers. Aan het begin van het jaar had ik in een koers als de Baltic Chain Tour niet competitief kunnen zijn maar nu ben ik meer dan een klimmer. Ik wil komend seizoen blijven leren om echt klaar te zijn voor de WorldTour.”

Thompson mocht dit seizoen al een paar keer meedoen met het WorldTeam van Groupama-FDJ. Zo reed hij in het voorjaar de Tour of the Alps en eerder deze zomer de Vuelta a Burgos.