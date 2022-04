‘Jan Tratnik op weg naar Jumbo-Visma’

De voorjaarsklassiekers zijn nog in volle gang, maar tegelijk komt ook de transfercarrousel voor volgend seizoen al op gang. Volgens Het Nieuwsblad is Jumbo-Visma namelijk in vergevorderde onderhandelingen met het management van Jan Tratnik.

Volgens de Belgische krant lijkt het erop dat de Nederlandse ploeg in augustus met Tratnik een eerste binnenkomende transfer kan bekendmaken voor 2023. De veelzijdige Sloveen heeft een aflopende verbintenis bij Bahrain-Victorious en is een goede vriend van Primož Roglič, die naar verluidt zijn landgenoot graag bij hem in het team zou hebben. Tratnik stond in de voorbije jaren onder andere Jack Haig, Gino Mäder, Damiano Caruso en Pello Bilbao ter zijde in de Giro en de Vuelta.

Tratnik is een echte allrounder en ondertekende in 2011 al op 20-jarige leeftijd een profcontract bij Quickstep. Hij koerste een jaar voor de Belgische ploeg, maar deed daarna een stapje terug naar het continentale circuit. Na vijf jaar, waarin hij onder meer Europees beloftekampioen werd, keerde hij terug als beroepsrenner. In de trui van CCC won hij onder meer de Ronde van Slovenië en de Volta Limburg Classic. Sinds 2019 komt hij uit voor Bahrain-Victorious en won hij onder meer een rit in de Giro.

Ook in de klassiekers en eendagswedstrijden kan Tratnik van waarde zijn. Zo eindigde hij in de voorbije weken negende in Milaan-San Remo en Dwars door Vlaanderen en reed hij in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race naar de twaalfde plaats.