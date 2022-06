Kaden Groves op weg naar Alpecin-Fenix als vervanger van Tim Merlier

Volgens onze bronnen is de 23-jarige Australiër Kaden Groves op weg naar Alpecin-Fenix, straks Alpecin-Deceuninck. Na het vertrek van Tim Merlier kunnen de broers Roodhooft uiteraard een extra topsprinter gebruiken. Groves won dit jaar al etappes in Turkije en Catalonië.

Groves, die de voorbije jaren deel uitmaakte van Team BikeExchange, is een van de aanstormende talenten wat sprinten betreft. Na een aantal succesjes in wedstrijden van een iets bescheidener niveau, lijkt hij dit jaar de aansluiting met de top te hebben gemaakt.

Zo sprintte de Australiër naar ereplaatsen in zowel de Ronde van Oman als Tirreno Adriatico (twee keer derde). In de Ronde van Catalonië boekte hij een eerste seizoenszege en won hij het puntenklassement. Ook in de Ronde van Turkije graaide hij zijn ritje mee. Daar troefde hij in de tweede rit zowel Philipsen, Bennett als Ewan af.

Bij Alpecin-Fenix zou Groves in de voetsporen van Tim Merlier (naar Quick-Step-Alpha Vinyl) moeten treden. Bij de ploegleiding van het Belgische team, dat de stap naar de WorldTour zet, krijgen we geen bevestiging, maar onze bronnen zijn formeel. Voor 1 augustus zal er uiteraard geen bevestiging komen. Pas dan opent het transferseizoen officieel.