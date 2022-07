Lotto Soudal bindt Sébastien Grignard en Sylvain Moniquet twee jaar langer aan zich

Sébastien Grignard en Sylvain Moniquet hebben hun aflopende verbintenis bij Lotto Soudal met twee jaar verlengd. Daardoor staan beide Belgen tot zeker eind 2024 onder contract bij de ploeg, die volgend jaar verdergaat als Lotto-Dstny.

Grignard (23 jaar) maakte in zijn tweede seizoen als beroepsrenner deel uit van de vroege vlucht van de Ronde van Vlaanderen, Moniquet (24) deed dat in Luik-Bastenaken-Luik. “Tekenend voor hun stijl van koersen: met open vizier, vol bravoure”, vertelt ploegmanager John Lelangue in het persbericht met de aankondiging van de contractverlengingen.

“Grignard was daarnaast present in zo goed als alle voorjaarsklassiekers en toonde zich week in week uit als een echte teamplayer. Moniquet viel dan weer op in de zwaardere etappekoersen van een week, maar ook in de Giro. Zijn vierde plaats op de Etna en aanwezigheid in verschillende lange ontsnappingen illustreren dat hij zich nog altijd blijft ontwikkelen”, aldus Lelangue.

Rittenkaper

Moniquet wil zich in de toekomst ontwikkelen tot rittenkaper in de Grote Rondes. “De afgelopen twee jaar heb ik ook al voor mijn eigen kans kunnen gaan in de Vuelta en de Giro en dat is me heel goed bevallen. Ook in de kortere rittenkoersen wil ik weleens een klassement nastreven. Natuurlijk zal ik soms moeten werken voor een kopman, maar ook dat doe ik met veel plezier.”

Grignard kreeg dit jaar het vertrouwen in bijna alle grote voorjaarsklassiekers. “Ik ben ervan overtuigd dat ik me in deze ploeg nog verder kan ontwikkelen en dat de ervaring die ik de afgelopen twee jaar heb kunnen opdoen zich ook zal uitbetalen. Ik kijk ernaar uit om de komende twee jaar deel uit te maken van onze jonge en talentvolle klassieke kern.”