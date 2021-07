Philippe Gilbert bezig aan laatste Tour de France: “Ik zie mezelf niet meer terugkeren”

Philippe Gilbert is bezig aan zijn laatste Tour de France, zo maakte hij na zijn tijdrit bekend voor de camera van France Télévisions. “Ik zie mezelf niet meer als renner terugkeren naar de koers”, zei hij.

“Morgen zal ik dus voor de laatste keer naar Parijs rijden”, aldus de renner (39) die eind 2022 met wielerpensioen gaat. “Een Tour uitrijden betekent op elke leeftijd veel. Zeker ook omdat in mijn vorige vier Tours moest opgeven door ziekte en valpartijen. Daarom wilde ik deze keer graag finishen. Ik heb veel afgezien en een anonieme koers gereden, Maar op elke leeftijd is het een prestatie.”

Gilbert kwam in de elf Tours waarin hij startte tot een ritzege. De Belg won in 2011 de openingsrit op de Mont Des Alouettes en droeg toen even de gele trui.