Clément Champoussin verlaat AG2R Citroën en tekent bij Arkéa-Samsic

Clément Champoussin verhuist naar Arkéa-Samsic. De 24-jarige Fransman koerste vijf jaar in het tenue van AG2R Citroën, maar kiest nu voor een avontuur bij een andere Franse ploeg. “Richten op etappes winnen in etappekoersen, wordt mijn doel”, aldus Champoussin.

Champoussin, geboren in Nice, won vorig jaar nog een etappe in de Ronde van Spanje. Dit jaar greep hij nog nipt naast de overwinning in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland, die gewonnen werd door Nico Denz. Daarnaast veroverde hij ook meerdere top-10 noteringen in koersen als de Faun-Ardèche Classic (zesde), Trofeo Laigueglia (tiende) en GP Miguel Indurain (negende).

“Er heerst een goede sfeer in het Arkéa-Samsic team, met een zeer sterk familiegevoel. Emmanuel Hubert (de algemeen directeur, red.) heeft me een progressief carrièreplan voorgesteld: in 2023 wil hij dat ik me concentreer op wedstrijden met een bergachtig profiel met als doel etappes te winnen”, vertelt Champoussin op de ploegsite van het ProTeam.

De Fransman voegt daaraan toe dat hij op die manier niet hoeft na te denken over een mooi resultaat in het algemeen klassement. “Op die manier zal ik meer gericht kunnen koersen. Eerst zal ik me concentreren op etappekoersen van een week, daarna op wedstrijden van drie weken.”

Jeune coureur prometteur, grimpeur, 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝘂𝘀𝘀𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗶𝗿 en 2023 ! 🤝 📄 Le communiqué 👇https://t.co/GRWS6HiLS5 pic.twitter.com/BU3exB8nIZ — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 2, 2022