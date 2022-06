Groupama-FDJ haalt Paul Penhoët in augustus naar WorldTour

Groupama-FDJ hevelt Paul Penhoët vanaf 1 augustus over naar het WorldTeam. De 20-jarige Franse sprinter maakt een goede ontwikkeling door in het continentale opleidingsteam en ziet dat beloond worden met een profcontract. Penhoët tekent een contract tot eind 2024.

Penhoët mocht zijn opwachting al enkele keren maken in de selectie van het WorldTour-team. Volgens de UCI-regel mag hij als renner van de opleidingsploeg ervaring opdoen tussen de profs in koersen van UCI .1- en UCI .Pro-niveau. Dat gebeurde dit jaar onder meer al in Boucles de la Mayenne en Circuit Cycliste Sarthe.

De zegeteller van Penhoët staat in 2022 nog op één. In maart won hij een rit in de Ronde van Normandië. Wel rijgt hij de ereplaatsen aaneen. In de Tour of Oman behaalde hij drie top-10-plaatsen en ook in de Dorpenomloop Rucphen (vijfde), de Ronde van Normandië (vijf keer top-10, derde in het klassement), de Sarthe (een keer vierde) en de Tour de Bretagne (vier keer top-10) behaalde hij goede uitslagen.

Sinds 2020 maakt Penhoët deel uit van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Vorig seizoen wist hij onder meer de Tour d’Eure-et-Loir (UCI 2.2) te winnen en werd hij achtste op het WK voor beloften in Leuven.

Paul Penhoët rejoint la WorldTour jusqu'à fin 2024. pic.twitter.com/lmr9cBfKT1 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 1, 2022