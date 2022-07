‘Paris Cycling Club prominent op het shirt van B&B Hotels, Cavendish mogelijk uithangbord’

B&B Hotels-KTM, het ProTeam onder leiding van Jérôme Pineau, krijgt het logo van ‘Paris Cycling Club’ prominent op haar shirt. Mark Cavendish is in vergevorderde onderhandelingen met de Franse manager om de komende twee jaar hét uithangbord van de ploeg te worden. Cav en Pineau kennen elkaar nog van bij hun passage bij Quick-Step.

Al maanden gonst het van de geruchten rond het vernieuwde project rond het ProTeam van manager Jérôme Pineau. Maar de 42-jarige Fransman liet in gesprekken nooit het achterste van zijn tong zien. Wat we intussen wisten: Carrefour zou aanhaken én het budget van het team zou gevoelig verhoogd worden. Maar ook dat werd door Pineau dan weer ontkend.

Het Nieuwsblad is er nu achter dat zowaar de stad Parijs vanaf 1 januari 2023 een belangrijke rol in de ploeg gaat spelen. Met dit project – dat de naam Paris Cycling Club draagt – wil de Franse hoofdstad zich niet alleen profileren naar de Olympische Spelen van 2024 toe, maar ook als fietshoofdstad. B&B Hotels zou ook aan boord blijven.

In het project met de Franse hoofdstad – waar ook de zetel van de ploeg wordt gevestigd – is ook een nagelnieuw vrouwenteam voorzien en een jeugdacademie. Audrey Cordon-Ragot zou het boegbeeld moeten worden van de vrouwenploeg. De 32-jarige komt over van Trek-Segafredo.

Zeker van Tourdeelname

Mark Cavendish zou dan weer de kopman van het mannenteam worden. Cav moet vertrekken bij Quick-Step Alpha Vinyl en heeft een bijzonder aantrekkelijk voorstel van Pineau op tafel liggen om er zijn carrière te beëindigen. Interessant voor Cav uiteraard, want het team van Pineau mag op beide oren slapen wat betreft deelname aan de Tour de France.

Zo kan Manx Man alsnog het record van Eddy Merckx (34 dagzeges) breken. Pineau is immers ook bereid te investeren in een goede lead-out voor de Britste rassprinter. WielerFlits meldde eerder al dat Cees Bol wel oren heeft naar een voorstel van het ProTeam. Wellicht past Bol in dat treintje.

Pineau greep de voorbije dagen en weken wel naast Dylan Teuns (die naar Israël-Premier Tech vertrekt) en Michael Matthews (die blijft BikeExchange trouw). Nog volgens Het Nieuwsblad zou ook Anthony Turgis (TotalEnergies) een mooi aanbod op zak hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd…