Talentvolle Iván Romeo: “Van kinds af ben ik een grote fan van Alejandro Valverde”

Iván Romeo, Spaans juniorenkampioen tijdrijden en op de weg, mag komend seizoen bij Hagens Berman Axeon laten zien dat hij samen met Juan Ayuso en Carlos Rodríguez de hoop van het Spaanse wielrennen is. Voor de 18-jarige renner was het een bewuste keuze om voor de ploeg van Axel Merckx te kiezen.

“Mijn manager stelde me de optie van deze ploeg voor en ik besloot het aanbod te accepteren”, vertelde Romeo, die zijn periode als junior bij de MMR Cycling Academy afwerkte, aan het Spaanse persbureau EFE. “Er zijn weliswaar ploegen in Spanje, maar ik heb besloten om daarheen te gaan omdat ik denk dat het de juiste ploeg is om jonge talenten te ontwikkelen”, lichtte hij zijn keuze voor Hagens Berman Axeon toe.

Het programma van de jonge Spaanse renner zal vooral gericht zijn op Belgische en Nederlandse koersen. “Voor deze ploeg koersen betekent veel voor me. De structuur van de ploeg is geweldig. Het eerste wat ik moet doen is me aanpassen aan het profpeloton en leren van mijn ploegmaten. Natuurlijk wil ik geweldige resultaten behalen, ik zal het proberen, maar ik weet dat het moeilijk zal zijn. Ik wil ervaring opdoen en me ontwikkelen.”

Dat ook João Almeida, afgelopen seizoen zesde in de Giro d’Italia, en Tao Geoghegan Hart, die in 2020 de roze trui won, hun roots hebben liggen bij Hagens Berman Axeon, spreekt Romeo aan. “Het zegt me dat ik op de juiste plaats ben, op zoek naar mijn ontwikkeling en ervaring. De ploeg heeft een goede teamfilosofie en dat is motiverend. Ik kijk ernaar uit om mezelf steeds te blijven verbeteren.”

‘Valverde is een referentiepunt’

Romeo weet niet niet of hij meer een tijdrijder is, of juist een klimmer. “Dat valt nog te bezien, op zo’n jonge leeftijd is het moeilijk te zeggen. We moeten afwachten. Ik kan me verdedigen in een tijdrit en in de bergen zullen we zien hoe ik het doe. Ik zou mezelf graag in de grote ronden zien.” Hij heeft bewondering voor zijn landgenoot Alejandro Valverde. “Van kinds af ben ik een grote fan van Alejandro. Hij is een referentiepunt. Ik zal zien of ik met hem kan koersen.”

Wel heeft Romeo alvast een goede verstandhouding met Juan Ayuso, die afgelopen seizoen prof werd bij UAE Emirates. “Het is een goede vriend en een referentie op korte termijn. Ik koers al lang met hem. Het is een crack, hij heeft een enorm talent. Trouwens, hij houdt van wat hij doet. Op dat vlak lijken we wel op elkaar. Met Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Javier Romo, Raúl García, Oier Lazkano en Marc Brustenga hebben we een goede generatie.”

Axel Merckx, ploegmanager bij Hagens Berman Axeon, is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst voor komend seizoen. “Iván is een veelbelovende renner, de eerste Spanjaard die we in onze ploeg hebben. Zijn twee nationale kampioenschappen afgelopen seizoen laten zien dat hij tot alles in staat is. Hij heeft een enorm potentieel en een grote toekomst. Ik hoop dat hij een super atleet kan worden. We zijn erg blij dat we hem bij ons hebben.”