‘Steff Cras verlaat Lotto Soudal voor TotalEnergies, waar Van Gestel verlengt’

Steff Cras laat deze winter Lotto Soudal achter zich. Nadat de 26-jarige Belg eerder al twee jaar uitkwam voor de opleidingsploeg van de Belgische formatie, trok hij in 2017 naar BMC U23. Daarna werd hij prof bij Katusha-Alpecin, om in 2020 terug te keren bij Lotto Soudal. Komend jaar zal hij ploeggenoot zijn bij Peter Sagan, schrijft Het Nieuwsblad.

De Belgische klimmer maakt een sterk jaar door. Hij werd achtereenvolgens zestiende in Parijs-Nice, zestiende in de Ronde van het Baskenland, elfde in de Ronde van Romandië en veertiende in het Critérium du Dauphiné. Daarnaast werd hij vierde in de Classic Grand Besançon Doubs en vijfde in de Mercan Tour Classic-Alpes Maritimes. Met die resultaten overtuigde hij TotalEnergies, de ploeg van Jean-René Bernaudeau en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Cras komt bij TotalEnergies naast de Slowaak in ieder geval ook landgenoot Dries Van Gestel tegen, als we Het Nieuwsblad mogen geloven. De winnaar van de Ronde van Drenthe eerder dit jaar, zou zijn contract met twee jaar verlengd hebben bij het Franse ProTeam. Cras zou de tweede renner zijn die Lotto-Dstny (zoals de ploeg vanaf 2023 heet) verlaat. Tim Wellens is namelijk op weg naar UAE Emirates. Daartegenover staat de komst van toptalent Lennert Van Eetvelt en Arjen Livyns.