Wilco Kelderman keert terug naar Jumbo-Visma

Wilco Kelderman is dicht bij een terugkeer naar Jumbo-Visma. Diverse bronnen hebben de aanstaande overstap van Kelderman aan WielerFlits bevestigd. De nummer vijf van de Tour de France 2021 en de nummer drie van de Giro d’Italia 2020 tekent binnenkort een meerjarig contract met het Nederlandse WorldTeam. Na Dylan van Baarle is Kelderman de tweede Nederlandse toprenner die de ploeg binnenhaalt.

Vanuit Jumbo-Visma wordt aangegeven dat Kelderman zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld. Daarbij wil de ploeg het aantal Nederlanders in het team op peil houden. Zeker nu Robert Gesink en Steven Kruijswijk de leeftijdsgrens van 35 jaar al zijn gepasseerd.

Na het stoppen van Tom Dumoulin was er behoefte aan een nieuwe Nederlandse klassementsrenner. Hoewel de ploeg haar best deed voor Thymen Arensman, haalden Merijn Zeeman en consorten bij het jonge talent bakzeil. Arensman koos voor INEOS – Grenadiers. De 31-jarige Wilco Kelderman ziet een terugkeer naar zijn ‘oude nest’ wel zitten. Hij debuteerde als prof in 2012 bij deze ploeg, toen nog onder de vlag van Rabobank. Na 2016 vertrok hij naar Team Sunweb.

Kelderman bleef de ploeg van Iwan Spekenbrink vier jaar trouw, maar na 2020 was er voor hem geen plek meer. De klassementsrenner trok toen naar BORA-hansgrohe, waar hij een uitstekend debuutseizoen doormaakte. Hij werd achtereenvolgens vijfde in de Ronde van Catalonië, tiende in de Ronde van Romandië, vierde in het Critérium du Dauphiné en dus vijfde in de Tour de France. In de Benelux Tour kwam hij korte tijd later zwaar ten val.

Omdat zijn basis de afgelopen winter door het herstel van die val te smal was, rijdt hij dit seizoen een beetje achter de feiten aan. Een opleving diende zich eventjes aan in de Giro van dit jaar, maar in de eerste echte bergrit bleek zijn eigen vermoeden te kloppen: te weinig inhoud om mee te doen voor het klassement. In een ondersteunende rol cijferde hij zich vervolgens helemaal weg voor ploegmaat Jai Hindley, die de Giro uiteindelijk won.

Nieuw Nederlands uithangbord

Hoewel Kelderman het uitstekend naar zijn zin heeft bij de Duitse ploeg, wil hij zelf ook graag terugkeren bij Jumbo-Visma. Die liefde was wederzijds en ook niet voor het eerst. Twee jaar geleden sprak de Nederlandse formatie ook met Kelderman, maar toen was er niet genoeg budget om hem aan te trekken. Door het aanstaande wielerpensioen van Tom Dumoulin is dat er nu wel. De geboren Barnevelder tekent spoedig een contract tot en met 2025.

Omdat het team haar achtergrond niet wil verloochen, is Kelderman als Nederlands uithangbord een gedroomde aanwinst. Samen met Van Baarle en Arensman was hij de grootste naam die vrij was op de transfermarkt. Renners als Sebastian Langeveld, Wout Poels en Niki Terpstra zijn dat ook, maar zij lijken onderhand over het hoogtepunt van hun carrière heen. Eerstgenoemde zinspeelt bovendien op het einde van zijn loopbaan.

