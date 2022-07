‘Mathijs Paasschens op weg naar Lotto-Dstny’

Mathijs Paasschens is dicht bij een overgang naar Lotto-Dstny, de opvolger van Lotto Soudal. Dat meldt Het Nieuwsblad. De 26-jarige Nederlander kwam de afgelopen jaren uit voor Bingoal Pauwels Sauces WB.

Paasschens is geboren in Rotterdam, maar verhuisde op zijn derde met zijn ouders naar Vlaanderen. In 2019 werd hij prof bij Wallonie-Bruxelles. Voor deze ploeg toonde hij zich tijdens de grote voorjaarsklassiekers veelvuldig in vroege vluchten. Zijn voorlopig enige overwinningen behaalde hij in zijn debuutjaar, toen hij zowel de tweede etappe en het eindklassement van Kreiz Breizh Elites (UCI 2.2) op zijn naam schreef.

Eerder meldden bronnen al aan WielerFlits dat Arjen Livyns, momenteel eveneens in dienst van Bingoal Pauwels Sauces WB, een mondelinge overeenkomst heeft met Lotto-Dstny. Naar verluidt mag de Belg spoedig een handtekening zetten onder een tweejarig contract bij de ploeg van John Lelangue.