Israel-Premier Tech hevelt talentvolle Brit Mason Hollyman over naar hoofdmacht

Mason Hollyman zal volgend jaar uitkomen voor Israel-Premier Tech. De 21-jarige Brit maakt komende winter de stap van de opleidingsploeg van de Israëlische formatie naar het WorldTeam. Hollyman tekent een contract voor twee seizoenen.

Teammanager Kjell Carlström is in zijn nopjes, nu Hollyman zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarige verbintenis. “Mason is een van de meest veelbelovende talenten voor het rondewerk. Hij is pas 21 jaar oud, maar heeft al bewezen dat hij het in zich heeft om de stap naar de WorldTour te maken. Zijn overwinning vorig jaar in de Volta a Portugal was een signaal en dit jaar heeft hij indruk gemaakt in de Trofeo Piva en de U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik.”

Hollyman is, na Marco Frigo en Derek Gee, alweer de derde renner de stap maakt van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht van Israel-Premier Tech. De jonge Brit spreekt over een ‘droom die uitkomt’. “Ik voelde me meteen thuis en ik hou van de sfeer binnen de ploeg. Een goede sfeer is belangrijk, als je als renner het beste uit jezelf wil halen. Het is echt geweldig dat ik nu de kans krijg om samen te koersen met de grote jongens, om van ze te leren.”

Klimkoersen

“Ik wil in de komende twee seizoenen mijn grenzen opzoeken, om te zien wat ik kan bereiken. Ik denk ook dat het belangrijk is om gewoon plezier te hebben en het beste uit mezelf te halen. Het is duidelijk dat ik als klimmer het beste tot mijn recht kom. Ik geniet van de eendaagse wedstrijden in de Ardennen en dus ook van etappekoersen. Ik denk dat ik in de komende jaren antwoord zal krijgen op de vraag wat me nu het beste bij me past.”

Hollyman kreeg vorig jaar de kans bij opleidingsploeg Israel Cycling Academy en stak al snel zijn neus aan het venster met een negende plaats in de Portugese rittenkoers GP Internacional Torres Vedras. In een andere Portugese wielerronde, de Volta a Portugal, wist hij vanuit een vroege vlucht – en tussen de profs – de bergrit naar Santo Tirso te winnen. Dit jaar wist hij de goede lijn door te trekken met korte klasseringen in de Trofeo Piva (4e), Luik-Bastenaken-Luilk U23 (5e) en de Alpes Isère Tour (6e).