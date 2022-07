Ramon Sinkeldam net als Cees Bol naar ambitieus B&B Hotels-KTM

In navolging van Cees Bol (27) gaat ook Ramon Sinkeldam (33) naar B&B Hotels-KTM. Dat meldt het AD. De Nederlandse sprintaantrekker vertrekt na dit seizoen bij Groupama-FDJ, om de overstap te maken naar het Franse team van manager Jérôme Pineau dat komend jaar een flinke kwaliteitsinjectie krijgt.

B&B Hotels-KTM is momenteel een Frans georiënteerd ProTeam, maar de ploeg van Pineau is bezig met een ambitieus project. Naar verluidt gaat het team in 2023 door het leven als Paris Cycling Club ter promotie van de stad Parijs en de aanstaande Olympische Spelen in 2024, terwijl ook B&B Hotels betrokken blijft als sponsor.

De ploeg wil de selectie flink versterken en neemt daarom sprinter Cees Bol over van Team DSM. Sinkeldam, die in Noord-Holland al vaak samen traint met Bol, zal bij het Franse team zijn lead out worden. Hij komt over van Groupama-FDJ, waar hij sinds 2018 koerst. Daarvoor kwam hij zes jaar uit voor Team Sunweb en voorgangers. Sinkeldam kon ook rekenen op interesse van Quick-Step-Alpha Vinyl, maar die ploeg heeft gekozen voor Casper Pedersen als nieuwe lead out.

B&B Hotels-KTM werd ook al in verband gebracht met Mark Cavendish, Dylan Teuns, Michael Matthews en Anthony Turgis, al zijn Teuns (naar Israel-Premier Tech) en Matthews (blijft bij BikeExchange-Jayco) inmiddels van de markt.