‘EF Education-EasyPost werkt aan tussentijdse transfers Piccolo en Cepeda’

EF Education-EasyPost staat op het punt om Andrea Piccolo en Jefferson Alexander Cepeda tussentijds aan te trekken. Beide renners staan momenteel nog onder contract bij Drone Hopper-Androni Giocattoli, maar stappen mogelijk per 1 augustus over naar het Amerikaanse WorldTeam.

Gianni Savio, de ploegbaas van Drone Hopper-Androni Giocattoli, heeft aan VeloNews bevestigd dat er gesprekken gevoerd worden om Piccolo (21) en Cepeda (24) tijdens het seizoen een transfer te laten maken. “Het is mogelijk, maar nog zeker niet rond”, aldus Savio. “Ik denk dat het wel zover komt, want ik ontdek zoveel jonge renners en ben blij als ze de kans hebben om naar de WorldTour over te stappen.”

De mogelijke overstap van de Ecuadoriaan Cepeda lekte uit via de organisatie van de Ronde van Burgos, omdat de klimmer daar op de voorlopige startlijst is gezet door EF. Het nieuws van de talentvolle Piccolo (die eerder onder contract stond bij Astana-Premier Tech, Gazprom-Rusvelo en nu Drone Hopper-Androni Giocattoli, red.) kwam naar buiten via La Gazzetta dello Sport. De Italiaan was de afgelopen weken in vorm, getuige zijn vierde plek op het Italiaans kampioenschap, zijn zesde plaats in de Sibiu Tour en zijn zevende plaats in de Ordiziako Klasika.

UCI-regels staan tussentijdse transfers binnen WorldTeams en/of ProTeams toe tussen 1 en 15 augustus, mits alle partijen akkoord zijn. De reguliere transferperiode voor een overstap tussen 2022 en 2023 gaat op 1 augustus van start.