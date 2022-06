Na Groves en Kragh Andersen is ook Quinten Hermans op weg naar Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix, vanaf volgende maand Alpecin-Deceuninck, blijft zich roeren op de transfermarkt. Nadat onze bronnen eerder al meldden dat sprinter Kaden Groves en Søren Kragh Andersen dicht bij een overeenkomst stonden, lijkt nu ook Quinten Hermans vanaf 1 januari 2023 deel uit te maken van het kersverse WorldTeam.

Quinten Hermans werd de voorbije winter al in verband gebracht met het team van de broers Roodhooft, toen nog in één adem genoemd met collega-veldrijders Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Corné van Kessel. Uiteindelijk maakten op 1 maart alleen de twee West-Vlaamse beloften de overstap.

Hermans wisselde van manager en gaf aan nog nog niets beslist te hebben en zijn tijd te willen nemen. “Ik heb geen haast”, vertelde hij ons tijdens de Baloise Belgium Tour nog. Maar intussen is duidelijk dat Hermans alsnog zijn voormalige ploegmaats volgt naar het team waarin Mathieu van der Poel kopman is. Er zou sprake zijn van een mondeling akkoord, al wil het team dat voorlopig niet bevestigen.

Toch een kleine aderlating voor Intermarché-Wanty Gobert, dat ook lange tijd in de running bleef. Al voelden ze daar de bui al even hangen. Het team van manager Bourlart ziet met Alexander Kristoff nog een andere puntenpakker vertrekken. Kristoff gaat voor drie jaar aan de slag bij het Noorse Uno-X. Hermans was voor het team ook een belangrijke pion in hun veldritkern.

Hirt in beeld bij Quick-Step

Ook Jan Hirt, in februari nog eindwinnaar van de Tour of Oman en recent ritwinnaar in de Ronde van Italië, heeft zijn overeenkomst nog niet verlengd. Volgens de collega’s van Het Nieuwsblad is ook Quick-Step-Alpha Vinyl in de running voor de 31-jarige Tsjech. Hirt reed in 2014 al voor Lefeveres toenmalige opleidingsteam Etixx.

Alpecin-Fenix blijft zich intussen versterken. Eerder vernam WielerFlits al dat Kaden Groves (BikeExchange) en Søren Kragh Andersen (Team DSM) dichtbij een transfer naar het Kempense team stonden. Groves zou de vertrekkende Tim Merlier vervangen, Kragh Andersen is een allrounder die onder meer in het Vlaamse voorjaar naast Mathieu van der Poel kan ingezet worden. Hermans zou de derde inkomende transfer worden waar we weet van hebben.