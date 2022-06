‘Lilian Calmejane op weg naar Intermarché-Wanty-Gobert’

Lilian Calmejane zal volgend jaar (waarschijnlijk) uitkomen voor Intermarché-Wanty-Gobert, zo meldt Het Nieuwsblad op basis van ‘welingelichte bronnen’. De 29-jarige Fransman is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor AG2R Citroën, maar beschikt over een aflopend contract.

Calmejane, die te boek staat als een rasaanvaller, zou inmiddels een mondeling akkoord hebben bereikt met de ploeg van Jean-François Bourlart, Hilaire Van der Schueren en Aike Visbeek. Overigens is het nog wel even wachten op de bevestiging van de transfer: volgens de reglementen van de UCI mogen transfers pas vanaf 1 augustus worden bekendgemaakt.

Laatbloeier Calmejane werd pas op relatief late leeftijd prof, nadat hij in 2016 op 23-jarige leeftijd zijn debuut maakte als beroepswielrenner. De Fransman kwam de eerste jaren van zijn carrière uit voor Direct Energie en beleefde zijn definitieve doorbraak in de Vuelta a España van 2006. Calmejane won in de Spaanse ronde de vierde etappe naar San Andrés de Teixido.

In zijn tweede profjaar bleek de Fransman een veelwinnaar, met eindzeges in de Ster van Bessèges, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en het Circuit de la Sarthe. Ook zijn grootste overwinning dateert uit 2017: vijf jaar geleden won hij tevens een Touretappe met aankomst in Station des Rousses. De laatste jaren is hij echter minder succesvol: voor zijn laatste zege moeten we drie jaar terug in de tijd.