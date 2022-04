Lotto Soudal maakt Lennert Van Eetvelt (20) prof in 2023

Onder de dan nieuwe naam Lotto-Dstny heeft de eerste aanwinst voor 2023 binnen. Vanuit het eigen opleidingsteam Lotto Soudal U23 komt derdejaarsbelofte Lennert Van Eetvelt over. De 20-jarige coureur uit Tienen staat te boek als een goede puncheur. Afgelopen weekend was hij nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik U23 en hij is tevens de regerend Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften.

De jongeling tekent bij het huidige WorldTour-team een contract dat hem tot het einde van 2024 aan de Belgische ploeg bindt. Zodoende blijf Lotto Soudal haar eigen opleidingsmentaliteit trouw. Van Eetvelt volgt zo hetzelfde pad als dat eerder Tim Wellens, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie hebben gedaan. De eerste geldt al jaren als kopman binnen het team van John Lelangue, terwijl Vermeersch afgelopen najaar vriend en vijand verbaasde met een tweede plek in Parijs-Roubaix. De Lie is dit jaar dan weer topscorer bij Lotto Soudal.

“Ons Development Team vervult een cruciale functie binnen het Belgische wielrennen”, stelt diezelfde Lelangue. “De beste beloften van het land kunnen zichzelf bij ons in een professionele omgeving en in de zwaarste wedstrijden op hun niveau voorbereiden op een profcarrière. Dat Lennert Van Eetvelt doorkomt vanuit onze opleidingsploeg, staat voor de rest van zijn carrière goed op zijn CV.” Van de huidige 27 renners in de selectie van de Belgische ploeg, hebben liefst dertien van hen een verleden bij het gelijknamige opleidingsteam.

Van Eetvelt geldt als toptalent in België

Van Eetvelt werd onlangs ook al zesde de Tour de Normandie, terwijl hij vorig jaar ook al vijfde werd in La Doyenne U23, vijfde op het door Thibau Nys gewonnen EK U23, achtste in de Tour Alsace (met een vijfde plek op La Planche des Belles Filles) en een zestiende plek in de Giro d’Italia U23. Die laatste koers was door corona-afgelastingen in 2021 zijn eerste koers van het jaar. “Lennert is absoluut klaar om de stap te zetten”, zegt Kurt Van De Wouwer, manager van Lotto Soudal U23. “Hij is meer dan zijn plaats in de WorldTour-ploeg waard.”

Zelf is Van Eetvelt logischerwijs maar wat blij met zijn profcontract. “Ik rijd al drie jaar bij het Development Team en ben ook al mee geweest op stage met de profs. De overstap voelt heel geleidelijk en natuurlijk aan. Uit al die renners die voor mij deze stap gezet hebben, blijkt wel dat Lotto Soudal goed weet hoe ze jongeren moeten brengen.Ik ben een puncher, maar kan ook goed mee als het langer bergop gaat en ik heb een goede tijdrit. Wat voor renner ik bij de profs zal worden, durf ik nu nog niet te zeggen. Maar ik kijk ernaar uit om me verder te ontwikkelen tot een sterke profrenner.”