Israel-Premier Tech geeft Derek Gee profcontract tot eind 2025

Israel-Premier Tech heeft met Derek Gee de tweede aanwinst voor 2023 aangekondigd. De 24-jarige Canadees komt sinds dit seizoen uit voor de opleidingsploeg Israel Cycling Academy en tekent een contract tot eind 2025 bij de ploeg die momenteel nog een WorldTeam-licentie heeft.

Gee is bezig aan zijn eerste seizoen bij Israel Cycling Academy. Eerder dit jaar mocht hij in Gran Camiño en Milaan-Turijn al meedoen met de profploeg. In de Spaanse rittenkoers wist hij knap vijfde te worden in de afsluitende tijdrit. “We zijn heel blij dat Derek Gee een driejarig contract heeft getekend. Dat is een teken van ons vertrouwen in hem en in zijn kwaliteiten”, vertelt ploegmanager Kjell Carlström.

“Hij heeft een indrukwekkende achtergrond als baanwielrenner, wat hem een geweldige basis heeft gegeven voor de weg. Na zijn knappe prestatie in Gran Camiño wisten we dat we deze kans moesten pakken om hem aan te trekken bij Israel-Premier Tech”, aldus Carlström, die eerder ook al de Italiaan Marco Frigo verwelkomde voor 2023.

Gee, die al dertien nationale baantitels won, wil zich graag verder ontwikkelen als tijdrijder. “Mijn ervaringen bij de ploeg zijn geweldig tot nu toe. Die tijdrit in Gran Camiño heeft mij mij veel vertrouwen gegeven om verder te gaan. Ik heb nog veel om aan te werken, maar het vooruitzicht dat ik mogelijk mee kan strijden om de zege in wedstrijden op het hoogste niveau, motiveert mij enorm”, zegt de Canadees. “Ik zoek nog naar mijn andere sterktes, en daarom rijd ik dit jaar veel verschillende soorten wedstrijden.”

Of Gee in 2023 uitkomt voor een WorldTeam, is nog niet bekend. Momenteel staat Israel-Premier Tech namelijk op degradatie uit de WorldTour.