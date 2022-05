‘BikeExchange-Jayco toont interesse in Adam Yates en Eddie Dunbar’

BikeExchange-Jayco hoopt zich de komende transferperiode te versterken met Adam Yates en Eddie Dunbar. Die geluiden heeft La Gazzetta dello Sport opgevangen. De Brit en de Ier komen nu nog uit voor INEOS Grenadiers.

Voor de 29-jarige Adam Yates zou het een terugkeer betekenen op het oude nest. In 2014 werd hij samen met zijn tweelingbroer prof bij het toenmalige Orica GreenEDGE, waarna hij in 2021 de overstap maakte naar INEOS Grenadiers. Daar heeft Yates een aflopend contract.

Edward ‘Eddie’ Dunbar is de tweede gegadigde om de transfer te maken naar BikeExchange-Jayco. De 25-jarige Ier, die eerder dit jaar nog de Settimana Internazionale Coppi e Bartali won, is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst bij INEOS. Ook hij loopt eind dit jaar uit zijn contract.

Mogelijk worden Adam en Simon Yates herenigd in 2023, want het Australische WorldTeam is ook zinnens om het aflopende contract van Simon Yates te verlengen. De klimmer rijdt momenteel in de Giro d’Italia en is een van de favorieten voor de eindoverwinning.