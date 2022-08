Eddie Dunbar voor drie jaar naar BikeExchange-Jayco

Eddie Dunbar zal de komende seizoenen het tenue van BikeExchange-Jayco dragen. De 25-jarige Ierse klimmer verlaat INEOS Grenadiers en tekent voor drie jaar bij de ploeg van onder meer Dylan Groenewegen, Simon Yates en Michael Matthews.

In de wandelgangen werd Dunbar al langer in verband gebracht met BikeExchange-Jayco, maar nu heeft de Australische formatie de transfer ook wereldkundig gemaakt. “Het is echt spannend om een dergelijke getalenteerde en jonge renner op te nemen in onze ploeg”, begint teammanager Brent Copeland zijn verhaal in een perscommuniqué. “Eddie heeft al een sterk seizoen achter de rug. We hebben hem zien groeien als renner en we geloven dat hij goed bij ons past.”

Ambities

“We hebben er vertrouwen in dat hij een grote rol zal spelen in het versterken van onze ploeg in etappekoersen. Eddie is een echte racer en we kijken ernaar uit om te zien wat hij allemaal kan bereiken binnen onze ploeg.” Dunbar kijkt nu al uit naar zijn debuut voor de Australische formatie. “Ik kijk ernaar uit om zelf meer kansen te krijgen, om deel te nemen aan de grotere wedstrijden. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en ik heb hoge verwachtingen. Ik kan niet wachten!”

Dunbar begon zijn profcarrière in 2018 bij het inmiddels verdwenen Aqua Blue Sport en maakte vervolgens de sprong naar het grote Team Sky, wat we nu kennen als INEOS Grenadiers. De klimmer is momenteel bezig aan zijn vierde volledige seizoen bij de Britse sterrenformatie en koerst voornamelijk in dienst van de kopmannen. Dunbar kan echter veel meer dan alleen maar knechten: zo won hij dit jaar de Settimana Internationale Coppi e Bartali én de Ronde van Hongarije.