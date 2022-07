Cees Bol kiest voor vertrek bij Team DSM en gaat voor Frans avontuur

Cees Bol vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Team DSM. De Noord-Hollander viert aankomende week zijn 27ste verjaardag en heeft zichzelf, zoals het lijkt, een contract bij B&B Hotels-KTM cadeau gedaan. Die ploeg wil komend jaar met een nieuwe grote sponsor hoge ogen gooien. Meerdere bronnen vertrouwen aan WielerFlits toe dat de deal met dit Frans team rond is.

De sprinter annex klassiekerrenner had binnen zijn eigen team concurrentie van Alberto Dainese en Sam Welsford. Beide snelle mannen wonnen dit jaar al een koers, terwijl de teller van Bol nog op nul staat.

In de Giro d’Italia kwam hij er – mede door een kamikaze-actie van Fernando Gaviria – niet aan te pas en stapte hij na dertien ritten uit. Dat was conform het plan van Team DSM, dat hem ook in de Tour de France wilde inzetten. Na een coronabesmetting in de Ronde van Zwitserland werd Bol echter gepasseerd voor de Tour.

Veel interesse

Bol kiest voor een nieuw avontuur omdat hij van Team DSM geen vertrouwen meer voelde als sprinter. Toch had de Nederlander over interesse niet te klagen. Zo kon hij onder meer rekenen op een aanbod van Intermarché-Wanty-Gobert, dat hem wilde inzetten voor een van de drie sprintposities binnen hun ploeg.

Bol kiest echter voor het nieuwe project van B&B Hotels-KTM, dat financieel een interessanter aanbod deed. Op dit moment zijn bij de Franse equipe Luca Mozzato, Jérémy Lecroq en Pierre Barbier de spurters van dienst.

Ook in sportief opzicht zou Bol daar wellicht meer kansen krijgen dan bij de Waalse WorldTour-formatie. Voor hoe lang de Noord-Hollander getekend heeft bij de ploeg van manager Jérôme Pineau, is ons op dit moment nog niet bekend.