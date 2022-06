‘Richard Carapaz verkiest EF Education-EasyPost boven Movistar en INEOS Grenadiers’

Een opmerkelijke transfer lijkt in de maak, al weten ze het bij Velonews zeker: Richard Carapaz verhuist komende winter van INEOS Grenadiers naar EF Education-EasyPost. De 29-jarige Olympisch kampioen op de weg uit Ecuador kwam de laatste drie seizoenen uit voor de Britse formatie, vanaf 2023 zal dat voor de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters zijn.

Carapaz is een van de weinige toppers voor het rondewerk die vrij is op de markt. Nadat zijn huidige ploeg INEOS Grenadiers een vijfjarig contract met zowel Egan Bernal als Tom Pidcock overeenkwam en het er ook op lijkt dat Adam Yates zijn aflopende verbintenis zal verlengen, zocht de aanvalslustige klimmer een ploeg waarbij hij de zekerheid heeft voor een rol als kopman in de grote rondes.

Logisch ook, want de Ecuadoraan is de laatste jaren een vaste podiumklant in die wedstrijden. Nadat hij in 2019 de Giro d’Italia op zijn naam schreef, werd hij achtereenvolgens tweede in de Vuelta a España van 2020, derde in de Tour de France van 2021 en onlangs tweede in opnieuw de Giro. Dit najaar focust Carapaz zich opnieuw op de Ronde van Spanje, die op 19 augustus van start gaat in Utrecht.

Meer kansen bij EF

Bij EF Education-EasyPost is de concurrentie voor het rondewerk een stuk minder groot. Rigoberto Urán is daar al jarenlang de kopman voor het rondewerk, maar de 35-jarige Colombiaan geraakt stilaan op leeftijd. Afgelopen jaar werden met Johan Esteban Chaves en Mark Padun ook al twee klassementsrenners gerekruteerd, waarbij de eerste genoemde nu een beetje begint te leveren en de Oekraïner het na een goed begin lastig heeft.

Naast deze drie renners – waarvan beide Zuid-Amerikanen overigens een aflopende verbintenis hebben – valt Vaughters voor het rondewerk verder terug op Hugh Carthy. Carapaz zal ook voor de heuvelachtige klassiekers en rondes van een week een welkome versterking zijn. Naast verschillende talenten zijn het daar vooral Neilson Powless en Ruben Guerreiro die het mooie weer maken. De Ecuadoraan zal bij de Amerikanen dus met afstand de absolute kopman zijn.

De transfer is wel opmerkelijk, omdat EF Education-EasyPost nog lang niet zeker is van een WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025.

Enric Mas

Lange tijd leek het er overigens op dat Carapaz voor een pikante terugkeer bij Movistar zou kiezen. Hij vertrok daar in 2019 nadat zijn manager Giuseppe Acquadro het aan de stok kreeg met Movistar-teammanager Eusebio Unzué. Bij die ploeg heeft Enric Mas overigens ook een aflopend contract. De Spaanse ronderenner werd eerder dit seizoen ook bij een aantal teams aangeboden, weet WielerFlits. Wat voor gevolgen het afketsen van de Carapaz-deal voor Mas betekent, is nu niet duidelijk.