Jumbo-Visma houdt transfervizier open: tien veelzijdige versterkingen

Special

De transfermarkt in het wielrennen is geopend en sinds 2016 brengt WielerFlits begin augustus een update over de stand van zaken het tot voor dit jaar enige Nederlandse WorldTour-team, Jumbo-Visma. Zoals je van ons gewend bent, geven wij de ploeg geheel vrijblijvend tien tips. Het gros van het werk zit erop, maar wellicht is er nog één (late) versterking over.

Hoe staat het met de aflopende contracten?

Naast het stoppen van Tom Dumoulin, heeft Jumbo-Visma te maken met nog één aflopend contract. Inmiddels is namelijk duidelijk dat Mike Teunissen (Intermarché-Wanty-Gobert) en Pascal Eenkhoorn (Lotto Soudal) andere oorden op zoeken. Beiden tekenen voor twee jaar. Daarnaast vertrekken ook David Dekker en Chris Harper. Voor de Australiër is BikeExchange-Jayco in de markt. De Nederlandse sprinter kan rekenen op de interesse van onder meer Arkéa Samsic, BORA-hansgrohe en EF Education-EasyPost. De keerzijde van het succes van de Nederlandse ploeg is dat hun renners ook interessant zijn voor anderen.

Hoewel het budget van Jumbo-Visma fors gestegen is de laatste jaren, kunnen ze niet sterk verbeterde contracten blijven uitdelen. Tegenover het vertrek van het viertal staat de contractverlenging van Timo Roosen. Over de toekomst van Lennard Hofstede is nog geen beslissing genomen. Hij zit in de wachtkamer. De renner lag de afgelopen winter lang in clinch met de ploegleiding vanwege zijn stellingname rondom coronavaccins, die Hofstede weigerde te nemen. Toen hij eenmaal terug in koers mocht komen, brak hij meteen zijn enkel in de GP de Denain. Een nieuw contract elders verdienen lijkt een lastig verhaal.

De situatie van afgelopen winter speelt overigens geen factor in het wel of niet verlengen van Hofstedes contract. Wat betreft aflopende contracten is er verder weinig reden tot zorg voor ploegbazen Richard Plugge en Merijn Zeeman. Kopmannen Jonas Vingegaard, Primož Roglič en Wout van Aert liggen allemaal vast en ook sterkhouders en cultuurdragers als Sepp Kuss, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Jos van Emden, Koen Bouwman, Sam Oomen en Tobias Foss liggen nog vast voor 2023 of zelfs langer. Wel is de situatie binnen Jumbo-Visma veranderd, nu er een Tourwinnaar in de ploeg huist. Grote verrassingen zijn niet op tilt.

Nieuwe renners en ontwikkelingen opleidingsploeg

Het grootste werk voor Jumbo-Visma zit er al op. Na het verlies van Dumoulin zijn er met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman twee nieuwe Nederlandse uithangborden binnengehaald. Hoewel de ploeg een internationaal karakter heeft, wil ze wel haar Nederlandse kern behouden en zijn voor de sponsors beeldbepalende Nederlanders belangrijk. Daarnaast komt ook Jan Tratnik de ploeg versterken. Van die deal was eind 2021 al sprake, maar toen wilde Bahrain Victorious hem aan zijn doorlopende contract houden. Maar goed ook, want toen was er korte tijd later nog een plek vrij voor Tiesj Benoot.

Met klimmer Attila Valter en toptalent Tom Gloag zijn de vierde en vijfde versterking ook reeds bekend. In mei was er in Belgische media ook sprake van de komst van Eddie Dunbar. Daar is echter geen sprake van geweest; hij koerst komend jaar naar verluidt voor BikeExchange-Jayco. Wat ook duidelijk is, is dat er komend jaar geen enkel talent van Jumbo-Visma Development overkomt naar de hoofdmacht. Rick Pluimers is als enige wel laatstejaars belofte, maar samen met de ploeg werd in goed overleg besloten dat hij zijn profdebuut elders maakt. Voor hem was er simpelweg geen plaats. Pluimers kwam intussen een contract met Tudor overeen.

Kelderman in de kopgroep met toekomstig ploegmaat Gijs Leemreize tijdens de Giro - foto: Cor Vos Van Baarle was in de jongste Parijs-Roubaix nog de baas over Wout van Aert - foto: Cor Vos

Eerder werd al bekend dat Per Strand Hagenes en Johannes Staune-Mittet uit Noorwegen in 2024 de overstap maken naar het WorldTeam. Daar komt een derde renner bij. Binnen Jumbo-Visma is er veel vertrouwen in beloften Loe van Belle en Lars Boven, waarbij die eerste op de nominatielijst staat om in 2024 eveneens de overstap naar de profs te maken. Het U23-team werkt komend jaar overigens met een bredere kern van zestien talenten, om te voorkomen dat ze in 2024 met een half nieuw team beginnen. In 2024 maken dus drie renners de overstap, terwijl Boven, Owen Geleijn en Archie Ryan dan geen belofte meer zijn.

Er is onder meer gesproken met de Luxemburgse junioren Mathieu Kockelmann (van Auto Eder, onder meer Europees kampioen tijdrijden) en Niels Michotte (van AG2R U19, onder meer winnaar Parijs-Roubaix voor junioren). Eerder werd al de komst van de Italiaanse U19-kampioen Dario Igor Belletta, Menno Huising en Jelle Boonstra aangekondigd. Het WorldTeam van Jumbo-Visma zal daardoor met ongeveer dezelfde selectiegrootte werken als dit jaar. Op die manier blijven de talenten de ruimte krijgen om in sommige koersen met het WorldTeam mee te gaan. Ook kan het dat een van de Noren – net als eerder Olav Kooij en Tim van Dijke deden – eerder doorschuiven dan per 1 januari 2024.

Invulling laatste plek

Met de vijf nieuwe namen en de contractverlenging van Roosen, zit Jumbo-Visma voor komend seizoen reeds op 28 namen. Dit seizoen was dat er eentje meer. Op dit moment is de Nederlandse ploeg klaar op de transfermarkt. Binnenkort begint het team met de invulling van de wedstrijdprogramma’s voor 2023. Als daarvan de blauwdruk is gemaakt, beslist Jumbo-Visma of er nog versterkingen nodig zijn.

Dat hangt ook af van het wel of niet blijven van Hofstede, of dat er mogelijk toch een belofte uit de opleidingsploeg een jaar eerder doorschuift. Áls er iemand bij komt, dan is dat een veelzijdige versterking – die dan nog vrij is of vrij komt op de markt – of een absoluut toptalent. Voor Thymen Arensman deed de ploeg enorm haar best, maar hij koos voor INEOS Grenadiers.

Wat dat betreft kijkt Jumbo-Visma niet per se naar Nederlanders, ondanks dat er komend jaar twee rood-wit-blauwe vlaggetjes minder in het team zitten. Kwaliteit primeert, alleen bij gelijkwaardige klasse zal een Nederlander de voorkeur krijgen. Wat dat betreft lijkt de kans klein dat de eventuele laatste aanwinst uit eigen land komt.

Met Niki Terpstra is er nog wel een ervaren Nederlander vrij op de markt, maar die samenwerking lijkt onwaarschijnlijk. Buiten de opleidingsploeg zijn er op Continental-niveau renners als Joren Bloem, Tomáš Kopecký, Daan en Roel van Sintmaartensdijk, Hartthijs de Vries en Maikel Zijlaard bezig aan een sterk jaar, maar zij lijken niet het niveau te (kunnen) halen dat Jumbo-Visma nastreeft.

Bovenstaand verhaal is opgetekend na het raadplegen van diverse, onafhankelijke bronnen rondom Jumbo-Visma. Onderstaand is een op zichzelf staande aanvulling van WielerFlits.

Oliver Stockwell (20) – CT Friuli

Eigenlijk had Tom Gloag in dit lijstje gestaan, maar die transfer sijpelde prompt vorige week door. Er rijdt echter nog een jonge Brit in de rondte die typisch een Jumbo-Visma-transfer zou kunnen zijn: Oli Stockwell.

Hij is een tweedejaars belofte die nu rijdt voor CT Friuli, dat samenwerkt met Bahrain Victorious. Stockwell heeft zich breed ontwikkeld, want hij was de laatste jaren ook actief als crosser en baanrenner. Bij de junioren werd hij Brits kampioen op de weg en reed hij voornamelijk koersen in België. Hij is nog op ontdekkingstocht, maar Stockwell begint steeds beter te klimmen. Vorig jaar toonde hij dat al op La Planche des Belles Filles in de Tour Alsace en op Great Orme in de Tour of Britain (vijftiende). Dit seizoen toont hij zich in verschillende koersen. Zo werd Stockwell tiende tussen de profs in de Adriatica Ionica Race en klom hij met de beste beloften mee in de loodzware Giro Valle d’Aosta (zevende).

Laurence Pithie (20) – Groupama-FDJ U23

Ondanks een eigen Development Team, blijft Jumbo-Visma ook andere opleidingsploegen afgaan. Wat dat betreft is Groupama-FDJ U23 dit jaar de standaard. Daar zijn op dit moment te veel goede talenten, waaronder Laurence Pithie.

De 20-jarige Nieuw-Zeelander is geen onbekende voor Jumbo-Visma. Pithie zou in 2020 voor Willebrord Wil Vooruit koersen. Door corona kwam het er niet van, maar Jumbo-Visma wilde hem toen al hebben. Uiteindelijk snoepte de Franse equipe hem voor hun neus weg. Net als Stockwell liggen de roots van Pithie op de baan. In 2019 werd hij wereldkampioen op de Koppelkoers en het Omnium bij de junioren. Op de weg staat hij vooral te boek als een sprinttalent. Er zijn in zijn huidige ploeg intrinsiek snellere mannen, maar Pithie kan ook een lastige koers aan. Zo won hij dit jaar na een lastige finale een rit in de Tour de Normandie en was hij afgelopen week nog de beste in de kasseienkoers GP de Perenchies (UCI 1.2).

Tim Torn Teutenberg (20) – Leopard

Met Grischa Niermann, Robert Wagner, Michel Heßmann en voorheen ook Tony Martin, Paul Martens en Maurice Ballerstedt, heeft Jumbo-Visma altijd een Duitse connectie gehad. Daar zouden ze zo maar eens Tim Torn Teutenberg aan kunnen toevoegen.

Het toeval wil dat ook deze coureur op de baan actief is. De 20-jarige Duitser van Leopard is vice-Europees U23 kampioen op de Afvalkoers. Teutenberg komt echter beter uit de verf op de weg, waar hij dit jaar opvalt door zijn consistentie. Gek genoeg deed hij het vooral in Nederland erg goed. Hij werd negende in Olympia’s Tour, achtste in de Ronde van Overijssel en vierde in de Midden-Brabant Poort Omloop. Wellicht is het voor de tweedejaars belofte nog een seizoen te vroeg, maar met zijn sprintsnelheid na een lastige koers zit het wel goed. Komt zijn naam bekend voor? Dat klopt. Vader Lars, oom Sven, tante Ina-Yoko en zus Lea-Lin schopten het allemaal tot de profs. TTT is het profbestaan dus met de paplepel ingegoten.

Nikias Arndt (30) – Team DSM

Jumbo-Visma investeerde al flink in de klimkern, trok met Dylan van Baarle een tweede klassiekerkopman aan en kan met de veelzijdige Jan Tratnik meerdere kanten op. Voor de sprinttrein kan er nog wel wat vuurkracht bij en dan kom je snel uit bij Nikias Arndt.

De 30-jarige Duitser hoort bij het meubilair van Team DSM, waar hij dit jaar aan zijn tiende seizoen bezig is. Maar ook meubilair is weleens aan vervanging toe, moeten ze bij de andere Nederlandse ploeg gedacht hebben. Arndt kreeg tot op heden nog geen nieuw contract aangeboden en is daarom vrij op de markt. Hij is een sterke renner die voor veel ploegen een zeer bruikbare pion zou zijn. We moeten ook vooral niet vergeten dat de Duitser zeven profzeges op zijn naam heeft staan, waaronder ritten in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, alsmede ook de overwinning in de Cadel Evans Great Ocean Road Race 2017. In de jonge groep rondom Olav Kooij zou Arndt met zijn ervaring een zeer goede toevoeging zijn.

Sebastien Reichenbach (33) – Groupama-FDJ

De laatste drie seizoenen wist Jumbo-Visma met Primož Roglič de Ronde van Spanje te winnen en afgelopen zomer werd het summum behaald: Jonas Vingegaard zegevierde in de Tour de France. Om dat op pijl te houden, zou Sébastien Reichenbach een goede optie zijn.

In feite ontbreekt er bergop geen schakel bij Jumbo-Visma. Naast de twee kopmannen is er ook nog topklimmer Sepp Kuss, bleek Steven Kruijswijk in de Tour bergop goud waard en zijn er met Robert Gesink, Tobias Foss, Sam Oomen, Koen Bouwman en Gijs Leemreize nog meer sterke klimmers aan boord. Maar door het vertrek van Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en David Dekker en de jonge leeftijd van Olav Kooij, ligt het niet voor de hand dat Jumbo-Visma snel met een sprinter naar een grote ronde trekt. En ja, met Attila Valter, Tom Gloag en Wilco Kelderman werden al drie klimmers aangetrokken. Net die laatste zou weleens kopman in de Giro kunnen zijn en ook hij verdient dan een sterke ploeg. Reichenbach is al jaren een van de stille krachten bij Groupama-FDJ; de 33-jarige Zwitser zou zelfs Keldermans meesterknecht kunnen zijn.

Jenthe Biermans (26) – Israel-Premier Tech

Met het vertrek van Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn en David Dekker zijn er – in potentie – drie renners uit de klassiekerkern vertrokken. Daartegenover staat alleen de komst van Dylan van Baarle. De oplossing om dat op te vangen kan Jenthe Biermans zijn.

Eerlijk is eerlijk: dit voorjaar kwam van de drie Nederlanders alleen Teunissen in actie tijdens de grootste klassiekers. Zelfs toen Wout van Aert door corona de Ronde van Vlaanderen aan zich voorbij moest laten gaan, kreeg talent Mick van Dijke de voorkeur. Toch blijft Jumbo-Visma streven naar het beste. De jongste Tour de France werd door elf renners voorbereid, waarvan er maar acht konden starten. Dat gebeurde ook al in het voorjaar, maar van die groep zijn er nu dus een aantal weggevallen. Biermans zou daarin best in te voegen zijn. De 26-jarige Belg zou een bruikbare en ervaren extra pion in het voorjaar kunnen zijn. Ook in de minder zware etappekoersen kan hij voor een sprinttrein een rol van betekenis spelen.

Patrick Bevin (31) – Israel-Premier Tech

Tot op heden zijn enkele talenten of specifieke kwaliteiten de revue gepasseerd, maar het kan ook best zijn dat er na bestudering van de wedstrijdprogramma’s nog een ervaren alleskunner nodig is. In dat geval zal Patrick Bevin zeker op het lijstje staan.

De 31-jarige Nieuw-Zeelander is het prototype van een renner die heel veel aspecten van de wielersport goed beheerst, maar nergens écht in uitblinkt. In een ploeg als Jumbo-Visma zou hij daarom een ideale helper zijn die op veel verschillende terreinen is in te zetten. In tijdritten zou hij dan zelf eventueel zijn kans mogen gaan. De allrounder rijdt al zeven jaar op WorldTour-niveau en is daardoor ook goed belastbaar in een druk programma. Vooral in de rittenkoersen van een week zou hij een prima aanvulling zijn. Door zijn tijdritcapaciteiten en snelle benen is hij inzetbaar in een sprinttrein (zelfs als lead out), op lastig terrein kan hij zelf winnen (zie de jongste Ronde van Romandië) en in de Ronde van Turkije die hij won bleek Bevin zelfs heel sterk te kunnen klimmen. Daar hangt alleen wel een prijskaartje aan vast.

Ryan Gibbons (27) – UAE Emirates

Het kan best nog twee maanden duren voordat Jumbo-Visma alsnog de markt weer op gaat. Veel renners zullen dan al onderdak zijn. Of dat ook geldt voor iemand als Ryan Gibbons, is de vraag. Hij zal geen topprioriteit bij veel ploegen zijn.

Hij is een beetje van hetzelfde type als Bevin, maar dan met een mindere tijdrit. De 27-jarige Zuid-Afrikaan komt op zijn beurt juist weer beter uit de verf in eendagskoersen, waar de hierboven genoemde coureur dat juist in etappewedstrijden heeft. Gibbons stond in zijn beginjaren te boek als een sterke sprinter, maar naarmate de jaren vorderde is hij vooral een erg sterke allrounder gebleken die ook lang mee bergop kan. De Zuid-Afrikaan is al zes jaar WorldTour-prof en reed de voorbije twee seizoenen bij UAE Emirates, de ploeg van Jumbo-Visma’s angstgegner Tadej Pogačar. Behoudens zijn eigen kwaliteiten, zou Gibbons ook waardevolle kennis en kunde over de Emiraten-ploeg aan Jumbo-Visma kunnen bezorgen.

Jonathan Milan (21) – Bahrain Victorious

Jumbo-Visma probeert ook altijd te kijken naar renners die bij andere teams niet meteen tot ontbolstering komen. Wat dat betreft zou ook de veelzijdige Jonathan Milan weleens op hun radar kunnen staan.

Als renner lijkt hij een beetje op Marcel Kittel: de Italiaan werd in 2020 nog nationaal U23-kampioen tijdrijden, door toptalenten Andrea Piccolo en Antonio Tiberi ruim voor te blijven. In de daaropvolgende Giro d’Italia U23 won de sterke beer een massasprint door Jordi Meeus en Jake Stewart voor te blijven. Ook de baanachtergrond van Milan zullen ze bij Jumbo-Visma interessant vinden. Hij is de huidige Europees en vice-wereldkampioen op de individuele achtervolging. Dit jaar had Milan het lastig, maar plots werd hij zondag derde in Polen. Naast Olav Kooij zou hij best eens de tweede jonge sprinter bij de ploeg kunnen zijn, als we Wout van Aert en Christophe Laporte niet meerekenen.

Samuele Battistella (23) – Astana Qazaqstan

Eigenlijk heeft Jumbo-Visma op alle vlakken een renner die kan meedoen voor zeges. Alleen ontbreekt er misschien een puncheur/specialist die puur in de Ardennenklassiekers kan schitteren. Die is er (nog) wel op de markt: Samuele Battistella.

In het verleden zocht Jumbo-Visma naar renners met een verhaal of laatbloeiers in het Continental- en beloftencircuit. Denk aan Roglič, Vingegaard en ook Harper. Nu hebben ze die misschien wel gevonden in Gloag, al had ook roeier Rainer Kepplinger (die getekend heeft bij Bahrain Victorious) perfect in dit rijtje gepast. De Sloveen en de Deen kunnen – net als Van Aert overigens – ook prima uit de voeten in de Ardennen en de Italiaanse herfstklassiekers. Mocht daar toch nog een renner missen, dan zou Battistella daar goed passen. De 23-jarige Italiaan staat op het punt van doorbreken en komt in heuvelachtige eendagskoersen het best tot zijn recht. Enig puntje: er zullen meer teams op hem azen.