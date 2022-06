UAE Emirates bevestigt interesse in Wellens, weinig belangstelling Quintana

In de wandelgangen ging het gerucht dat Nairo Quintana, wiens contract bij Arkéa-Samsic na dit seizoen afloopt, in 2023 de overstap zou maken naar UAE Emirates. UAE-manager Mauro Gianetti bevestigt dat Quintana is aangeboden bij zijn team, maar zijn interesse in de Colombiaan is gering. “Hij is een erg goede renner, maar hij is niet de renner waar we naar op zoek zijn”, vertelt Gianetti aan VeloNews. In hetzelfde gesprek bevestigt de Zwitser dat hij interesse heeft in Tim Wellens.

UAE Emirates heeft met Tadej Pogacar, João Almeida en Juan Ayuso al drie klassementsrenners, voor nu en voor de toekomst. Gianetti wil het team dan ook vooral op andere gebieden versterken. “We hebben onze klassementskopmannen en ze zijn jong. We geloven in die groep, dus dat is echt een probleem voor ons met betrekking tot Nairo. Hij is een erg goede renner, maar met Tadej, Ayuso en Almeida…”

“We willen het team versterken op andere gebieden, zoals de klassiekers en de sprints. Misschien zijn er nog andere goede renners om ons te helpen in de rittenkoersen. Dit zijn de gebieden waar we naar kijken. We zijn kalm, maar we zijn op de markt en we hebben sommige renners een aanbod gedaan. We staan niet onder druk.”

Interesse in Wellens

Een van de renners die naar verluidt een aanbod van UAE Emirates heeft en volgend seizoen naar de ploeg uit het Midden-Oosten zal trekken, is Tim Wellens. Transfers mogen voor 1 augustus niet wereldkundig gemaakt worden, maar UAE Emirates zou in polepositie zijn om de Belg binnen te hengelen. “Ik heb gelezen over ons en Tim Wellens. Ik weet dat veel teams in hem geïnteresseerd zijn en wij zijn dat ook.”

“Hij is een goede renner en hij is een van de renners die we in ons team zouden willen. We wachten en discussiëren nog steeds. Andere teams zijn geïnteresseerd. Laten we kijken of we hem kunnen krijgen.”

Gaviria weg?

Een renner die dan mogelijk weer vertrekt bij de ploeg van Gianetti, is Fernando Gaviria. Het contract van de Colombiaan loopt eind dit jaar af en hij kende de afgelopen jaren maar weinig successen. “Gaviria zijn contract loopt eind dit seizoen af. Op het moment hebben we de onderhandelingen nog niet gestart. Dat is iets waar we de komende maanden naar gaan kijken.”